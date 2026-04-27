Man Utd Brentford ratingsGetty
Richard Martin

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Brentford: Casemiro e Bruno Fernandes continuam em grande forma, enquanto Benjamin Sesko se destaca e praticamente garante o retorno à Liga dos Campeões

O Manchester United já quase consegue ouvir o hino da Liga dos Campeões depois que Casemiro e Benjamin Sesko impulsionaram a equipe à vitória por 2 a 1 sobre o Brentford na segunda-feira. Os Red Devils permanecem em terceiro lugar na tabela da Premier League, mas agora possuem uma vantagem de 11 pontos sobre o Brighton, sexto colocado, o que significa que praticamente garantiram uma classificação entre os cinco primeiros e uma vaga de volta à principal competição europeia pela primeira vez em três anos.

Casemiro subiu para cabecear seu quarto gol em oito partidas, dando vantagem ao United aos 12 minutos, enquanto os anfitriões aproveitavam um início eletrizante. Amad Diallo havia perdido uma chance clara aos dois minutos, após uma bela jogada de Kobbie Mainoo, com seu chute bloqueado na linha por Sepp van den Berg; pouco depois, Harry Maguire viu seu cabeceio ser defendido na linha por Caoimhin Kelleher.

O United passou por alguns sustos, e foram necessárias duas belas defesas de Senne Lammens para impedir dois possíveis gols contra de Ayden Heaven. Sesko, então, deu aos anfitriões uma vantagem de dois gols pouco antes do intervalo, finalizando com facilidade após Bruno Fernandes servir o gol de bandeja para o esloveno. O passe do capitão do United elevou seu total de assistências na temporada para 19, apenas uma a menos que o recorde conjunto da Premier League de Kevin De Bruyne e Thierry Henry.

O United esteve confortável durante a maior parte do segundo tempo, embora um gol de Mathias Jensen aos 87 minutos tenha deixado o final da partida tenso antes do apito final.

O GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...

  • Goleiro e defesa

    Senne Lammens (8/10):

    Fez duas defesas espetaculares para salvar o United e manter a vantagem.

    Diogo Dalot (6/10):

    Defendeu bem e, no segundo tempo, assumiu a posição habitual de lateral-direito, parecendo tão à vontade quanto de costume.

    Harry Maguire (6/10):

    Deu assistência para o gol de Casemiro com uma cabeçada em arco, depois de quase marcar ele mesmo. Passou por dificuldades contra Igor Thiago, mas saiu ileso, em contraste com a dolorosa derrota por 3 a 1 no G-tech Community Stadium.

    Ayden Heaven (7/10):

    Conseguiu parar Thiago em várias ocasiões, mas em outro dia poderia ter marcado alguns gols contra. Um jogador que gosta de viver no limite.

    Luke Shaw (6/10):

    Passou por alguns sustos com Dango Ouattara e teve que tomar cuidado depois de receber um cartão amarelo aos seis minutos.

  • Meio-campo

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Demonstrou seu talento em várias ocasiões, principalmente com seu drible deslumbrante, que merecia um finalização melhor de Amad.

    Casemiro (8/10):

    Marcou seu nono gol da temporada com uma cabeçada imponente, como de costume, e provocou mais gritos de “Mais um ano” da torcida da casa. O United certamente sentirá falta de sua periculosidade nas jogadas de bola parada, bem como de suas entradas deslizantes fulminantes.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Impulsionou a vitória com uma sequência impressionante de passes. Abandonou a chance de marcar para aumentar seu número de assistências com o passe para Sesko.

  • Ataque

    Amad Diallo (5/10):

    Perdeu duas grandes chances de gol e foi substituído no intervalo.

    Benjamin Sesko (7/10):

    Demonstrou boa capacidade de segurar a bola, além de marcar seu décimo gol na liga nesta temporada, tornando-se o artilheiro isolado do clube.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Um início enérgico deu lugar à mais recente de uma série de atuações decepcionantes, e ainda por cima contra seu antigo time. Foi substituído no segundo tempo por Mount.

  • Reservas e técnico

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Reforçou o lado direito, que vinha apresentando falhas enquanto Amad estava em campo, assumindo a posição de zagueiro central direito.

    Mason Mount (6/10):

    Uma participação positiva para ajudar a recuperar a forma física total.

    Leny Yoro (5/10):

    Quando ele entrou, o Brentford ganhou confiança e marcou.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Entrou aos 88 minutos.

    Michael Carrick (7/10):

    Houve muitos aspectos positivos no ataque da equipe e ele fez uma substituição implacável, mas lógica, no intervalo para reforçar a defesa.

