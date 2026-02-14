Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Salford: é por isso que Phil Foden não é mais a primeira escolha! As dificuldades do jogador da seleção inglesa continuam na vitória difícil da FA Cup contra o adversário da League Two

De fato, o zagueiro John Stones, que sofreu com lesões, estava longe de ser imponente em seu retorno à equipe titular, mas pelo menos a falta de minutos do capitão substituto serviu de desculpa para seu desempenho duvidoso.

Phil Foden não teve essa desculpa para mais uma vez parecer uma sombra do jogador que já foi considerado um dos melhores da Premier League, enquanto lutava contra um time da quarta divisão.

No final, porém, a entrada de Semenyo e Guehi foi decisiva, já que este último estava à disposição para converter um cruzamento desviado de Rayan Cherki e marcar seu primeiro gol desde que chegou do Crystal Palace na janela de transferências de inverno - e selar a vitória por 2 a 0 sobre um time que o City goleou por 8 a 0 há quase exatamente um ano.

O GOAL avalia todos os jogadores do City em campo no Etihad, enquanto o vice-campeão da FA Cup da última temporada avançou para a quinta rodada com um desempenho extremamente fraco, que pouco contribuiu para dissipar as dúvidas sobre a força do elenco de Guardiola...