Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Newcastle: Omar Marmoush aterroriza novamente os Magpies, enquanto Savinho brilha e Matheus Nunes se destaca na vitória de virada na FA Cup

O Newcastle, animado pela dramática vitória sobre o Manchester United no meio da semana, começou o jogo em vantagem. Nick Woltemade teve uma cabeçada defendida por Nico Gonzalez na linha, antes de Barnes quebrar a armadilha de impedimento do City e chutar por cima de James Trafford no ângulo superior, dando a vantagem à equipe de Eddie Howe.

Por fim, o City conseguiu se recuperar e, depois que Savinho obrigou Aaron Ramsdale a fazer uma defesa em seu poste mais próximo, o ponta brasileiro estava no lugar certo para empurrar o cruzamento de Jeremy Doku para dentro do gol à queima-roupa. Tijjani Reijnders também poderia ter colocado os visitantes à frente antes do intervalo, mas chutou para fora depois de receber um passe atrás da defesa do Newcastle.

O City conseguiu passar à frente menos de dois minutos após o início do segundo tempo, quando Savinho e Matheus Nunes combinaram pela direita antes de este último cruzar a bola para Marmoush, que tocou uma vez e chutou no ângulo superior da rede. Isso pareceu animar o atacante egípcio, e Marmoush acertou as mãos de Ramsdale com um chute de longa distância.

Marmoush acabou marcando seu segundo gol da noite, e o sétimo em cinco jogos contra o Newcastle, quando recebeu passe de Nunes na entrada da área, girou e chutou forte, passando por Ramsdale, garantindo a vaga do City nas quartas de final na segunda-feira.

O GOAL avalia os jogadores do City no St. James' Park...