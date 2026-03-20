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Man Utd Bournmouth ratings gfxGetty
Richard Martin

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Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Bournemouth: Humilhação para Harry Maguire! Erro grave do zagueiro da Inglaterra anula mais uma brilhante atuação de Bruno Fernandes

Harry Maguire marcou seu retorno à seleção inglesa de uma forma indesejada, ao ser expulso no decepcionante empate de 2 a 2 do Manchester United em Bournemouth. Os Red Devils chegaram a abrir o placar duas vezes no segundo tempo, primeiro com um pênalti de Bruno Fernandes e depois com um gol contra de James Hill. Mas sofreram o empate em ambas as ocasiões e tiveram motivos para reclamar do primeiro gol de empate dos Cherries.

O United disparou 11 chutes no primeiro tempo, o maior número que o Bournemouth enfrentou desde o emocionante empate em 4 a 4 no Old Trafford, em dezembro. O time foi, de longe, o melhor em campo, mas faltou-lhe calma no terço final do campo. Amad perdeu a concentração ao tentar controlar um passe de Matheus Cunha que o teria colocado cara a cara com o gol, enquanto o marfinense e Cunha tiveram suas tentativas defendidas pelo goleiro do Bournemouth, Djorde Petrovic.

Com ambas as equipes sem eficiência na finalização, era inevitável que o gol fosse resultado de um erro, e ele surgiu na forma de uma falta desnecessária de Alex Jimenez em Cunha. Isso permitiu que Fernandes se apresentasse e marcasse seu oitavo gol na temporada, o quarto de pênalti.

O United achou que deveria ter recebido um segundo pênalti quando Amad foi derrubado por Adrien Truffert, mas, em vez disso, o Bournemouth lançou um contra-ataque rápido e empatou com Ryan Christie, que chutou para o gol após um passe de Truffert. O United não se deixou abalar pela decisão e, apenas quatro minutos depois, voltou à frente graças a um gol contra de Hill, resultado de um escanteio perigoso cobrado por Fernandes.

Mas ainda havia mais drama por vir. Um toque inteligente de Evanilson o afastou de Maguire, e o zagueiro, em pânico, o derrubou, recebendo a punição máxima. Eli Junio Kroupi, que marcou o gol de empate no final da goleada de dezembro, se preparou para converter com calma da marca do pênalti, deixando o United ainda à espera da primeira vitória sobre o Bournemouth desde 2023.

O GOAL avalia os jogadores do Man United no Vitality Stadium...

  • Goleiro e defesa

    Senne Lammens (7/10):

    Fez uma excelente defesa contra Rayan e fez o que pôde para impedir o gol de Alex Scott depois que a bola bateu na trave. Como de costume, lidou bem com as jogadas aéreas.

    Diogo Dalot (6/10):

    Responsável por algumas jogadas ofensivas brilhantes, embora tenha cometido dois erros: um chute impreciso e uma perda de bola perigosa.

    Harry Maguire (5/10):

    Correu o risco de sofrer um pênalti ao derrubar Evanilson no primeiro tempo e acabou sendo punido pela mesma infração. Não foi a maneira ideal de marcar seu retorno à seleção inglesa.

    Leny Yoro (7/10):

    Bastante sólido durante toda a partida, exceto por um momento em que Truffert passou por ele com facilidade.

    Luke Shaw (6/10):

    Ficou em desvantagem em algumas ocasiões, ao ser posto à prova por Rayan.

    • Publicidade

  • Meio-campo

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Seus movimentos inteligentes ajudaram o United a encontrar brechas na defesa do Bournemouth.

    Casemiro (6/10):

    Sua atuação foi prejudicada pelo cartão amarelo recebido no primeiro tempo por puxar Marcus Tavernier, e ele não jogou com a confiança e a força de costume.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Não esteve no seu melhor, mas ainda assim foi responsável pelos dois gols e aquele em que o United sempre buscou inspiração.

  • Ataque

    Amad Diallo (7/10):

    Teve alguns momentos emocionantes e foi o atacante mais perigoso do United, mas, de forma frustrante, se desconcentrou quando Cunha lhe passou a bola.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Mostrou bons movimentos, mas não conseguiu transformá-los em oportunidades de gol. Foi substituído por Sesko.

    Matheus Cunha (7/10):

    Causou problemas ao Bournemouth pela esquerda desde o início e sua astúcia acabou dando frutos quando ele sofreu o pênalti. Foi substituído aos 82 minutos, após o cartão vermelho de Maguire.

  • Reservas e técnico

    Benjamin Sesko (5/10):

    Desta vez, não houve nenhuma atuação de super-reserva.

    Ayden Heaven (N/A):

    Desviou de cabeça a tentativa tardia de Ben Doak.

    Manuel Ugarte (N/A):

    Substituiu Casemiro para dar um novo fôlego no final da partida e garantir o ponto.

    Mason Mount (N/A):

    Uma participação muito curta para marcar seu retorno após lesão.

    Michael Carrick (6/10):

    Comandou um primeiro tempo promissor e não pode ser culpado pela perda da vantagem. Fez o que tinha que fazer para garantir o empate ao colocar Heaven e Casemiro em campo.