Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marmoush Savinho Man City GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Newcastle: Omar Marmoush aterroriza novamente os Magpies, enquanto Savinho brilha e Matheus Nunes se destaca na vitória de virada na FA Cup

O Manchester City manteve vivas as esperanças de conquistar quatro troféus nesta temporada ao virar o jogo e vencer o Newcastle por 3 a 1 na quinta rodada da FA Cup. Omar Marmoush voltou a aterrorizar os Magpies, marcando duas vezes no segundo tempo, depois que Savinho empatou o jogo após o gol inicial de Harvey Barnes em Tyneside.

O Newcastle, animado pela dramática vitória sobre o Manchester United no meio da semana, começou o jogo em vantagem. Nick Woltemade teve uma cabeçada defendida por Nico Gonzalez na linha, antes de Barnes quebrar a armadilha de impedimento do City e chutar por cima de James Trafford no ângulo superior, dando a vantagem à equipe de Eddie Howe.

Por fim, o City conseguiu se recuperar e, depois que Savinho obrigou Aaron Ramsdale a fazer uma defesa em seu poste mais próximo, o ponta brasileiro estava no lugar certo para empurrar o cruzamento de Jeremy Doku para dentro do gol à queima-roupa. Tijjani Reijnders também poderia ter colocado os visitantes à frente antes do intervalo, mas chutou para fora depois de receber um passe atrás da defesa do Newcastle.

O City conseguiu passar à frente menos de dois minutos após o início do segundo tempo, quando Savinho e Matheus Nunes combinaram pela direita antes de este último cruzar a bola para Marmoush, que tocou uma vez e chutou no ângulo superior da rede. Isso pareceu animar o atacante egípcio, e Marmoush acertou as mãos de Ramsdale com um chute de longa distância.

Marmoush acabou marcando seu segundo gol da noite, e o sétimo em cinco jogos contra o Newcastle, quando recebeu passe de Nunes na entrada da área, girou e chutou forte, passando por Ramsdale, garantindo a vaga do City nas quartas de final na segunda-feira.

O GOAL avalia os jogadores do City no St. James' Park...

  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Goleiro e defesa

    James Trafford (5/10):

    Deu a Woltemade um cabeceamento que foi defendido na linha, mas a sua distribuição foi, na melhor das hipóteses, irregular. Pouco convincente.

    Matheus Nunes (9/10):

    Combinou brilhantemente com Savinho, correndo pela lateral e avançando para o meio-campo a partir da lateral direita. Entrou na pequena área e distraiu Hall para o empate do City, antes de seu cruzamento ser desviado por Marmoush. Também deu a assistência para o segundo gol do egípcio, após uma arrancada para frente.

    John Stones (6/10):

    Fez uma excelente entrada para impedir Osula de marcar, mas sua tentativa de jogar fora de jogo levou ao primeiro gol de Barnes. Pareceu seguro em outras jogadas, incluindo um excelente passe reverso que Savinho desperdiçou.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Usou sua velocidade para se recuperar em mais de uma ocasião e se lançou em várias disputas, a maioria das quais venceu.

    Nathan Ake (6/10):

    Às vezes, teve dificuldades com a velocidade de Elanga, mas enfrentou bem o desafio.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Meio-campo

    Nico Gonzalez (7/10):

    Estava no lugar certo para afastar a cabeçada inicial de Woltemade da linha e ajudou a neutralizar o grande alemão, permitindo que o City acabasse por dominar o meio-campo.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Fez algumas excelentes jogadas como terceiro homem na área, mas seu finalização foi decepcionante.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Um pouco descuidado com a posse de bola nos primeiros trinta minutos, mas cresceu no jogo e contribuiu para afastar Trippier na jogada que resultou no primeiro gol de Marmoush.

  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Ataque

    Savinho (8/10):

    Às vezes, parecia que suas chuteiras tinham ímãs, pois ele driblava Hall incansavelmente, muitas vezes deixando-o para trás. Mereceu seu gol, apesar do final estranho. Tomou algumas decisões ruins e suas jogadas ensaiadas foram péssimas, mas ainda assim foi um dos destaques do City.

    Omar Marmoush (8/10):

    Quase não apareceu no jogo até marcar seu primeiro gol de perto. Isso o animou e, depois de testar Ramsdale de longe, ele marcou seu segundo gol com uma finalização maravilhosa, assombrando novamente os Magpies.

    Jeremy Doku (7/10):

    Não teve muitas oportunidades até ao seu momento mágico, quando um cruzamento seu criou o golo do empate de Savinho. Teve momentos de perigo depois disso, embora tenha continuado a entrar e sair do jogo.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Antoine Semenyo (6/10):

    Levou a bola com eficácia após substituir Marmoush.

    Phil Foden (6/10):

    Manteve as coisas bastante simples nos seus cerca de 10 minutos em campo.

    Rayan Cherki (6/10):

    Quase criou algumas chances do nada durante sua breve participação.

    Pep Guardiola (7/10):

    Após um início lento, sua equipe bastante alterada começou a encontrar respostas, dominando o meio-campo e finalizando com precisão. Venceu e conseguiu poupar várias estrelas antes do Real Madrid no meio da semana.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0