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Mexico Player Ratings GFXGOAL

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Avaliações dos jogadores do México contra a Coreia do Sul: o gol decisivo de Luis Romo contra Son Heung-Min e companhia faz o El Tri sonhar como se estivéssemos novamente em 2002

Player ratings
Especiais e Opinião
México x República da Coreia
México
República da Coreia
Copa do Mundo
L. Romo
H. Son

O gol da vitória de Luis Romo garantiu ao México a liderança do Grupo A, levando o El Tri de volta ao Azteca e alimentando a esperança de que esta possa ser sua seleção mais forte na Copa do Mundo desde 2002.

Assim como em 2002, Javier “Vasco” Aguirre está levando o México a um bom início na fase de grupos da Copa do Mundo.

A vitória do El Tri por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Guadalajara, garantiu o primeiro lugar no Grupo A, assegurando o retorno ao Estádio Azteca para a fase de 32 e mantendo viva a possibilidade de outra partida lá nas oitavas de final. Não foi a melhor noite do México, mas, nesta fase da Copa do Mundo, o controle pode ser tão importante quanto o espetáculo.

Durante grande parte do primeiro tempo, o México careceu de urgência. A Coreia do Sul teve mais posse de bola, enquanto o El Tri teve dificuldades para se impor no terço final do campo. Mas o gol de Luis Romo no segundo tempo mudou o tom da partida, tirando o México de sua contenção e dando à equipe de Aguirre a vantagem de que precisava.

A torcida no Estádio Akron também se fez sentir. Aguirre havia dito antes da partida que deixar o Estádio Azteca não seria um problema para sua equipe, e Guadalajara confirmou suas palavras.

“Gosto muito de jogar em casa, não importa a cidade”, disse Aguirre na véspera da segunda partida da fase de grupos. “Historicamente, o Estádio Azteca tem sediado as fases de grupos e as partidas importantes, o que sugere que nos sentimos mais à vontade lá.

“Mas não vejo as coisas exclusivamente dessa forma. Guadalajara é o nosso lar, assim como o Azteca, La Corregidora, El Volcán, El Gigante de Acero ou Tijuana. Qualquer estádio onde a seleção nacional joga é o nosso lar, porque é o nosso México e é o nosso país.”

Raul Rangel deu então o toque final, realizando uma dupla defesa no final da partida, aos 87 minutos, para impedir que a Coreia do Sul arrancasse um ponto. Esta seleção mexicana continua parecendo ter sido moldada à imagem de Aguirre: disciplinada, resiliente e difícil de ser vencida. Os resultados continuam se acumulando.

A GOAL avalia os jogadores do México após a vitória na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul, no Estádio Akron, em Guadalajara...

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Raul Rangel (8/10):
    A Coreia do Sul teve mais posse de bola, mas, durante longos períodos, Rangel não precisou se esforçar muito. Então chegou o minuto 87. Com o México defendendo a vantagem de 1 a 0, ele fez uma dupla defesa crucial para impedir a Coreia do Sul de marcar e garantir o resultado. Esse foi o momento decisivo da sua noite.

    Jorge Sánchez (6/10):
    Manteve-se firme na defesa e, muitas vezes, recuou para atuar como terceiro zagueiro central, ajudando o México a proteger a área. Não contribuiu muito no ataque, mas mostrou-se confiável quando a Coreia do Sul tentou atacar pelas laterais.

    Edson Alvarez (7/10):
    Sua liderança foi perceptível no coração da defesa. Após uma temporada difícil no clube, esse foi o tipo de atuação que deve lhe dar confiança. Manteve o México organizado, administrou bem os espaços e ajudou a acalmar o jogo quando a Coreia do Sul estava com a posse de bola.

    Johan Vázquez (7/10):
    O capitão do Genoa parece mais confiante a cada partida. O México tornou-se difícil de ser vencido, e Vázquez é uma das principais razões para isso. Calmo, forte e cada vez mais autoritário.

    Jesús Gallardo (5/10):
    Bastante sólido defensivamente, mas mais uma vez contribuiu pouco no ataque. Como uma das poucas opções canhotas do elenco, o México precisa que ele contribua mais pela lateral, especialmente quando Raúl Jiménez e Julián Quiñones estão esperando por passes na área.

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  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Erik Lira (7/10):
    Mais uma vez, sua presença se destacou no meio-campo. Mesmo quando a Coreia do Sul teve mais posse de bola, Lira deu ao México uma sensação de controle e ajudou a transmitir a impressão de que o plano de jogo continuava intacto.

    Brian Gutiérrez (6/10):
    A mudança na composição do meio-campo pareceu afetar seu ritmo no início, mas ele melhorou no segundo tempo, quando começou a tomar mais iniciativa com a bola. Não foi sua atuação mais influente, mas ele foi se encontrando ao longo da partida.

    Luis Romo (7/10):
    Romo ainda pode parecer mais à vontade como líbero em uma defesa com três zagueiros, mas contra a Coreia do Sul foi escalado para atuar no meio-campo. Em alguns momentos, faltou-lhe criatividade com a bola. Então, em um dos poucos momentos em que avançou, ele deu a assistência para o gol que decidiu a partida.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):
    O atacante do Chivas foi a ameaça ofensiva mais ativa do México no primeiro tempo. Sua dedicação voltou a se destacar, com participações em ambas as extremidades do campo. Mesmo quando o México não conseguia criar oportunidades, Alvarado continuou tentando forçar a jogada.

    Raúl Jiménez (6/10):
    Não conseguiu se impor tanto quanto o México gostaria. Ele quase não teve chances claras de gol e precisa de mais assistências dentro da área para marcar presença. A chance criada por Quiñones aos 75 minutos foi um lembrete do que ele pode oferecer quando o México o encontra em áreas perigosas.

    Julian Quiñones (7/10):
    Continua trabalhando incansavelmente no ataque. Ele se tornou o atacante mais promissor do México, mas não pode carregar todo o ataque sozinho. Ainda assim, sua energia e objetividade causaram problemas à Coreia do Sul.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Reservas e Técnico

    Orbelin Pineda (6/10):
    Compreendeu seu papel e ajudou a impedir que a Coreia do Sul conduzisse a bola com facilidade a partir da defesa. Trouxe dinamismo ao meio-campo do México.

    Obed Vargas (7/10):
    Muito ativo após entrar em campo. Trouxe o dinamismo necessário ao meio-campo e ajudou o México a manter a posse de bola nos minutos finais, quando a partida exigia serenidade.

    Israel Reyes (6/10):
    Sólido em suas funções defensivas, atuando como terceiro zagueiro central ao lado de Álvarez e Vázquez. Ajudou o México a garantir a vitória.

    Santiago Giménez (5/10):
    Foi importante para ele ter minutos em campo. Sua velocidade em campo aberto causou alguns problemas para a defesa da Coreia do Sul, mas ele não teve tempo nem assistências suficientes para causar um impacto maior.

    César Huerta (5/10):
    Ainda precisa de mais tempo de jogo para mostrar sua explosão pela lateral. Assim como Giménez, foi valioso para ele ter minutos nesse tipo de partida, especialmente porque Aguirre pode precisar de um jogador com seu perfil mais adiante no torneio.

    Javier Aguirre (8/10):
    Foi uma decisão ousada deixar Gilberto Mora e Álvaro Fidalgo no banco e escalar Romo como titular. Essa foi a decisão de Aguirre, e valeu a pena quando Romo marcou o gol da vitória. O México não brilhou, mas foi organizado, eficiente e forte o suficiente para garantir o primeiro lugar no grupo.

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