Avaliações dos jogadores do México contra a Coreia do Sul: o gol decisivo de Luis Romo contra Son Heung-Min e companhia faz o El Tri sonhar como se estivéssemos novamente em 2002

Assim como em 2002, Javier “Vasco” Aguirre está levando o México a um bom início na fase de grupos da Copa do Mundo.

A vitória do El Tri por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Guadalajara, garantiu o primeiro lugar no Grupo A, assegurando o retorno ao Estádio Azteca para a fase de 32 e mantendo viva a possibilidade de outra partida lá nas oitavas de final. Não foi a melhor noite do México, mas, nesta fase da Copa do Mundo, o controle pode ser tão importante quanto o espetáculo.

Durante grande parte do primeiro tempo, o México careceu de urgência. A Coreia do Sul teve mais posse de bola, enquanto o El Tri teve dificuldades para se impor no terço final do campo. Mas o gol de Luis Romo no segundo tempo mudou o tom da partida, tirando o México de sua contenção e dando à equipe de Aguirre a vantagem de que precisava.

A torcida no Estádio Akron também se fez sentir. Aguirre havia dito antes da partida que deixar o Estádio Azteca não seria um problema para sua equipe, e Guadalajara confirmou suas palavras.

“Gosto muito de jogar em casa, não importa a cidade”, disse Aguirre na véspera da segunda partida da fase de grupos. “Historicamente, o Estádio Azteca tem sediado as fases de grupos e as partidas importantes, o que sugere que nos sentimos mais à vontade lá.

“Mas não vejo as coisas exclusivamente dessa forma. Guadalajara é o nosso lar, assim como o Azteca, La Corregidora, El Volcán, El Gigante de Acero ou Tijuana. Qualquer estádio onde a seleção nacional joga é o nosso lar, porque é o nosso México e é o nosso país.”

Raul Rangel deu então o toque final, realizando uma dupla defesa no final da partida, aos 87 minutos, para impedir que a Coreia do Sul arrancasse um ponto. Esta seleção mexicana continua parecendo ter sido moldada à imagem de Aguirre: disciplinada, resiliente e difícil de ser vencida. Os resultados continuam se acumulando.

A GOAL avalia os jogadores do México após a vitória na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul, no Estádio Akron, em Guadalajara...