De fato, os anfitriões pareciam inicialmente carecer de poder ofensivo, com Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki todos no banco, mas o City abriu o placar aos 32 minutos com seu primeiro chute a gol, quando um passe de calcanhar genial de Foden encontrou Antoine Semenyo na área, com espaço suficiente para marcar.

O City dobrou a vantagem pouco antes do intervalo e, mais uma vez, Foden teve participação decisiva, pois foi seu controle inteligente que deixou Omar Marmoush com uma oportunidade que ele finalizou com confiança.

Foden acabou saindo de campo sob uma ovação de pé da torcida do Etihad, antes de Cherki dar assistência para Savinho marcar seu primeiro gol da temporada, faltando pouco mais de cinco minutos para o fim da partida.

O GOAL avalia todos os jogadores do City em campo, enquanto os homens de Guardiola voltaram a ficar a dois pontos do líder da Premier League, o Arsenal...