Avaliações dos jogadores do México contra a Inglaterra: Julián Quiñones brilha e Raúl Jiménez dá esperança ao El Tri, mas Jude Bellingham encerra a trajetória histórica na Copa do Mundo em um jogo emocionante no Azteca

Inglaterra e México protagonizaram uma das grandes partidas desta Copa do Mundo, mas o jogo terminou com uma grande decepção para o El Tri, já que os Três Leões saíram do Estádio Azteca com uma vitória por 3 a 2.

Raúl Jiménez e Julián Quiñones marcaram os gols do México, mas Jude Bellingham virou o jogo em um intervalo devastador de dois minutos, que puniu o momento de maior vulnerabilidade do El Tri no torneio. O craque do Real Madrid marcou seu terceiro e quarto gols na Copa do Mundo em rápida sucessão, virando o jogo antes que o México tivesse tempo de respirar.

Jordan Pickford, que já havia levado seis gols de Jiménez na Premier League, fez duas excelentes defesas contra o experiente atacante para manter a Inglaterra à frente por 2 a 1 no intervalo. Ele não conseguiu, porém, impedir Jiménez de marcar de pênalti no final da partida, quando o México levou o jogo ao limite.

Apesar da derrota, esta ainda foi uma Copa do Mundo histórica para o El Tri. O México estabeleceu recordes nacionais de maior número de vitórias em um único torneio (quatro), maior número de pontos (12), maior número de gols marcados (10), maior número de jogos sem sofrer gols (quatro) e maior número de assistências por um jogador mexicano em uma Copa do Mundo, com Roberto Alvarado registrando três. Mesmo na derrota, essa seleção deixou sua marca.

A GOAL avalia os jogadores do México após a derrota para a Inglaterra no Estádio Azteca...