Foi a sétima assistência do norueguês na temporada, com apenas Bruno Fernandes tendo dado mais assistências do que ele no campeonato nesta temporada. O zagueiro do Newcastle, Dan Burn, colocou a bola na rede antes do intervalo, mas o gol foi anulado por impedimento.
Depois de dominar o primeiro tempo, o City teve dificuldades para manter o controle no segundo e teve que cerrar os dentes até o apito final, sobrevivendo a um perigoso Newcastle nos acréscimos, com o goleiro Nick Pope causando estragos na área.
O apito final foi recebido com um rugido gutural dos torcedores do City, que pôde ser ouvido até no norte de Londres, lançando um aviso ao Arsenal antes do clássico contra o Tottenham.
