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Mount Zirkzee Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Sunderland: Joshua Zirkzee e Mason Mount desperdiçam raras oportunidades de brilhar, enquanto as defesas heroicas de Senne Lammens garantem que os Red Devils escapem com um empate sem gols

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Manchester United
M. Mount
J. Zirkzee
Premier League
Especiais e Opinião
Sunderland x Manchester United

O Manchester United conseguiu apenas um empate sem gols contra o Sunderland no sábado, em uma partida em que a equipe de Michael Carrick apresentou um desempenho sem energia, em um dia chuvoso e ventoso em Wearside. Com Casemiro e Benjamin Sesko ausentes por lesão, os Red Devils tiveram dificuldades para controlar o jogo e devem muito ao goleiro Senne Lammens, que fez duas excelentes defesas para manter o placar zerado.

A equipe de Regis Le Bris começou com tudo e, depois que Chemsdine Talbi chutou com efeito por pouco ao lado da trave da entrada da área, Lammens precisou dar o seu melhor para desviar o chute de Noah Sadiki para fora, após o meio-campista do Sunderland ter se infiltrado na defesa do United.

Os Red Devils criaram poucas oportunidades de destaque no primeiro tempo, com um chute de Amad Diallo que saiu pela linha de fundo e uma cabeçada de Joshua Zirkzee por cima do travessão sendo as jogadas que mais chegaram perto de abrir o placar.

O Sunderland continuou criando as melhores chances após o intervalo, e Lammens precisou novamente dar o seu melhor para defender o chute forte de Brian Brobbey, que havia invadido a área. Brobbey então atuou como garçom ao passar a bola para Lutsharel Geertruida na entrada da área, mas o chute rasteiro dele acertou a trave.

O United quase levou a melhor nos acréscimos, quando Matheus Cunha viu seu chute ser defendido por Robin Roefs, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar, e o empate foi mantido.

O GOAL avalia os jogadores do United no Stadium of Light...

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (8/10):

    Excelente defesa logo no início, impedindo Sadiki de marcar, antes de realizar uma defesa ainda melhor para impedir Brobbey após o intervalo. Também fez um bom trabalho nas jogadas ensaiadas.

    Noussair Mazraoui (5/10):

    Passou por momentos difíceis contra Talbi, mas conseguiu se manter na lateral direita.

    Harry Maguire (6/10):

    Tentou superar Brobbey no jogo físico, com sucesso misto. Uma presença tranquilizadora na posse de bola em um dia difícil.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Voltou de suspensão e parecia bastante enferrujado no início. Foi alvo de Brobbey e teve dificuldades com a desvantagem física.

    Luke Shaw (7/10):

    Fez o possível para apoiar Martinez contra Brobbey e provou ser uma presença confiável na defesa.

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  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Mason Mount (4/10):

    Não conseguiu organizar o meio-campo como gostaria. Sua contribuição mais notável foram as faltas constantes, que acabaram resultando em um cartão amarelo.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Em uma atuação atípica, seu melhor trabalho foi na defesa, enquanto seus passes para a frente foram, na melhor das hipóteses, irregulares.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Mostrou-se frustrado durante toda a partida, já que os jogadores atrás dele não conseguiram lhe dar posse de bola suficiente. Fez alguns passes precisos no ataque, mas, mais uma vez, perdeu a chance de igualar o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN UTDAFP

    Ataque

    Amad Diallo (4/10):

    Passou grande parte do primeiro tempo no chão, tendo dificuldades com as condições do campo. Chutou com efeito logo no início, mas a bola saiu pela linha de fundo; foi o melhor momento de seu retorno a Wearside.

    Joshua Zirkzee (3/10):

    Teve a rara chance de ser titular, mas parecia tão fora de ritmo que, por vezes, era doloroso de se ver. A bola ricocheteava nele constantemente, em uma atuação fracassada para provar seu valor para a próxima temporada.

    Matheus Cunha (5/10):

    Cruzou com precisão para Zirkzee cabecear por cima no primeiro tempo, mas não conseguiu criar muito mais de notável pela esquerda. Passou a jogar no meio no meio do segundo tempo e quase garantiu a vitória nos acréscimos, mas foi impedido por Roefs. Recebeu cartão amarelo por simulação segundos depois.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Patrick Dorgu (6/10):

    Quase roubou a bola de Roefs dentro da área do Sunderland e fez algumas boas investidas pelas costas da defesa após substituir Zirkzee.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Causou alguns problemas com seus dribles diretos após entrar no lugar de Amad.

    Michael Carrick (5/10):

    As lesões limitaram um pouco suas opções, mas a decisão de escalar Zirkzee em vez de Mbeumo foi estranha. Talvez possa ser perdoado, já que os objetivos da temporada já foram alcançados.

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