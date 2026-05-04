Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Everton: Jeremy Doku no último suspiro! Os dois gols de tirar o fôlego do belga salvam Marc Guehi e companhia - mas os jogadores de Pep Guardiola dão ao Arsenal uma enorme vantagem na disputa pelo título

Apesar de pressionarem os anfitriões de forma implacável desde o apito inicial, o City levou 43 minutos para abrir o placar e ainda teve que passar por um grande susto quando Gianluigi Donnarumma interceptou de forma decisiva um cruzamento, impedindo Beto de empurrar a bola para o gol aos 30 minutos. O efervescente Doku colocou o time na frente, mandando uma finalização maravilhosa no ângulo superior após um passe simples de Rayan Cherki.

No entanto, a equipe de Pep Guardiola capitulou completamente após o intervalo, perdendo toda a compostura enquanto o Everton virava o jogo em questão de 13 minutos. Donnarumma já havia sido forçado a fazer duas boas defesas contra Iliman Ndiaye antes de Marc Guehi, inexplicavelmente, passar a bola diretamente para o substituto do Everton, Thierno Barry, que marcou o gol de empate com alegria. Após alguma confusão, o atacante foi considerado em posição legal.

Pouco mais de cinco minutos depois, o time da casa passou à frente, com Erling Haaland perdendo uma cabeçada após um escanteio, permitindo que Jake O'Brien mandasse a bola para o fundo da rede por trás dele. A equipe de David Moyes logo dobrou de forma dramática sua vantagem surpreendente, quando um chute mal direcionado de Merlin Rohl foi desviado para o fundo da rede por Barry, faltando apenas nove minutos para o fim da partida. O City, porém, partiu imediatamente para o contra-ataque e diminuiu a diferença com Haaland, que avançou em velocidade para finalizar com calma por cima de Jordan Pickford.

Quando parecia que o jogo, e de fato a disputa pelo título, estava escapando dos visitantes, Doku produziu mais um momento de magia aos 97 minutos para garantir um ponto. Uma imagem espelhada de seu primeiro chute com efeito, mas desta vez com o pé direito, ele mandou uma bola imparável para além de Pickford da entrada da área. O empate no último suspiro deixa o City cinco pontos atrás do Arsenal, com quatro jogos ainda por disputar para os homens de Guardiola.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Hill Dickinson Stadium...