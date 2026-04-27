Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Brentford: Casemiro e Bruno Fernandes continuam em grande forma, enquanto Benjamin Sesko se destaca e praticamente garante o retorno à Liga dos Campeões

Casemiro subiu para cabecear seu quarto gol em oito partidas, dando vantagem ao United aos 12 minutos, enquanto os anfitriões aproveitavam um início eletrizante. Amad Diallo havia perdido uma chance clara aos dois minutos, após uma bela jogada de Kobbie Mainoo, com seu chute bloqueado na linha por Sepp van den Berg; pouco depois, Harry Maguire viu seu cabeceio ser defendido na linha por Caoimhin Kelleher.
O United passou por alguns sustos, e foram necessárias duas belas defesas de Senne Lammens para impedir dois possíveis gols contra de Ayden Heaven. Sesko, então, deu aos anfitriões uma vantagem de dois gols pouco antes do intervalo, finalizando com facilidade após Bruno Fernandes servir o gol de bandeja para o esloveno. O passe do capitão do United elevou seu total de assistências na temporada para 19, apenas uma a menos que o recorde conjunto da Premier League de Kevin De Bruyne e Thierry Henry.
O United esteve confortável durante a maior parte do segundo tempo, embora um gol de Mathias Jensen aos 87 minutos tenha deixado o final da partida tenso antes do apito final.
