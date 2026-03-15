Avaliações dos jogadores do Manchester United contra o Aston Villa: Bruno Fernandes, o rei das assistências, volta a brilhar! O capitão continua causando estragos enquanto os Red Devils consolidam a posição entre os quatro primeiros com uma vitória crucial

Era difícil acreditar que se tratava de um confronto entre o terceiro e o quarto colocados da Premier League na primeira etapa, uma partida sem brilho e monótona que contou com apenas um chute a gol: a cabeçada de Amad Diallo, defendida por Emi Martinez.

O United acordou após o intervalo e Martinez voltou a entrar em ação para defender um chute de Bryan Mbeumo, que havia recebido um passe incisivo após um escanteio. Isso levou ao escanteio a partir do qual o United marcou o gol da virada: Casemiro completou o cruzamento de Fernandes para marcar seu sétimo gol na temporada, o maior número de sua carreira.

Fernandes também fez história ao registrar sua 15ª assistência na temporada, igualando o recorde de David Beckham de mais assistências em uma campanha da Premier League pelo United. Mas o time logo sofreu o empate após alguns erros defensivos, e Barkley, que estava começando uma partida da liga pela primeira vez desde janeiro de 2025, aproveitou o caos para empatar aos 64 minutos.

O United não demorou muito para reagir e, claro, foi Fernandes quem lançou Cunha para marcar pela primeira vez em seis jogos, colocando os Red Devils novamente na frente, antes de Sesko selar uma vitória inestimável, deixando o United com uma vantagem de seis pontos sobre o quinto colocado na tabela, a última vaga na Liga dos Campeões.

O GOAL avalia os jogadores do United de Old Trafford...