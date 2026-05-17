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Bruno Fernandes Manchester United GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Nottingham Forest: Bruno Fernandes, em grande forma, iguala o recorde de assistências da Premier League, enquanto os jogadores de Michael Carrick recebem mais uma ajuda da arbitragem

Player ratings
Manchester United
B. Fernandes
Premier League
Especiais e Opinião
Manchester United x Nottingham Forest
Nottingham Forest
L. Shaw
M. Carrick
B. Mbeumo

Bruno Fernandes igualou o recorde de assistências da Premier League, enquanto o Manchester United garantiu o terceiro lugar com uma vitória bastante polêmica por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest na tarde de domingo. Os jogadores de Michael Carrick abriram o placar aos cinco minutos em Old Trafford, graças a Luke Shaw, mas Morato empatou merecidamente para os visitantes logo após o intervalo, ao cabecear um belo cruzamento do impressionante Elliot Anderson.

No entanto, o United rapidamente recuperou a liderança graças a uma decisão controversa do árbitro Michael Salisbury, que, inexplicavelmente, validou o gol de Matheus Cunha, apesar de Bryan Mbeumo ter claramente controlado a bola com o braço na jogada que antecedeu o lance, o que suscitou comparações com a mão de Benjamin Sesko na recente vitória sobre o Liverpool.

Os anfitriões então ampliaram para 3 a 1 quando Mbeumo se redimiu por ter desperdiçado um passe brilhante de Bruno no início do segundo tempo, convertendo de perto após ser mais uma vez lançado pelo português, que assim elevou sua contagem de assistências na temporada para 20 — e com um jogo ainda por disputar, o que significa que ele ainda pode assumir sozinho o recorde que agora divide com Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

O Forest diminuiu a diferença quando Morgan Gibbs-White marcou após mais uma boa jogada de Anderson, mas, apesar da intensa pressão no final, o United segurou o resultado e Bruno quase deu mais uma assistência nos segundos finais, mas Diogo Dalot acertou a trave após um rápido contra-ataque.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do United que entraram em campo no Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (6/10):

    Não havia absolutamente nada que ele pudesse ter feito em relação ao gol de Morato, embora também tenha feito algumas boas defesas.

    Diogo Dalot (6/10):

    Mais uma vez, pareceu um risco na lateral direita, com um posicionamento particularmente ruim. No entanto, mostrou-se produtivo no ataque e teve azar ao ver seu chute no final da partida acertar a trave.

    Harry Maguire (6/10):

    Mais uma atuação bastante sólida do experiente zagueiro central, que fez muitos desarmes oportunos.

    Lisandro Martínez (6/10):

    Uma exibição decente do argentino, cuja distribuição foi tão precisa quanto sua defesa foi determinada.

    Luke Shaw (6/10):

    Abriu o placar logo no início com um belo chute de dentro da área, mas, na verdade, teve uma atuação bastante discreta a partir daquele momento e recebeu um cartão amarelo no final da partida por uma falta desesperada.

    • Publicidade
  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Casemiro (6/10):

    De forma alguma foi sua melhor partida, mas fez algumas grandes intervenções, avançou quando pôde e mereceu de todo o coração a ovação de pé que recebeu ao ser substituído em sua última aparição em Old Trafford como jogador do United.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Mainoo manteve bem a posse de bola durante toda a tarde, mas teve dificuldade em realmente influenciar o jogo e foi completamente ofuscado por Anderson.

    Bruno Fernandes (8/10):

    O melhor jogador do campeonato esteve brilhante, criando chance após chance até que Mbeumo finalmente marcou.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Ataque

    Amad Diallo (6/10):

    Uma exibição enérgica do ponta, que teria dado uma assistência se não fosse por uma falha chocante de Mbeumo.

    Matheus Cunha (7/10):

    Causou alguns problemas com seus dribles e, embora seu gol nunca devesse ter sido validado, o brasileiro aceitou bem a situação.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Perdou duas chances claras antes de salvar a honra ao conseguir desviar para o gol um cruzamento de Bruno.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Joshua Zirkzee (4/10):

    Substituiu Mbeumo no ataque nos últimos 10 minutos e não conseguiu converter duas chances excelentes.

    Mason Mount (6/10):

    Uma participação bastante animada do versátil atacante.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Fez parte da troca tripla com Zirkzee e Mount e criou uma ótima chance para o primeiro.

    Michael Carrick (6/10):

    Mais uma vitória para o técnico interino, que aparentemente deve assumir o cargo de forma definitiva nos próximos dias. Mas esta foi mais uma vitória pouco convincente para o United, o que significa que as dúvidas sobre a adequação do ex-meio-campista para o cargo a longo prazo não desapareceram.

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