Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Nottingham Forest: vantagem para o Arsenal! Erling Haaland falha, enquanto momentos de qualidade dos visitantes em dificuldades deixam as esperanças de título de Pep Guardiola por um fio

Semenyo marcou seu quinto gol na Premier League desde sua transferência de 64 milhões de libras (85 milhões de dólares) do Bournemouth em janeiro, e seu 15º gol no total nesta temporada, ao completar um cruzamento de Rayan Cherki aos 35 minutos. O City estava longe de seu melhor, porém, e sofreu o empate no segundo tempo com um chute de calcanhar ousado de Morgan Gibbs-White, que o Cityzens havia considerado contratar no verão antes de optar por Cherki.

No entanto, o empate durou apenas seis minutos, pois o City seguiu o exemplo do rival Arsenal e recuperou a vantagem em um escanteio, com Rodri aparecendo livre para cabecear para o gol após cruzamento de Rayan Ait-Nouri.

O City teve um pênalti sem convicção negado quando Erling Haaland caiu após uma dividida com Matz Sels e pagou caro por não ter ampliado a vantagem após mais uma jogada de qualidade dos visitantes, com Anderson chutando no canto inferior da área.

O City teve sete minutos de acréscimos para tentar marcar novamente, mas não foi o suficiente, e Ryan Yates quase marcou o gol da vitória para os visitantes, enquanto Rodri teve um pedido de pênalti negado após uma falta de Anderson. O City continuou pressionando até o final, e foi preciso uma defesa de Murillo para impedir que o substituto Savinho marcasse o gol da vitória.

Com o empate, o City fica sete pontos atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos e recebe os Gunners em abril.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Etihad Stadium...