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HaalandGetty
Harry Sherlock

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Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o West Ham: A disputa pelo título acabou?! Erling Haaland passa despercebido enquanto a equipe de Pep Guardiola fica nove pontos atrás do líder Arsenal após péssima exibição no London Stadium

O Manchester City empatou em 1 a 1 com o West Ham no London Stadium na noite de sábado, e o título da Premier League pareceu escapar das mãos da equipe de Pep Guardiola. Bernardo Silva marcou para o City, mas o empate foi quase imediatamente alcançado por Konstantinos Mavropanos, com o Arsenal assumindo o controle total da disputa pelo título.

Bernardo Silva colocou o City na frente aos 30 minutos, marcando com um belo chute por cima do goleiro, embora haja dúvidas se foi intencional. 

Mas assim que assumiram a liderança, perderam-na, com Konstantinos Mavropanos cabeceando para o gol após um escanteio, deixando Gianluigi Donnarumma sem chances. 

O City manteve a posse de bola na maior parte do tempo, mas teve enorme dificuldade em criar jogadas, já que o West Ham parecia confortável mantendo a equipe de Pep Guardiola à distância. 

Aos 83 minutos, Mads Hermansen entrou em ação, desviando para a trave uma cobrança de falta perigosa do substituto Tijjani Reijnders, e nos acréscimos, Marc Guehi, de alguma forma, chutou por cima da trave de perto, com o título da Premier League parecendo escapar junto com a bola; agora, o time está nove pontos atrás dos londrinos do norte, embora tenha um jogo a menos.

O GOAL avalia os jogadores do City no London Stadium...

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (4/10):

    Não estava em lugar nenhum quando Mavropanos marcou. Defesa realmente péssima, que custou caro à equipe. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Subia e descia pela lateral sempre que a bola chegava até ele. Não foi tão forte fora da bola. 

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Precisa melhorar a consistência na distribuição, mas raramente perde um duelo. 

    Marc Guehi (6/10):

    Muito forte na defesa. Várias interceptações e recuperações; ele lê o jogo muito bem. Perdeu uma chance clara no final que poderia ter dado os três pontos ao City.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Recebia a bola com frequência e tentava constantemente driblar seu marcador. Foi substituído no segundo tempo, quando o City buscava mais impulso, mas marcou Bowen de forma excepcional.

    • Publicidade
  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Rodri (7/10):

    Jogou mais recuado. Estava praticamente em toda parte, mas foi prejudicado pelos companheiros ao seu redor.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Teve dificuldades. O jogo praticamente passou por ele no meio-campo. 

    Bernardo Silva (7/10):

    Marcou um golo brilhante para o City, por cima do guarda-redes com uma facilidade elegante; a sua comemoração sugere que ele pode ter tentado cruzar, mas foi um remate de classe. Foi substituído no segundo tempo por Reijnders.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Recuou para o meio-campo para atuar repetidamente na posição 10, confundindo os marcadores do West Ham. Foi o marcador que perdeu Mavropanos, mas por que foi escalado para marcar o zagueiro? Foi substituído no segundo tempo após uma noite frustrante.

    Erling Haaland (2/10):

    Passou a maior parte do tempo a aproveitar sobras. Quando teve uma chance clara aos 70 minutos, chutou para fora. Para onde foi o verdadeiro Haaland?

    Omar Marmoush (6/10):

    Recebeu cartão amarelo por uma falta de mão boba no primeiro tempo. Deu passe para Silva marcar com um chute por cima do goleiro. Teve dificuldades para penetrar na defesa do West Ham depois disso e foi substituído aos 30 minutos. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Rayan Cherki (6/10):

    Entrou no segundo tempo. Algumas ótimas jogadas não foram aproveitadas.

    Jeremy Doku (5/10):

    Entrou no lugar de Ait-Nouri. Teve dificuldades para receber a bola.

    Tijjani Reijnders (7/10):

    Substituiu Silva. Excelente cobrança de falta que quase tirou o City do apuro. 

    Phil Foden (6/10):

    Entrou no lugar de Semenyo. Partiu para cima do West Ham continuamente, mas não conseguiu abrir o placar.

    Pep Guardiola (5/10):

    Ficou na arquibancada devido à sua suspensão da linha lateral. Estava claramente dando instruções, mas deve ter ficado furioso com o desempenho apático do City durante toda a partida, mesmo após seus ajustes táticos. O City parece estar faltando algo e, nesse ritmo, vai perder o título da Premier League. 

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