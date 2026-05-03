Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Liverpool: Kobbie Mainoo vem ao resgate! O herói da base comemora seu novo contrato em grande estilo, tirando Amad Diallo e Senne Lammens de uma situação difícil e garantindo o retorno à Liga dos Campeões

Mainoo, que assinou um novo contrato de longo prazo no início da semana após ter sido repetidamente preterido por Ruben Amorim no início da temporada, garantiu a vitória para a equipe de Michael Carrick, que havia escapado de suas mãos após um primeiro tempo de sonho.

A partida começou em meio a notícias preocupantes de que Sir Alex Ferguson havia sido levado às pressas de Old Trafford para o hospital após passar mal, embora houvesse boas notícias, já que a internação foi descrita como uma “precaução” e esperava-se que o lendário técnico se recuperasse em breve em sua casa.

Em campo, o United partiu direto para cima de seu arquirrival e, após um início brilhante, abriu o placar aos seis minutos, quando a segunda tentativa de Matheus Cunha de chutar de fora da área, após um escanteio, ricocheteou no corpo de Alexis Mac Allister e entrou no gol.

Os Red Devils ampliaram a vantagem aos 14 minutos com um contra-ataque fulminante que terminou com o goleiro do Liverpool, Freddie Woodman, defendendo a cabeçada de Bruno Fernandes, mas mandando a bola direto para o peito de Benjamin Sesko, que empurrou-a para dentro do gol. O gol foi revisado por ter tocado levemente no dedo do atacante, mas foi validado.

Mas a vitória aparentemente certa do United foi abalada quando Amad Diallo, que substituiu Sesko no intervalo, perdeu a bola de forma ingênua e Dominik Szoboszlai avançou tranquilamente em direção ao gol desde a linha do meio-campo para diminuir a diferença aos dois minutos do segundo tempo. O Liverpool empatou nove minutos depois graças a mais uma falha, desta vez envolvendo um passe mal executado de Senne Lammens após um tiro de meta, que Szoboszlai aproveitou e passou para Cody Gakpo marcar.

O Liverpool parecia estar mais perto de conquistar os três pontos, mas o United continuava a parecer perigoso nos contra-ataques e, depois de Mbeumo ter desperdiçado algumas oportunidades, Mainoo assumiu a responsabilidade.

O GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...