Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Nottingham Forest: Bruno Fernandes, em grande forma, iguala o recorde de assistências da Premier League, enquanto os jogadores de Michael Carrick recebem mais uma ajuda da arbitragem

No entanto, o United rapidamente recuperou a liderança graças a uma decisão controversa do árbitro Michael Salisbury, que, inexplicavelmente, validou o gol de Matheus Cunha, apesar de Bryan Mbeumo ter claramente controlado a bola com o braço na jogada que antecedeu o lance, o que suscitou comparações com a mão de Benjamin Sesko na recente vitória sobre o Liverpool.

Os anfitriões então ampliaram para 3 a 1 quando Mbeumo se redimiu por ter desperdiçado um passe brilhante de Bruno no início do segundo tempo, convertendo de perto após ser mais uma vez lançado pelo português, que assim elevou sua contagem de assistências na temporada para 20 — e com um jogo ainda por disputar, o que significa que ele ainda pode assumir sozinho o recorde que agora divide com Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

O Forest diminuiu a diferença quando Morgan Gibbs-White marcou após mais uma boa jogada de Anderson, mas, apesar da intensa pressão no final, o United segurou o resultado e Bruno quase deu mais uma assistência nos segundos finais, mas Diogo Dalot acertou a trave após um rápido contra-ataque.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do United que entraram em campo no Old Trafford...