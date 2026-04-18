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Sean Walsh

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Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Chelsea: Bruno Fernandes faz mágica para se aproximar do recorde de assistências da Premier League, enquanto Diogo Dalot marca Alejandro Garnacho

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Manchester United
Premier League
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester United
B. Fernandes
D. Dalot

O Manchester United deu um grande passo rumo à classificação para a Liga dos Campeões com a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Chelsea, seu rival entre os cinco primeiros colocados, na noite de sábado. O gol de Matheus Cunha no primeiro tempo garantiu que os Red Devils abrissem uma vantagem de 10 pontos sobre os Blues, que ocupam a sexta posição, faltando apenas cinco rodadas para o fim da temporada da Premier League.

O United poderia ter ficado em desvantagem logo após a marca de meia hora, quando Enzo Fernández escapou do zagueiro improvisado Noussair Mazraoui e, cara a cara com o goleiro Senne Lammens, chutou para fora.

O Chelsea marcou logo em seguida, quando Lammens defendeu outro chute de Fernández na direção de Cole Palmer, que cruzou para Liam Delap empurrar para o gol, mas a bandeira de impedimento foi levantada.

Contra o ritmo do jogo, o United abriu o placar aos 43 minutos. Fernandes fez uma bela jogada ao avançar até a linha de fundo e dar sua 18ª assistência na Premier League nesta temporada, cruzando para Cunha mandar a bola no ângulo superior.

Os Red Devils sobreviveram a mais sustos após o intervalo, quando Delap e Wesley Fofana cabecearam cruzamentos de Pedro Neto na trave, mas foi o mais perto que o Chelsea chegou do empate durante um segundo tempo tenso.

O GOAL avalia os jogadores do United em Stamford Bridge...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (6/10):

    Teve um bom desempenho ao interceptar vários cruzamentos na área do United e organizou bem a sua defesa enquanto o Chelsea buscava o empate.

    Diogo Dalot (8/10):

    Tirou completamente o vilão Alejandro Garnacho do jogo com uma defesa impressionante. Certamente uma de suas melhores atuações com a camisa do United.

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Tem um desempenho admirável na zaga, numa hora de necessidade do United. Ganhou confiança na função à medida que o jogo avançava.

    Ayden Heaven (7/10):

    Da mesma forma, foi ganhando cada vez mais ousadia à medida que a partida avançava, entrando com tudo nas disputas e realizando uma série de intervenções cruciais.

    Luke Shaw (6/10):

    Começou devagar contra Estevao Willian, antes que a lesão precoce do brasileiro forçasse o Chelsea a fazer uma substituição. Melhorou bastante depois disso, com Neto não tentando mais tanto avançar pelas costas da defesa.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Casemiro (6/10):

    Interrompeu bem as jogadas. A torcida visitante gostou especialmente quando ele marcou Garnacho de perto no segundo tempo.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Manteve o ritmo do jogo, entrando nos espaços para driblar e sair de situações difíceis, além de recuperar a bola dos jogadores do Chelsea.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Excelente. Agora está a apenas duas assistências de igualar o recorde da Premier League de mais assistências em uma temporada. Esteve no centro de tudo de positivo que o United fez.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Não estava em sintonia com os outros atacantes do United. Já não marca há oito jogos. Foi substituído por Zirkzee.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Não conseguiu usar sua velocidade, força ou altura para superar a inexperiente defesa do Chelsea. Foi substituído por Amad.

    Matheus Cunha (7/10):

    Um desempenho misto. Marcou o gol da vitória, mas esteve muito abaixo do esperado em todos os outros aspectos do jogo. Notavelmente, desperdiçou uma chance clara no primeiro tempo com um toque tão ruim que acabou cometendo falta em Fofana e recebendo um cartão amarelo. Foi substituído por Mount.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Reservas e técnico

    Amad Diallo (N/A):

    Substituiu Sesko no final da partida.

    Mason Mount (N/A):

    Vaiado pela torcida do Chelsea ao entrar no lugar de Cunha.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Entrou no lugar de Mbeumo nos minutos finais.

    Michael Carrick (6/10):

    O United teve que se esforçar ao máximo e defender com garra, mas mesmo com apenas um zagueiro central de ofício disponível, o Heaven cumpriu sua missão e está perto de voltar à Liga dos Campeões.

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