Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Southampton: o golaço de Nico González e a atuação devastadora de Jeremy Doku mantêm vivas as esperanças do triplo, enquanto o time reserva de Pep Guardiola sobrevive a um grande susto na semifinal da FA Cup

Após um primeiro tempo que literalmente adormeceu dois torcedores do City ao vivo pela televisão, o jogo ganhou vida quando a equipe de Pep Guardiola assumiu o controle da partida e fez de tudo para abrir o placar. Mas, depois que o azarado Omar Marmoush e o substituto Savinho chegaram perto, foi o Southampton quem abriu uma vantagem surpreendente aos 79 minutos, com um incrível chute de efeito de longa distância do internacional irlandês Azaz.

A euforia dos Saints durou apenas três minutos, porém, quando Doku, que vinha tentando desde que saiu do banco, cortou para dentro e chutou a gol, com a bola ricocheteando no zagueiro James Bree e indo parar no canto inferior oposto.

O Southampton respondeu com outro foguete de Kuryu Matsuki, mas James Trafford desviou por cima do travessão, e momentos depois Gonzalez mirou e levou o City à final.

O GOAL avalia os jogadores do City no Estádio de Wembley...