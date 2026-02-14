Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester City Salford City ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Salford: é por isso que Phil Foden não é mais a primeira escolha! As dificuldades do jogador da seleção inglesa continuam na vitória difícil da FA Cup contra o adversário da League Two

Ainda bem que o Manchester City voltou a gastar muito durante a janela de transferências de janeiro, já que Marc Guehi e Antoine Semenyo foram necessários para ajudar os homens de Pep Guardiola a superar o Salford City em um confronto surpreendentemente competitivo pela quarta rodada da FA Cup, no Etihad, na tarde de sábado. Apesar de ter conseguido uma vantagem inicial com um gol contra de Alfie Dorrington, o City teve muita dificuldade para superar seu adversário da League Two, ao mesmo tempo em que deu aos visitantes algumas chances claras de gol.

De fato, o zagueiro John Stones, que sofreu com lesões, estava longe de ser imponente em seu retorno à equipe titular, mas pelo menos a falta de minutos do capitão substituto serviu de desculpa para seu desempenho duvidoso.

Phil Foden não teve essa desculpa para mais uma vez parecer uma sombra do jogador que já foi considerado um dos melhores da Premier League, enquanto lutava contra um time da quarta divisão.

No final, porém, a entrada de Semenyo e Guehi foi decisiva, já que este último estava à disposição para converter um cruzamento desviado de Rayan Cherki e marcar seu primeiro gol desde que chegou do Crystal Palace na janela de transferências de inverno - e selar a vitória por 2 a 0 sobre um time que o City goleou por 8 a 0 há quase exatamente um ano.

O GOAL avalia todos os jogadores do City em campo no Etihad, enquanto o vice-campeão da FA Cup da última temporada avançou para a quinta rodada com um desempenho extremamente fraco, que pouco contribuiu para dissipar as dúvidas sobre a força do elenco de Guardiola...

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    James Trafford (5/10):

    Fez uma boa defesa contra Ben Woodburn pouco antes do intervalo e defendeu bem um chute à queima-roupa de Kelly N'Mai aos 30 minutos do segundo tempo, mas não inspirou confiança nas jogadas aéreas, com Trafford errando completamente a bola ao tentar afastar um escanteio.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Voltou à sua posição preferida no centro da defesa devido à saída precoce de Max Alleyne e foi sólido, mas não impressionante.

    John Stones (4/10):

    De volta à equipe titular após seus últimos problemas com lesões, ele parecia um pouco enferrujado na defesa antes de ser substituído aos 65 minutos.

    Max Alleyne (N/A):

    Teve o azar de ser forçado a sair aos 20 minutos de jogo, após se lesionar ao tentar roubar a bola de Josh Austerfield.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Um dos melhores jogadores do City, embora isso não seja dizer muito. Além de ter efetivamente criado o gol contra com uma arrancada oportuna pela esquerda e um passe perigoso para a área, o ex-jogador do Wolves também foi bom na posse de bola e decente na defesa.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    Meio-campo

    Rico Lewis (5/10):

    Começou no meio-campo, mas teve que passar para a lateral direita após a saída de Alleyne, limitando sua capacidade de influenciar o jogo.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Como era de se esperar, recebeu muitas bolas, mas fez muito pouco com elas. Como se já não soubéssemos, ele não é Rodri.

    Tijjani Reijnders (4/10):

    Recuou para uma função mais defensiva no meio-campo devido à reorganização inicial, mas foi igualmente decepcionante nas duas posições.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    Ataque

    Phil Foden (2/10):

    Teve mais uma oportunidade para provar que merece um lugar na equipa titular de Guardiola, mas falhou redondamente. Rematou três vezes, mas nenhuma delas à baliza, e também teve dificuldades em exercer qualquer influência real sobre o jogo. É fácil compreender porque é que já não é a primeira escolha.

    Rayan Cherki (6/10):

    Foi o cruzamento-chute do francês que deixou Guehi com um finalização fácil, mas ele não fez o suficiente para aumentar suas chances de ser titular na Premier League com mais regularidade. Na verdade, ele só ganhou vida nos últimos 10 minutos, quando o Salford já estava exausto.

    Omar Marmoush (4/10):

    A falta do VAR roubou-lhe um golo fantástico, uma vez que o seu remate forte na primeira parte foi incorretamente anulado por fora de jogo, ao mesmo tempo que criou uma grande oportunidade para Nico O'Reilly - mas mesmo assim pareceu uma oportunidade perdida para o egípcio.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Ryan McAidoo (5/10):

    O adolescente entrou no lugar do lesionado Alleyne e obrigou Matt Young a fazer uma boa defesa logo após o intervalo, além de criar três chances.

    Marc Guehi (7/10):

    Assumiu a zaga no lugar de Stones e ajudou a fortalecer a defesa antes de selar a vitória com um gol fácil.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Substituiu Ait-Nouri e perdeu uma grande chance de ampliar a vantagem do City ao errar um chute de calcanhar.

    Antoine Semenyo (7/10):

    Fez parte de uma substituição tripla com Guehi e O'Reilly e imediatamente acrescentou uma dimensão diferente ao ataque do City. Teve a infelicidade de ver um remate tardio bater no poste.

    Rodri (N/A):

    Entrou apenas para substituir Gonzalez nos minutos finais.

    Pep Guardiola (6/10):

    Terá ficado profundamente desapontado com o desempenho de seus reservas, bem como com o fato de ter que colocar em campo jogadores como Guehi e Semenyo para ajudar a garantir o resultado. Ele também estará preocupado com a lesão sofrida por Alleyne, considerando os problemas do City na defesa.

League Two
Salford City crest
Salford City
SAL
Newport County crest
Newport County
NEW
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0