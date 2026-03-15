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Fernandes Casemiro Sesko Man Utd GFX (2)Getty/GOAL
Richard Martin

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Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Aston Villa: Bruno Fernandes, o rei das assistências, volta a brilhar! O capitão continua causando estragos enquanto os Red Devils consolidam a posição entre os quatro primeiros com uma vitória crucial

Bruno Fernandes fez história ao liderar o Manchester United à vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa, aproximando o time do retorno à Liga dos Campeões. O capitão dos Red Devils registrou suas 15ª e 16ª assistências na temporada, enquanto o United derrotou o Villa, outro candidato ao top 4, e consolidou sua posição na terceira colocação, abrindo uma vantagem de três pontos sobre a equipe de Unai Emery.

Era difícil acreditar que se tratava de um confronto entre o terceiro e o quarto colocados da Premier League na primeira etapa, uma partida sem brilho e monótona que contou com apenas um chute a gol: a cabeçada de Amad Diallo, defendida por Emi Martinez. 

O United acordou após o intervalo e Martinez voltou a entrar em ação para defender um chute de Bryan Mbeumo, que havia recebido um passe incisivo após um escanteio. Isso levou ao escanteio a partir do qual o United marcou o gol da virada: Casemiro completou o cruzamento de Fernandes para marcar seu sétimo gol na temporada, o maior número de sua carreira.

Fernandes também fez história ao registrar sua 15ª assistência na temporada, igualando o recorde de David Beckham de mais assistências em uma campanha da Premier League pelo United. Mas o time logo sofreu o empate após alguns erros defensivos, e Barkley, que estava começando uma partida da liga pela primeira vez desde janeiro de 2025, aproveitou o caos para empatar aos 64 minutos.

O United não demorou muito para reagir e, claro, foi Fernandes quem lançou Cunha para marcar pela primeira vez em seis jogos, colocando os Red Devils novamente na frente, antes de Sesko selar uma vitória inestimável, deixando o United com uma vantagem de seis pontos sobre o quinto colocado na tabela, a última vaga na Liga dos Campeões.

O GOAL avalia os jogadores do United de Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (6/10):

    Atuou principalmente como observador. Fez sua primeira defesa ao desviar para fora o chute de Amadou Onana após a marca de uma hora de jogo. Não viu o gol de empate de Barkley.

    Diogo Dalot (5/10):

    Frustrante no geral. Mandou uma bola para a arquibancada após um passe de Fernandes e, em seguida, cabeceou por cima do gol um belo passe de Casemiro.

    Harry Maguire (7/10):

    Demonstrou excelente antecipação durante toda a partida e venceu Ollie Watkins na disputa de velocidade quando o jogo ainda estava sem gols.

    Leny Yoro (7/10):

    Fez uma brilhante entrada deslizante em Watkins no primeiro tempo e se esforçou ao máximo no segundo.

    Luke Shaw (7/10):

    O melhor jogador do primeiro tempo, pois interceptou repetidamente passes perigosos, desarmou Watkins em um momento crucial e fez uma arrancada agressiva para a frente.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Meio-campo

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Fez alguns bons passes e dribles no primeiro tempo, embora a intervenção mais importante tenha sido uma entrada em Emi Buendia que neutralizou uma jogada perigosa.

    Casemiro (8/10):

    Uma atuação tipicamente tenaz, demonstrando sua agressividade, sua capacidade de criar perigo na área e sua habilidade para dar passes precisos. Não é à toa que a torcida gritava “Mais um ano”. 

    Bruno Fernandes (9/10):

    No seu melhor, dominante e decisivo. Todas as chances do United passaram por ele, então, naturalmente, os dois primeiros gols vieram de seus passes, assim como o chute de Mbeumo que resultou no escanteio crucial. E agora ele ultrapassou um ícone do clube, Beckham, em número de assistências em uma campanha da liga, enquanto está a quatro de igualar os detentores do recorde da Premier League, Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Amad Diallo (5/10):

    Teve duas chances, mas, no geral, foi decepcionante e se meteu em apuros duas vezes com seus dribles excessivamente ousados no seu próprio campo.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Teve um primeiro tempo fraco, mas seu primeiro chute a gol forçou o escanteio decisivo, e os torcedores lembraram-se de sua contribuição, pois ele foi aplaudido ao ser substituído.

    Matheus Cunha (7/10):

    Fez incursões decentes pela ala esquerda para incomodar o Villa no primeiro tempo e marcou seu gol de forma brilhante, colocando o United de volta no caminho da vitória.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Reservas e técnico

    Benjamin Sesko (7/10):

    Marcou seu oitavo gol em 2026, o quinto como reserva, o que apenas consolidou seu status de super-reserva. Quanto menos se falar sobre sua finalização horrível mais tarde, melhor.

    Manuel Ugarte (N/A):

    Substituiu Casemiro aos 91 minutos.

    Michael Carrick (7/10):

    Demonstrou paciência após um primeiro tempo sem brilho e confiou que sua equipe daria conta do recado, enquanto sua única substituição antes dos 90 minutos resultou em um gol. São cinco vitórias em cinco jogos no Old Trafford.

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