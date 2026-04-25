Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Southampton: Golazo de Nico González mantém vivas as esperanças do triplo, enquanto o time reserva de Pep Guardiola sobrevive a um grande susto na semifinal da FA Cup

Após um primeiro tempo que literalmente adormeceu dois torcedores do City ao vivo pela televisão, o jogo ganhou vida quando o City assumiu o controle da partida e fez de tudo para abrir o placar.

Mas depois que o azarado Omar Marmoush e o substituto Savinho chegaram perto, foi o Southampton quem abriu o placar de forma surpreendente aos 79 minutos, com um incrível chute de longa distância do internacional irlandês Azaz.

A euforia dos Saints durou apenas três minutos, porém, quando Doku, que vinha tentando desde que entrou em campo, cortou para dentro e chutou a gol, com a bola ricocheteando no zagueiro James Bree e indo parar no canto inferior oposto.

O Southampton respondeu com outro foguete de Kuryu Matsuki, mas James Trafford desviou por cima da trave e, momentos depois, Gonzalez mirou e levou o City à final.

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