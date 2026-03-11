Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Real Madrid: Pep Guardiola erra novamente nas suas táticas na Liga dos Campeões, com Nico O'Reilly a ser dominado pelos Blancos, inspirados por Fede Valverde

O City começou o jogo com força, com Jeremy Doku parecendo uma verdadeira ameaça pela ala esquerda, mas foi derrotado por dois gols em sete minutos, que colocaram o Madrid no comando da partida aos 30 minutos. Um lançamento longo de Thibaut Courtois para Valverde surpreendeu Nico O'Reilly, permitindo que o uruguaio avançasse em direção ao gol. Gianluigi Donnarumma saiu com tudo, mas só pôde assistir, consternado, enquanto o capitão do Real Madrid tocava a bola ao seu redor antes de empurrá-la para o gol vazio.
Valverde marcou seu segundo gol após uma boa jogada de Vinicius Jr pela esquerda. O passe do brasileiro desviou em Ruben Dias e caiu nos pés de Valverde, que avançou e chutou rasteiro, passando por Donnarumma. Ainda havia tempo para mais sofrimento para o City pouco antes do intervalo, quando Valverde completou seu hat-trick com estilo, o meio-campista tocando a bola por cima de Marc Guehi e, em seguida, chutando com confiança para o gol, tornando os primeiros 45 minutos miseráveis para os Cityzens.
Guardiola colocou Tijjani Reijnders no lugar de Savinho no intervalo, mas a mudança teve pouco impacto e o Real Madrid poderia ter feito 4 a 0 no início do segundo tempo, quando outro passe longo para frente deixou Vinícius livre para avançar em direção ao gol, mas ele foi derrubado por Donnarumma, resultando em um pênalti. O brasileiro se preparou para cobrar, mas Donnarumma se lançou para a esquerda e defendeu.
Mais mudanças se seguiram, com Guardiola colocando Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki e Omar Marmoush em campo na tentativa de marcar pelo menos um gol para levar de volta ao Etihad Stadium. Courtois fez uma boa defesa em chute de O'Reilly nos minutos finais, mas o City não conseguiu passar pelo goleiro belga e volta para Manchester com suas esperanças na Liga dos Campeões por um fio.
O GOAL avalia os jogadores do City no Bernabeu...