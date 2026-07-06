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Mexico Ratings GFXGOAL

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Avaliações dos jogadores do México contra a Inglaterra: Julián Quiñones brilha e Raúl Jiménez dá esperança ao El Tri, mas Jude Bellingham encerra a trajetória histórica na Copa do Mundo em um jogo emocionante no Azteca

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Especiais e Opinião
México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
R. Jimenez
J. Bellingham
H. Kane
J. Aguirre

A histórica campanha do México na Copa do Mundo terminou com uma grande decepção no Azteca, onde Julián Quiñones foi o destaque e Raúl Jiménez deu esperança ao El Tri, antes de Jude Bellingham levar a Inglaterra a uma emocionante vitória por 3 a 2.

Inglaterra e México protagonizaram uma das grandes partidas desta Copa do Mundo, mas o jogo terminou com uma grande decepção para o El Tri, já que os Três Leões saíram do Estádio Azteca com uma vitória por 3 a 2.

Raúl Jiménez e Julián Quiñones marcaram os gols do México, mas Jude Bellingham virou o jogo em um intervalo devastador de dois minutos, que puniu o momento de maior vulnerabilidade do El Tri no torneio. O craque do Real Madrid marcou seu terceiro e quarto gols na Copa do Mundo em rápida sucessão, virando o jogo antes que o México tivesse tempo de respirar.

Jordan Pickford, que já havia levado seis gols de Jiménez na Premier League, fez duas excelentes defesas contra o experiente atacante para manter a Inglaterra à frente por 2 a 1 no intervalo. Ele não conseguiu, porém, impedir Jiménez de marcar de pênalti no final da partida, quando o México levou o jogo ao limite.

Apesar da derrota, esta ainda foi uma Copa do Mundo histórica para o El Tri. O México estabeleceu recordes nacionais de maior número de vitórias em um único torneio (quatro), maior número de pontos (12), maior número de gols marcados (10), maior número de jogos sem sofrer gols (quatro) e maior número de assistências por um jogador mexicano em uma Copa do Mundo, com Roberto Alvarado registrando três. Mesmo na derrota, essa seleção deixou sua marca.

A GOAL avalia os jogadores do México após a derrota para a Inglaterra no Estádio Azteca...

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Goleiro e Defesa

    Raúl Rangel (6/10):

    Precisava ter sido mais atento na jogada que resultou no terceiro gol da Inglaterra, especialmente com os Três Leões já com um jogador a menos. Ainda assim, ele não foi o principal motivo pelo qual o México perdeu o controle durante aqueles dois minutos decisivos.

    Jorge Sánchez (6/10):

    Sua pressão no campo da Inglaterra causou problemas e ajudou o México a recuperar a bola em áreas perigosas. Defensivamente, porém, ele teve dificuldades sempre que Anthony Gordon o isolava em espaço aberto.

    César Montes (6/10):

    Quase marcou o gol de empate antes do intervalo, mas Bellingham veio em socorro da Inglaterra. Seu trabalho com a bola foi, em geral, tranquilo, mas durante o período em que a Inglaterra abriu 2 a 0, ele não conseguiu dar ao México a organização defensiva de que o time precisava.

    Johan Vásquez (7/10):

    Coroou um torneio memorável com mais uma atuação sólida. Vásquez proporcionou estabilidade defensiva ao El Tri durante toda a Copa do Mundo, e sua distribuição de bola se destacou novamente contra a Inglaterra.

    Jesús Gallardo (5/10):

    Subiu com frequência pela esquerda e deu amplitude ao México, mas sua finalização careceu de precisão. Muitos de seus cruzamentos não encontraram o alvo.


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    Meio-campo

    Érik Lira (7/10):

    Um dos maiores destaques do México nesta Copa do Mundo. Suas atuações devem abrir as portas para a Europa, onde ele poderá continuar se desenvolvendo como um importante meio-campista, tanto pelo clube quanto pela seleção. Seu confronto individual com Bellingham foi um dos duelos mais emocionantes da partida.

    Luis Romo (6/10):

    Influenciou algumas das primeiras jogadas ofensivas do México, mas perdeu destaque à medida que a partida avançava. O El Tri precisava de mais controle no meio-campo, e Romo não conseguiu proporcionar isso de forma consistente.

    Gilberto Mora (6/10):

    Antes de perder a bola que resultou no segundo gol da Inglaterra, Mora havia apresentado uma atuação impressionante, repleta de trabalho defensivo e toques inteligentes com a posse de bola. O que mais se destacou foi sua reação: assim que o México diminuiu para 2 a 1, ele se acalmou e tentou influenciar a partida novamente, mais um sinal de sua maturidade.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):

    Sua Copa do Mundo será lembrada pela eficácia que ele demonstrou tanto no ataque quanto na defesa. Sem os deslocamentos, os cruzamentos e o trabalho defensivo de Alvarado, o México não teria alcançado o nível ofensivo que apresentou ao longo do torneio.

    Raúl Jiménez (7/10):

    Aguirre o escalou em vez de Quiñones devido à sua confiabilidade nas cobranças de pênalti, e Jiménez converteu a cobrança para fazer 3 a 2. Antes disso, Pickford havia defendido duas vezes com grandes defesas.

    Julián Quiñones (8/10):

    O jogador mais perigoso do México naquela noite. Sem Quiñones, essa partida talvez nunca tivesse se tornado um clássico instantâneo. Sua influência só diminuiu depois que Aguirre transformou a reta final em uma disputa aérea, e sua substituição retirou do México sua ameaça ofensiva mais decisiva.

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    Reservas e Técnico

    Edson Álvarez (6/10):

    Entrou no intervalo no lugar de Montes, que se lesionou, e precisou de um tempo para se adaptar ao ritmo da partida. Mesmo assim, tentou participar do jogo, principalmente nas jogadas ensaiadas.

    Santiago Giménez (5/10):

    Teve várias oportunidades ao sair do banco ao longo da Copa do Mundo, mas nunca pareceu totalmente confiante em seus movimentos ou finalizações. Esta foi mais uma participação difícil.

    Brian Gutiérrez (7/10):

    Trouxe energia ao entrar em campo e imediatamente demonstrou disposição para atacar a defesa da Inglaterra. Sua arrancada forçou Harry Kane a cometer a falta que resultou no pênalti de Jiménez. Essa experiência na Copa do Mundo deve ser importante para seu futuro com o El Tri.

    Álvaro Fidalgo (6/10):

    Assumiu a responsabilidade por grande parte da circulação de bola do México no final da partida, mas não conseguiu dar o passe final que poderia ter resultado no empate. Sua entrada deixou claro que o México poderia ter aproveitado seu controle mais cedo.

    Guillermo Martínez (5/10):

    A lógica de Aguirre era clara: colocar mais um jogador alto na área e buscar o gol de empate. Mas tirar Quiñones, o melhor jogador do México naquela noite, tornou a decisão difícil de defender.

    Javier Aguirre (7/10):

    É fácil apontar os pontos negativos em uma derrota, e essa deixará Aguirre com algumas dúvidas. O México talvez precisasse de um meio-campista mais voltado para a posse de bola, como Fidalgo, desde o início, em vez de Romo; e, no final da partida, tirar Quiñones foi uma grande aposta. Não se pode tirar um jogador com cinco participações em gols no torneio justamente quando se precisa mais de um gol. Ainda assim, Aguirre deixa esta Copa do Mundo depois de ter levado o México a uma das campanhas mais memoráveis da história da seleção.

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