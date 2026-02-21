Goal.com
Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Newcastle: Erling Haaland vira garçom, enquanto Nico O'Reilly assume o protagonismo e aumenta a pressão sobre o Arsenal na disputa pelo título

Nico O'Reilly continuou sua incrível temporada, levando o Manchester City à vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, o que reduziu a diferença para o Arsenal na disputa pelo título da Premier League para apenas dois pontos. O'Reilly marcou um gol brilhante, que logo foi anulado por Lewis Hall. Mas o meio-campista formado no City restaurou a vantagem de sua equipe com uma cabeçada bem executada, após um belo cruzamento de Erling Haaland.

Foi a sétima assistência do norueguês na temporada, com apenas Bruno Fernandes a marcar mais golos do que ele na liga esta temporada. O defesa do Newcastle, Dan Burn, marcou um golo antes do intervalo, mas foi anulado por fora de jogo.

Depois de dominar o primeiro tempo, o City teve dificuldades para manter o controle no segundo e teve que cerrar os dentes até o apito final, sobrevivendo a um perigoso Newcastle nos acréscimos, com o goleiro Nick Pope causando estragos na área.

O apito final foi recebido com um rugido gutural dos torcedores do City, que pôde ser ouvido até no norte de Londres, servindo de aviso ao Arsenal antes do clássico contra o Tottenham.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Etihad Stadium...

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Teve que estar alerta durante todo o jogo, embora não tenha precisado fazer nenhuma defesa espetacular. Lidou razoavelmente bem com os cruzamentos do Newcastle e fez duas intervenções importantes nos acréscimos, frustrando Harvey Barnes e seu colega goleiro Nick Pope.

    Matheus Nunes (6/10):

    Seu fraco desarme deu ao Newcastle a oportunidade de empatar, mas ele se esforçou para garantir o resultado.

    Ruben Dias (5/10):

    Foi surpreendido algumas vezes pela velocidade do Newcastle nos contra-ataques e Guardiola tomou a decisão sensata de substituí-lo no intervalo, depois de receber um cartão amarelo por derrubar Anthony Gordon.

    Marc Guehi (7/10):

    Presença calma e assertiva, como de costume.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Seu desvio na tentativa de Hall levou a bola para dentro do gol, mas ele teve azar. Compensou com um bloqueio crucial em Anthony Elanga no segundo tempo. Poderia ter garantido a vitória quando entrou na área, mas não conseguiu manter o controle da bola.

    Meio-campo

    Bernardo Silva (7/10):

    Mais uma atuação consistente do capitão, que desempenhou um papel crucial na contenção dos contra-ataques do Newcastle.

    Rodri (7/10):

    Deu à equipe a base para um primeiro tempo dominante e depois se empenhou para garantir que mantivessem a vantagem.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Destacou-se na função de meio-campista ofensivo que desempenhava na academia, demonstrando sua habilidade goleadora com seu sexto gol na temporada. Quase conseguiu um hat-trick quando se esticou para alcançar um cruzamento no final do primeiro tempo.

    Ataque

    Antoine Semenyo (6/10):

    Mostrou bons movimentos, mas faltou-lhe o passe final e o remate, disparando um tiro fraco diretamente para Pope.

    Erling Haaland (8/10):

    Não marcou nenhum gol desta vez, mas deu uma assistência brilhante para o segundo gol de O'Reilly e correu muito, defendendo no terço final do campo.

    Omar Marmoush (6/10):

    Não marcou seus gols habituais contra o Newcastle e teve uma noite bastante tranquila, embora tenha contribuído com a assistência para o primeiro gol antes de ser substituído no segundo tempo.

    Substitutos e treinador

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Uma atuação imensa saindo do banco, sua velocidade relâmpago parou Elanga em seu caminho.

    Rayan Cherki (6/10):

    Injetou um pouco mais de perigo no ataque do City no segundo tempo, mas faltou sorte.

    Phil Foden (N/A):

    Substituiu Semenyo a três minutos do fim.

    Pep Guardiola (7/10):

    Tomou uma decisão muito acertada ao substituir Dias por Khusanov. Deve estar muito satisfeito com o desempenho no primeiro tempo e com o espírito demonstrado no segundo.

