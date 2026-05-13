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Phil Foden Man City ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Crystal Palace: Você está assistindo, Thomas Tuchel? Phil Foden reacende as esperanças de uma vaga na Copa do Mundo ao ajudar os jogadores de Pep Guardiola, que disputam o título, a diminuir a diferença para o Arsenal

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Manchester City
P. Foden
Premier League
Especiais e Opinião
Manchester City x Crystal Palace
Crystal Palace

Phil Foden ajudou a manter vivas as esperanças do Manchester City de conquistar o título da Premier League ao dar origem a dois gols na vitória decisiva por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, na noite de quarta-feira, no Etihad, ao mesmo tempo em que serviu a Thomas Tuchel como um lembrete oportuno de suas qualidades. A vaga de Foden na seleção inglesa para a Copa do Mundo está bastante em dúvida no momento, mas ele, sem dúvida, aproveitou ao máximo a rara oportunidade de ser titular pelo City, já que Pep Guardiola fez seis alterações pensando na final da FA Cup de sábado contra o Chelsea.

De fato, os anfitriões pareciam inicialmente carecer de poder ofensivo, com Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki todos no banco, mas o City abriu o placar aos 32 minutos com seu primeiro chute a gol, quando um passe de calcanhar genial de Foden encontrou Antoine Semenyo na área, com espaço suficiente para marcar.

O City dobrou a vantagem pouco antes do intervalo e, mais uma vez, Foden teve participação decisiva, pois foi seu controle inteligente que deixou Omar Marmoush com uma oportunidade que ele finalizou com confiança.

Foden acabou saindo de campo sob uma ovação de pé da torcida do Etihad, antes de Cherki dar assistência para Savinho marcar seu primeiro gol da temporada, faltando pouco mais de cinco minutos para o fim da partida.

O GOAL avalia todos os jogadores do City em campo, enquanto os homens de Guardiola voltaram a ficar a dois pontos do líder da Premier League, o Arsenal...

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Fez uma defesa incrível logo no início, impedindo um chute à queima-roupa de Jean-Philippe Mateta (embora o gol não valesse devido a um impedimento anterior), antes de realizar outra defesa inteligente para impedir Tyrick Mitchell logo após o City ter aberto o placar. Teve apenas um momento de vacilo nos minutos finais, quando passou a bola para um jogador do Palace!

    Matheus Nunes (6/10):

    Um pouco impreciso na posse de bola em alguns momentos, mas o meio-campista que passou a atuar como lateral trabalhou incansavelmente e, como resultado, recuperou muitas bolas para sua equipe.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Mais uma atuação sólida do jogador da seleção do Uzbequistão, que quase não errou nenhum passe e ajudou Guehi a conter Mateta após um susto no início da partida.

    Marc Guehi (7/10):

    Uma exibição muito imponente de Guehi, que foi dominante na defesa e também avançou repetidamente para colocar o City na frente com sua impressionante distribuição de bola.

    Josko Gvardiol (7/10):

    De volta à escalação titular após lesão, ele quase comemorou a ocasião com um gol, mas sua bela cabeçada foi brilhantemente defendida por Dean Henderson. Ainda assim, foi uma atuação de uma hora extremamente encorajadora do croata, que mostrou ao City o que eles estavam perdendo — nas duas pontas do campo.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Meio-campo

    Savinho (7/10):

    Entrou em campo pela ala esquerda e, embora tenha desperdiçado algumas oportunidades, foi recompensado por uma excelente atuação com um gol no final da partida.

    Bernardo Silva (7/10):

    Foi o protagonista do City no meio-campo. Praticamente tudo passou pelo português, que fará muita falta quando partir.

    Phil Foden (8/10):

    Um retorno à boa forma há muito esperado. Foden deu vida ao jogo com uma jogada de habilidade incrível para dar assistência a Semonyo no primeiro gol, antes de também desempenhar um papel fundamental no segundo gol do City. É fantástico ver um jogador de futebol extremamente talentoso finalmente parecendo o que era antes.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Avançou pela ala esquerda e foi o jogador mais ativo do City no primeiro quarto de hora, além de ter chegado perto de marcar no final de uma de suas muitas investidas na área do Palace.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (7/10):

    Escalado em uma função mais central no ataque, a mudança funcionou bem para Semenyo, que abriu o placar com um belo chute de primeira após virar para o gol.

    Omar Marmoush (7/10):

    Substituiu Haaland com eficácia no ataque e fez um bom trabalho no lugar do norueguês. Marcou um belo gol e poderia ter feito mais um.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Reservas e técnico

    Jeremy Doku (6/10):

    O jogador em grande forma do City entrou no lugar de Gvardiol aos 58 minutos.

    Nathan Ake (6/10):

    O holandês substituiu Nunes na defesa nos últimos trinta minutos e teve um desempenho bastante sólido.

    Rayan Cherki (7/10):

    Entrou no lugar de Marmoush a pouco mais de 10 minutos do fim e ainda conseguiu deixar sua marca com um belo passe em profundidade para Savinho.

    Mateo Kovacic (N/A):

    Fez parte de uma dupla substituição com Cherki e ajudou a manter o ritmo do jogo.

    John Stones (N/A):

    Substituiu Foden no final da partida, que recebeu uma ovação de pé e uma recepção calorosa.

    Pep Guardiola (8/10):

    Assumiu um risco enorme ao deixar tantos titulares fora da escalação inicial, mas foi ricamente recompensado por confiar em jogadores como Foden e Marmoush.

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