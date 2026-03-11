Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man City Real Madrid GFXGetty
Gill Clark

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Real Madrid: Pep Guardiola erra novamente nas suas táticas na Liga dos Campeões, com Nico O'Reilly a ser dominado pelos Blancos, inspirados por Fede Valverde

O Manchester City tem uma difícil tarefa pela frente na Liga dos Campeões, após sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Real Madrid na primeira partida das oitavas de final, no Bernabeu. Pep Guardiola surpreendeu com a escalação da equipe na capital espanhola e viu seu time ser simplesmente atropelado pelo Los Blancos, com Fede Valverde roubando a cena para os anfitriões com um brilhante hat-trick no primeiro tempo.

O City começou o jogo com força, com Jeremy Doku parecendo uma verdadeira ameaça pela ala esquerda, mas foi derrotado por dois gols em sete minutos, que colocaram o Madrid no comando da partida aos 30 minutos. Um lançamento longo de Thibaut Courtois para Valverde surpreendeu Nico O'Reilly, permitindo que o uruguaio avançasse em direção ao gol. Gianluigi Donnarumma saiu com tudo, mas só pôde assistir, consternado, enquanto o capitão do Real Madrid tocava a bola ao seu redor antes de empurrá-la para o gol vazio.

Valverde marcou seu segundo gol após uma boa jogada de Vinicius Jr pela esquerda. O passe do brasileiro desviou em Ruben Dias e caiu nos pés de Valverde, que avançou e chutou rasteiro, passando por Donnarumma. Ainda havia tempo para mais sofrimento para o City pouco antes do intervalo, quando Valverde completou seu hat-trick com estilo, o meio-campista tocando a bola por cima de Marc Guehi e, em seguida, chutando com confiança para o gol, tornando os primeiros 45 minutos miseráveis para os Cityzens.

Guardiola colocou Tijjani Reijnders no lugar de Savinho no intervalo, mas a mudança teve pouco impacto e o Real Madrid poderia ter feito 4 a 0 no início do segundo tempo, quando outro passe longo para frente deixou Vinícius livre para avançar em direção ao gol, mas ele foi derrubado por Donnarumma, resultando em um pênalti. O brasileiro se preparou para cobrar, mas Donnarumma se lançou para a esquerda e defendeu.

Mais mudanças se seguiram, com Guardiola colocando Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki e Omar Marmoush em campo na tentativa de marcar pelo menos um gol para levar de volta ao Etihad Stadium. Courtois fez uma boa defesa em chute de O'Reilly nos minutos finais, mas o City não conseguiu passar pelo goleiro belga e volta para Manchester com suas esperanças na Liga dos Campeões por um fio.

O GOAL avalia os jogadores do City no Bernabeu...

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Saiu voando do gol para defender o primeiro gol, mas não calculou bem o tempo e tirou a mão, permitindo que Valverde marcasse. Derrubou Vinicius e cometeu pênalti no início do segundo tempo, mas se redimiu ao defender a cobrança.

    Abdukodir Khusanov (4/10):

    Foi pressionado por Vinicius em alguns momentos e teve um desempenho fraco com a bola. Ainda não parece confortável na lateral direita. 

    Ruben Dias (6/10):

    Teve um pouco de azar no segundo gol, mas esteve longe de ter uma atuação dominante. Fez uma entrada importante para impedir Vinicius no início do segundo tempo.

    Marc Guehi (5/10):

    Fez sua estreia na Liga dos Campeões e teve dificuldades. Só pôde assistir horrorizado quando Valverde passou por ele e marcou seu hat-trick.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Teve muitas dificuldades durante todo o jogo. Foi surpreendido no primeiro gol e também não conseguiu acompanhar Valverde no segundo. Pensou que tinha descontado no segundo tempo, mas Courtois defendeu.

    • Publicidade
  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Rodri (6/10):

    Tem sido associado a uma transferência para o Real Madrid ao longo desta temporada, mas não impressionou aqui, já que o City foi dominado e superado em número no meio-campo.

    Bernardo Silva (5/10):

    Teve uma chance em um chute de primeira, mas foi só isso. Foi novamente o capitão da equipe, mas ofereceu muito pouco em termos de liderança e foi substituído no meio do segundo tempo.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Ataque

    Savinho (4/10):

    Teve dificuldades contra Mendy e mostrou-se frustrado durante toda a partida. Não foi surpresa vê-lo ser substituído no intervalo.

    Antoine Semenyo (5/10):

    Também fez sua estreia na Liga dos Campeões e pareceu um pouco sobrecarregado. Criou uma boa chance no segundo tempo, mas foi substituído.

    Jeremy Doku (6/10):

    Causou confusão nos primeiros minutos, mas depois se viu regularmente enfrentando três defensores, já que o Real Madrid percebeu o perigo e o neutralizou.

    Erling Haaland (5/10):

    Mais uma noite frustrante para o atacante do City. Teve pouquíssimo contato com a bola e não conseguiu causar impacto nas raras ocasiões em que a recebeu.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Entrou no intervalo no lugar de Savinho. Teve um chute desviado que não incomodou Courtois.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Começou no banco e só entrou nos últimos 20 minutos.

    Rayan Cherki (5/10):

    Entrou em campo quando o City buscava uma maneira de empatar o jogo. Teve uma chance de gol em uma cobrança de falta, mas a bola foi direto para Courtois.

    Omar Marmoush (N/A):

    Entrou apenas nos últimos 10 minutos.

    Pep Guardiola (4/10):

    Surpreendeu com sua escalação desequilibrada, colocando quatro atacantes em campo. Em seguida, viu seu time ser derrotado e pareceu não ter muitas respostas no banco. Agora tem uma difícil tarefa pela frente para continuar na competição.

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0