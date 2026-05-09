Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Sunderland: Joshua Zirkzee e Mason Mount desperdiçam raras oportunidades de brilhar, enquanto as defesas heroicas de Senne Lammens garantem que os Red Devils escapem com um empate sem gols

A equipe de Regis Le Bris começou com tudo e, depois que Chemsdine Talbi chutou com efeito por pouco ao lado da trave da entrada da área, Lammens precisou dar o seu melhor para desviar o chute de Noah Sadiki para fora, após o meio-campista do Sunderland ter se infiltrado na defesa do United.

Os Red Devils criaram poucas oportunidades de destaque no primeiro tempo, com um chute de Amad Diallo que saiu pela linha de fundo e uma cabeçada de Joshua Zirkzee por cima do travessão sendo as jogadas que mais chegaram perto de abrir o placar.

O Sunderland continuou criando as melhores chances após o intervalo, e Lammens precisou novamente dar o seu melhor para defender o chute forte de Brian Brobbey, que havia invadido a área. Brobbey então atuou como garçom ao passar a bola para Lutsharel Geertruida na entrada da área, mas o chute rasteiro dele acertou a trave.

O United quase levou a melhor nos acréscimos, quando Matheus Cunha viu seu chute ser defendido por Robin Roefs, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar, e o empate foi mantido.

O GOAL avalia os jogadores do United no Stadium of Light...