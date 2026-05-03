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Richard Martin

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Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Liverpool: Kobbie Mainoo vem ao resgate! O herói da base comemora seu novo contrato em grande estilo, tirando Amad Diallo e Senne Lammens de uma situação difícil e garantindo o retorno à Liga dos Campeões

Player ratings
Manchester United
K. Mainoo
Premier League
Manchester United x Liverpool
Especiais e Opinião

Kobbie Mainoo marcou seu primeiro gol da temporada para garantir ao Manchester United uma vitória satisfatória, mas muito disputada, por 3 a 2 sobre o Liverpool no domingo, o que garantiu a classificação do time para a Liga dos Campeões e o deixou em boa posição para terminar em terceiro lugar na Premier League.

Mainoo, que assinou um novo contrato de longo prazo no início da semana após ter sido repetidamente preterido por Ruben Amorim no início da temporada, garantiu a vitória para a equipe de Michael Carrick, que havia escapado de suas mãos após um primeiro tempo de sonho.

A partida começou em meio a notícias preocupantes de que Sir Alex Ferguson havia sido levado às pressas de Old Trafford para o hospital após passar mal, embora houvesse boas notícias, já que a internação foi descrita como uma “precaução” e esperava-se que o lendário técnico se recuperasse em breve em sua casa.

Em campo, o United partiu direto para cima de seu arquirrival e, após um início brilhante, abriu o placar aos seis minutos, quando a segunda tentativa de Matheus Cunha de chutar de fora da área, após um escanteio, ricocheteou no corpo de Alexis Mac Allister e entrou no gol.

Os Red Devils ampliaram a vantagem aos 14 minutos com um contra-ataque fulminante que terminou com o goleiro do Liverpool, Freddie Woodman, defendendo a cabeçada de Bruno Fernandes, mas mandando a bola direto para o peito de Benjamin Sesko, que empurrou-a para dentro do gol. O gol foi revisado por ter tocado levemente no dedo do atacante, mas foi validado.

Mas a vitória aparentemente certa do United foi abalada quando Amad Diallo, que substituiu Sesko no intervalo, perdeu a bola de forma ingênua e Dominik Szoboszlai avançou tranquilamente em direção ao gol desde a linha do meio-campo para diminuir a diferença aos dois minutos do segundo tempo. O Liverpool empatou nove minutos depois graças a mais uma falha, desta vez envolvendo um passe mal executado de Senne Lammens após um tiro de meta, que Szoboszlai aproveitou e passou para Cody Gakpo marcar.

O Liverpool parecia estar mais perto de conquistar os três pontos, mas o United continuava a parecer perigoso nos contra-ataques e, depois de Mbeumo ter desperdiçado algumas oportunidades, Mainoo assumiu a responsabilidade.

O GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (5/10):

    Um primeiro tempo tranquilo, sem precisar fazer defesas, foi esquecido quando ele cometeu seu primeiro erro grave como jogador do United, depois de ter adotado uma abordagem pragmática nas saídas de gol. Compensou em parte o erro ao afastar a tentativa confusa de Ibrahima Konata, impedindo que o Liverpool abrisse o placar, e manteve a calma quando os visitantes aumentaram a pressão no final da partida.

    Diogo Dalot (6/10):

    Teve uma atuação enérgica e combativa, levando a melhor sobre Robertson no primeiro tempo. Sua contribuição ofensiva deixou um pouco a desejar, mas os torcedores adoraram sua exibição apaixonada.

    Harry Maguire (6/10):

    Entrou com tudo em uma série de desarmes violentos, mas cometeu alguns erros, como chutar mal um alívio direto para um jogador do Liverpool no primeiro tempo e ser driblado por Szoboszlai.

    Ayden Heaven (6/10):

    Teve um bom primeiro tempo, mantendo os atacantes do Liverpool em silêncio, mas deve assumir parte da culpa por seu papel na desastrosa jogada de saída de bola que levou ao gol de empate.

    Luke Shaw (7/10):

    Defendeu com inteligência e atacou bem, dando o cruzamento que resultou no gol de Sesko.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Excelente durante toda a partida, seja realizando desarmes corajosos e decisivos, conduzindo a bola com fluidez para o ataque ou marcando seu brilhante gol da vitória.

    Casemiro (7/10):

    Teve uma atuação tipicamente combativa e experiente em seu último grande jogo com a camisa do United. Ele fará falta ao time.

    Bruno Fernandes (7/10):

    No centro de todas as melhores jogadas do United. Deu a assistência para o gol de Sesko, embora isso não conte como uma assistência que iguale o recorde. Deveria ter marcado ele mesmo quando chutou para fora após passe de Mbeumo.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Uma exibição melhorada, considerando que ele havia desaparecido nas últimas semanas. Continuou avançando nos contra-ataques, participando do segundo gol. Substituído por Dorgu.

    Benjamin Sesko (7/10):

    Deu muito trabalho a Konate no primeiro tempo com excelentes jogadas de retenção de bola. Seu gol foi um pouco confuso, mas agora ele tem 12 gols, nada mal para uma temporada de estreia.

    Matheus Cunha (7/10):

    Desmontou a defesa do Liverpool com seus dribles e acertou um chute forte, mesmo tendo se beneficiado de um pouco de sorte.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Amad Diallo (4/10):

    Teve um início de jogo desastroso ao entrar em campo e perder a bola para Szoboszlai. Mal se recuperou, parecendo sem confiança.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Uma estreia encorajadora após mais de três meses afastado por lesão, furando a lateral direita do Liverpool com suas arrancadas.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Lutou até o fim em uma participação curta no final da partida.

    Leny Yoro (N/A):

    Entrou nos acréscimos, principalmente para permitir que Fernandes recebesse uma ovação de pé.

    Michael Carrick (7/10):

    Comandou um ótimo primeiro tempo, teve um início de segundo tempo frustrante, mas acabou registrando a quinta vitória em cinco jogos contra os “Seis Grandes” da Premier League e garantiu a vaga do clube na Liga dos Campeões.

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