Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Nottingham Forest: vantagem para o Arsenal! Erling Haaland falha, enquanto momentos de qualidade dos visitantes em dificuldades deixam as esperanças de título de Pep Guardiola por um fio

O Manchester City desperdiçou duas vezes a vantagem e empatou em 2 a 2 em casa com o Nottingham Forest, que luta contra o rebaixamento, cedendo terreno na disputa pelo título da Premier League para o Arsenal. Antoine Semenyo e Rodri marcaram para a equipe de Pep Guardiola, mas eles foram surpreendidos duas vezes no segundo tempo por dois gols magníficos da dupla inglesa Morgan Gibbs-White e Elliot Anderson.

Semenyo marcou seu quinto gol na Premier League desde sua transferência de 64 milhões de libras (85 milhões de dólares) do Bournemouth em janeiro, e seu 15º gol no total nesta temporada, ao completar um cruzamento de Rayan Cherki aos 35 minutos. O City estava longe de seu melhor, porém, e sofreu o empate no segundo tempo com um chute de calcanhar ousado de Morgan Gibbs-White, que o Cityzens havia considerado contratar no verão antes de optar por Cherki.

No entanto, o empate durou apenas seis minutos, pois o City seguiu o exemplo do rival Arsenal e recuperou a vantagem em um escanteio, com Rodri aparecendo livre para cabecear para o gol após cruzamento de Rayan Ait-Nouri.

O City teve um pênalti sem convicção negado quando Erling Haaland caiu após uma dividida com Matz Sels e pagou caro por não ter ampliado a vantagem após mais uma jogada de qualidade dos visitantes, com Anderson chutando no canto inferior da área.

O City teve sete minutos de acréscimos para tentar marcar novamente, mas não foi o suficiente, e Ryan Yates quase marcou o gol da vitória para os visitantes, enquanto Rodri teve um pedido de pênalti negado após uma falta de Anderson. O City continuou pressionando até o final, e foi preciso uma defesa de Murillo para impedir que o substituto Savinho marcasse o gol da vitória.

Com o empate, o City fica sete pontos atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos e recebe os Gunners em abril.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Etihad Stadium...

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Fez defesas inteligentes contra Gibbs-White e Igor Jesus para manter os visitantes afastados no primeiro tempo, mas ficou totalmente perplexo com o momento de genialidade de Gibbs-White e não pôde fazer nada contra o chute curvo de Anderson no final da partida.

    Matheus Nunes (5/10):

    Um desempenho abaixo do habitual, com dificuldades para furar a defesa do Forest. Terminou a partida como lateral-esquerdo.

    Ruben Dias (6/10):

    Reagiu um pouco tarde para parar Gibbs-White, mas não pode ser muito culpado, dada a qualidade do gol. Fez uma importante entrada em Nicolas Dominguez logo em seguida.

    Marc Guehi (6/10):

    Sofreu com Igor Jesus e seus passes foram um pouco imprecisos, impedindo o City de ter muito controle sobre o jogo.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Não conseguiu impedir o cruzamento de Ola Aina para o gol, mas logo se redimiu com seu lançamento de escanteio para Rodri.

    Meio-campo

    Rodri (7/10):

    A força motriz do City durante todo o jogo. Jogou bem no primeiro tempo e assumiu a responsabilidade de levar a equipe à vitória. Deu o seu melhor com o gol e poderia ter conquistado um pênalti.

    Bernardo Silva (6/10):

    Obrigou Selz a fazer uma defesa após uma jogada brilhante.

    Phil Foden (5/10):

    Esteve muito envolvido no primeiro tempo, com duas tentativas de gol e um passe para Haaland, mas em todas as ocasiões sua qualidade deixou a desejar. Foi substituído por Doku.

    Ataque

    Antoine Semenyo (7/10):

    Marcou um belo gol e quase marcou outro com uma cobrança de falta perigosa.

    Erling Haaland (5/10):

    Mais um jogo em que não conseguiu acertar o alvo e, ao contrário de outros jogos, não ofereceu muito mais. Sua melhor tentativa foi um chute desviado que acertou a trave, enquanto ele chutou para a rede lateral no primeiro tempo, de um ângulo difícil.

    Rayan Cherki (7/10):

    Marcou o primeiro gol com uma excelente arrancada para dentro da área e continuou tentando alimentar seus companheiros, incluindo Haaland. Teria motivos para se perguntar por que foi substituído.

    Substitutos e treinador

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Não foi colocado na sua melhor posição quando entrou em campo e não conseguiu ajudar a abrir o Forest.

    Jeremy Doku (6/10):

    Não conseguiu mostrar sua magia habitual.

    Savinho (N/A):

    Teve um impacto positivo e teve azar ao ver seu chute no último minuto ser bloqueado por seu compatriota Murillo.

    Pep Guardiola (6/10):

    Ficará desapontado com a falta de fluidez da sua equipa ao longo do jogo. As suas substituições não fizeram muito sentido, uma vez que Cherki estava a jogar bem e, no final, Khusanov e Nunes estavam fora de posição.

