Bernardo Silva colocou o City na frente aos 30 minutos, marcando com um belo chute por cima do goleiro, embora haja dúvidas se foi intencional.

Mas assim que assumiram a liderança, perderam-na, com Konstantinos Mavropanos cabeceando para o gol após um escanteio, deixando Gianluigi Donnarumma sem chances.

O City manteve a posse de bola na maior parte do tempo, mas teve enorme dificuldade em criar jogadas, já que o West Ham parecia confortável mantendo a equipe de Pep Guardiola à distância.

Aos 83 minutos, Mads Hermansen entrou em ação, desviando para a trave uma cobrança de falta perigosa do substituto Tijjani Reijnders, e nos acréscimos, Marc Guehi, de alguma forma, chutou por cima da trave de perto, com o título da Premier League parecendo escapar junto com a bola; agora, o time está nove pontos atrás dos londrinos do norte, embora tenha um jogo a menos.

O GOAL avalia os jogadores do City no London Stadium...