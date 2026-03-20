O United disparou 11 chutes no primeiro tempo, o maior número que o Bournemouth enfrentou desde o emocionante empate em 4 a 4 no Old Trafford, em dezembro. O time foi, de longe, o melhor em campo, mas faltou-lhe calma no terço final do campo. Amad perdeu a concentração ao tentar controlar um passe de Matheus Cunha que o teria colocado cara a cara com o gol, enquanto o marfinense e Cunha tiveram suas tentativas defendidas pelo goleiro do Bournemouth, Djorde Petrovic.

Com ambas as equipes sem eficiência na finalização, era inevitável que o gol fosse resultado de um erro, e ele surgiu na forma de uma falta desnecessária de Alex Jimenez em Cunha. Isso permitiu que Fernandes se apresentasse e marcasse seu oitavo gol na temporada, o quarto de pênalti.

O United achou que deveria ter recebido um segundo pênalti quando Amad foi derrubado por Adrien Truffert, mas, em vez disso, o Bournemouth lançou um contra-ataque rápido e empatou com Ryan Christie, que chutou para o gol após um passe de Truffert. O United não se deixou abalar pela decisão e, apenas quatro minutos depois, voltou à frente graças a um gol contra de Hill, resultado de um escanteio perigoso cobrado por Fernandes.

Mas ainda havia mais drama por vir. Um toque inteligente de Evanilson o afastou de Maguire, e o zagueiro, em pânico, o derrubou, recebendo a punição máxima. Eli Junio Kroupi, que marcou o gol de empate no final da goleada de dezembro, se preparou para converter com calma da marca do pênalti, deixando o United ainda à espera da primeira vitória sobre o Bournemouth desde 2023.

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