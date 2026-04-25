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Richard Martin

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Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Southampton: Golazo de Nico González mantém vivas as esperanças do triplo, enquanto o time reserva de Pep Guardiola sobrevive a um grande susto na semifinal da FA Cup

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Manchester City x Southampton
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Nico Gonzalez marcou um golaço no final da partida, permitindo que o Manchester City se recuperasse de um grande susto para vencer o Southampton por 2 a 1 e chegar à final da FA Cup pelo quarto ano consecutivo. Um chute com efeito imparável de Finn Azaz havia dado ao time da Championship uma vantagem improvável, mas o gol de empate de Jeremy Doku, desviado pela defesa, logo restabeleceu o empate, antes de Gonzalez garantir a vitória espetacular.

Após um primeiro tempo que literalmente adormeceu dois torcedores do City ao vivo pela televisão, o jogo ganhou vida quando o City assumiu o controle da partida e fez de tudo para abrir o placar.

Mas depois que o azarado Omar Marmoush e o substituto Savinho chegaram perto, foi o Southampton quem abriu o placar de forma surpreendente aos 79 minutos, com um incrível chute de longa distância do internacional irlandês Azaz.

A euforia dos Saints durou apenas três minutos, porém, quando Doku, que vinha tentando desde que entrou em campo, cortou para dentro e chutou a gol, com a bola ricocheteando no zagueiro James Bree e indo parar no canto inferior oposto.

O Southampton respondeu com outro foguete de Kuryu Matsuki, mas James Trafford desviou por cima da trave e, momentos depois, Gonzalez mirou e levou o City à final.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Estádio de Wembley...

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Goleiro e defesa

    James Trafford (7/10):

    Teve muito pouco trabalho e, depois, não havia literalmente nada que pudesse fazer para impedir o chute com efeito de Azaz. Em seguida, fez uma defesa crucial com a ponta dos dedos para impedir o potente chute de Kuryu Matsuki após o empate.

    Matheus Nunes (6/10):

    Teve uma atuação sólida, continuando a lutar após um susto com uma lesão.

    John Stones (7/10):

    Uma exibição impressionante, considerando o tempo que ficou afastado por lesão, naquele que pode ter sido seu último jogo pelo City em Wembley.

    Nathan Ake (6/10):

    Mais um jogador que se destacou no que pode ter sido uma de suas últimas partidas com a camisa do City.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Não avançou o suficiente e, então, Guardiola colocou O'Reilly em campo.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Meio-campo

    Nico Gonzalez (7/10):

    Foi entrando gradualmente no jogo antes de desferir um chute verdadeiramente imparável, digno de decidir qualquer partida.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Outro jogador que não aproveitou bem a sua chance. Acertou a trave no primeiro tempo, mas a jogada foi marcada como impedimento.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Responsável por algumas boas jogadas antes de ser substituído junto com Foden.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Ataque

    Phil Foden (5/10):

    Desaproveitou a oportunidade que surgiu com sua primeira partida como titular pelo City desde o início de março, criando quase nenhum perigo antes de ser substituído aos 58 minutos.

    Omar Marmoush (6/10):

    Mais uma atuação decepcionante em Wembley, depois de ter falhado o pênalti na final do ano passado. Teve alguns momentos brilhantes, mas sempre que conseguia passar pela armadilha do impedimento, ou chutava mal ou dava um passe errado.

    Rayan Cherki (6/10):

    A maior ameaça do City antes da entrada de Doku, embora tenha perdido a bola que resultou no gol do Southampton.

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Jeremy Doku (8/10):

    Aumentou o nível de perigo ao entrar em campo e, mesmo que seu gol de empate tenha sido fruto da sorte, ele foi recompensado por sua persistência. Deu a assistência para o gol de Gonzalez.

    Savinho (6/10):

    Não há nada a criticar em seu empenho, mas ele deveria ter aproveitado melhor suas duas chances.

    Erling Haaland (5/10):

    Mal tocou na bola depois de substituir Marmoush.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Ajudou a aumentar a pressão ofensiva ao substituir Ait-Nouri.

    Bernardo Silva (N/A):

    Entrou em campo a cinco minutos do fim.

    Pep Guardiola (6/10):

    Arriscou muito com suas mudanças radicais e isso quase saiu pela culatra, embora seja mérito seu que suas substituições tenham ajudado o City a se sair bem.

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