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Man City Everton ratings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Everton: Jeremy Doku no último suspiro! Os dois gols de tirar o fôlego do belga salvam Marc Guehi e companhia - mas os jogadores de Pep Guardiola dão ao Arsenal uma enorme vantagem na disputa pelo título

Player ratings
Manchester City
J. Doku
M. Guehi
Premier League
Especiais e Opinião
Everton x Manchester City

O sublime gol de empate de Jeremy Doku no último suspiro garantiu um ponto para o Manchester City no dramático empate em 3 a 3 com o Everton na noite de segunda-feira, mas a desmoronada no segundo tempo significa que a equipe de Pep Guardiola ainda deu ao Arsenal uma enorme vantagem na disputa pelo título da Premier League. O City estava vencendo por 1 a 0 no intervalo, mas desmoronou após o reinício e se viu perdendo por dois gols a nove minutos do fim.

Apesar de pressionarem os anfitriões de forma implacável desde o apito inicial, o City levou 43 minutos para abrir o placar e ainda teve que passar por um grande susto quando Gianluigi Donnarumma interceptou de forma decisiva um cruzamento, impedindo Beto de empurrar a bola para o gol aos 30 minutos. O efervescente Doku colocou o time na frente, mandando uma finalização maravilhosa no ângulo superior após um passe simples de Rayan Cherki.

No entanto, a equipe de Pep Guardiola capitulou completamente após o intervalo, perdendo toda a compostura enquanto o Everton virava o jogo em questão de 13 minutos. Donnarumma já havia sido forçado a fazer duas boas defesas contra Iliman Ndiaye antes de Marc Guehi, inexplicavelmente, passar a bola diretamente para o substituto do Everton, Thierno Barry, que marcou o gol de empate com alegria. Após alguma confusão, o atacante foi considerado em posição legal.

Pouco mais de cinco minutos depois, o time da casa passou à frente, com Erling Haaland perdendo uma cabeçada após um escanteio, permitindo que Jake O'Brien mandasse a bola para o fundo da rede por trás dele. A equipe de David Moyes logo dobrou de forma dramática sua vantagem surpreendente, quando um chute mal direcionado de Merlin Rohl foi desviado para o fundo da rede por Barry, faltando apenas nove minutos para o fim da partida. O City, porém, partiu imediatamente para o contra-ataque e diminuiu a diferença com Haaland, que avançou em velocidade para finalizar com calma por cima de Jordan Pickford.

Quando parecia que o jogo, e de fato a disputa pelo título, estava escapando dos visitantes, Doku produziu mais um momento de magia aos 97 minutos para garantir um ponto. Uma imagem espelhada de seu primeiro chute com efeito, mas desta vez com o pé direito, ele mandou uma bola imparável para além de Pickford da entrada da área. O empate no último suspiro deixa o City cinco pontos atrás do Arsenal, com quatro jogos ainda por disputar para os homens de Guardiola.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Sempre alerta para fazer uma interceptação que poderia ter evitado um gol. Fez duas defesas importantes contra Ndiaye, mas não conseguiu chegar a tempo no escanteio que colocou o Everton na frente.

    Matheus Nunes (5/10):

    Deu um passe brilhante na jogada que resultou no primeiro gol, mas passou por um pesadelo contra Ndiaye no segundo tempo.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Defendeu com sua habitual força física e pareceu gostar do confronto com Beto. Um dos muitos que perderam um pouco a compostura após o intervalo.

    Marc Guehi (3/10):

    Conseguiu se concentrar nos passes e ajudar na construção de jogadas a partir da defesa, avançando bem para a frente em alguns momentos. No entanto, seu erro terrível foi brutalmente punido. Compensou em parte com uma ótima entrada em Ndiaye.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Desempenhou um papel fundamental na subida do Man City ao campo quando invertia o jogo, inclusive na jogada que resultou no primeiro gol. O Everton, porém, explorou o espaço atrás dele no segundo tempo.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Meio-campo

    Nico Gonzalez (6/10):

    Manteve o City em movimento com seus passes e fez uma recuperação crucial na jogada que resultou no primeiro gol de Doku. Perdeu-se no caos à medida que o jogo escapava de sua equipe.

    Bernardo Silva (5/10):

    Estava em toda parte no primeiro tempo, trabalhando incansavelmente pela causa. No entanto, tornou-se menos eficaz à medida que o jogo avançava e o City perdia o controle.

    Rayan Cherki (7/10):

    Mostrou-se frustrado em alguns momentos, mas ainda assim conseguiu sua 11ª assistência na Premier League, em uma campanha de estreia muito produtiva. Acertou as mãos de Jordan Pickford com um chute forte.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Sempre perigoso pela ala direita, mas, nesta ocasião, faltou-lhe serenidade nas situações de finalização e teve um desempenho muito abaixo do esperado.

    Erling Haaland (6/10):

    Uma atuação típica de Haaland, em que ele mal participou, mas mesmo assim conseguiu marcar um gol. No entanto, falhou crucialmente em sua cabeçada, permitindo que O'Brien marcasse de cabeça.

    Jeremy Doku (8/10):

    Absolutamente elétrico, causando dor de cabeça ao seu marcador em todas as oportunidades. Seu primeiro gol foi brilhante, com um chute de pé esquerdo no ângulo superior, e seu gol de empate no finalzinho foi igualmente bom.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Reservas e técnico

    Mateo Kovacic (4/10):

    Devia ter se mantido firme, já que deixou Rohl escapar de suas mãos pouco antes do terceiro gol decisivo. Chutou por cima em uma boa oportunidade.

    Phil Foden (5/10):

    Chutou muito para fora e não conseguiu fazer a diferença.

    Omar Marmoush (6/10):

    Parecia perigoso, o que levanta a questão de se Guardiola deveria ter recorrido a ele mais cedo.

    Pep Guardiola (5/10):

    Ele ficará perplexo com a forma como o jogo escapou de seu time após o intervalo. Ficará apenas grato por ter escapado com um ponto, apesar de ter perdido terreno para o Arsenal.

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