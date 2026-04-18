Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Chelsea: Bruno Fernandes faz mágica para se aproximar do recorde de assistências da Premier League, enquanto Diogo Dalot marca Alejandro Garnacho

O United poderia ter ficado em desvantagem logo após a marca de meia hora, quando Enzo Fernández escapou do zagueiro improvisado Noussair Mazraoui e, cara a cara com o goleiro Senne Lammens, chutou para fora.

O Chelsea marcou logo em seguida, quando Lammens defendeu outro chute de Fernández na direção de Cole Palmer, que cruzou para Liam Delap empurrar para o gol, mas a bandeira de impedimento foi levantada.

Contra o ritmo do jogo, o United abriu o placar aos 43 minutos. Fernandes fez uma bela jogada ao avançar até a linha de fundo e dar sua 18ª assistência na Premier League nesta temporada, cruzando para Cunha mandar a bola no ângulo superior.

Os Red Devils sobreviveram a mais sustos após o intervalo, quando Delap e Wesley Fofana cabecearam cruzamentos de Pedro Neto na trave, mas foi o mais perto que o Chelsea chegou do empate durante um segundo tempo tenso.

O GOAL avalia os jogadores do United em Stamford Bridge...