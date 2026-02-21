Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Newcastle: Erling Haaland vira garçom, enquanto Nico O'Reilly assume o protagonismo e aumenta a pressão sobre o Arsenal na disputa pelo título

Foi a sétima assistência do norueguês na temporada, com apenas Bruno Fernandes a marcar mais golos do que ele na liga esta temporada. O defesa do Newcastle, Dan Burn, marcou um golo antes do intervalo, mas foi anulado por fora de jogo.

Depois de dominar o primeiro tempo, o City teve dificuldades para manter o controle no segundo e teve que cerrar os dentes até o apito final, sobrevivendo a um perigoso Newcastle nos acréscimos, com o goleiro Nick Pope causando estragos na área.

O apito final foi recebido com um rugido gutural dos torcedores do City, que pôde ser ouvido até no norte de Londres, servindo de aviso ao Arsenal antes do clássico contra o Tottenham.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Etihad Stadium...