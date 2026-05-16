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Antoine Semenyo Man City HICGetty Images
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Chelsea: Antoine Semenyo, em grande forma, garante a conquista da FA Cup para Pep Guardiola e companhia, apesar de mais uma final para esquecer para Omar Marmoush

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Manchester City
A. Semenyo
Copa da Inglaterra
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester City

O Manchester City conquistou seu segundo título da temporada, graças ao gol de Antoine Semenyo no segundo tempo, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea na final da FA Cup, disputada no sábado. A equipe de Pep Guardiola levou a melhor em uma partida bastante monótona em Wembley, e o belíssimo toque de Semenyo, marcado a 18 minutos do fim, acabou sendo decisivo para que o City conquistasse a competição pela oitava vez em sua história.

Com o Chelsea satisfeito em recuar e o City sem muita criatividade, o primeiro tempo revelou-se pobre em emoção e oportunidades. Erling Haaland teve um gol anulado depois que Matheus Nunes foi considerado impedido na jogada, antes de Haaland chutar direto para Robert Sanchez após receber um passe por trás da defesa de Marc Guehi pouco antes do intervalo.

Semenyo teve uma grande chance de abrir o placar no início do segundo tempo, mas cabeceou por cima na trave oposta após cruzamento de Nico O'Reilly. No outro lado do campo, entretanto, Rodri se recuperou bem e desviou de cabeça o cabeceio de Moises Caicedo que ia direto para o gol, com James Trafford sem chances.

O jogo começou a se abrir no meio do segundo tempo, e o City aproveitou. Haaland trocou passes com Bernardo Silva antes de cruzar de primeira para Semenyo, que mandou uma bola de primeira com um toque sublime, passando por Sanchez e indo no canto inferior. Enzo Fernández quase empatou na hora, porém, ao chutar de voleio por cima da trave após um lançamento longo.

Matheus Nunes e Rayan Cherki foram ambos impedidos por Sanchez enquanto o City buscava o segundo gol para garantir a vitória, mas isso não foi necessário, já que Guardiola conquistou o 20º troféu de sua carreira como técnico do City.

O GOAL avalia os jogadores do City no Estádio de Wembley...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    James Trafford (5/10):

    Parecia um pouco nervoso em alguns momentos, apesar de não ter sido testado em termos de chutes a gol.

    Matheus Nunes (6/10):

    Levou a bola para frente bem em algumas ocasiões, ao mesmo tempo em que se mostrou forte nas disputas contra Fernández e Pedro.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Um pouco desleixado na posse de bola em alguns momentos, mas usou sua velocidade com grande eficácia para neutralizar vários ataques do Chelsea.

    Marc Guehi (6/10):

    Os passes da defesa foram irregulares, mas um belo passe em profundidade colocou Haaland em posição de gol pouco antes do intervalo. Fez alguns bloqueios cruciais dentro da sua própria área.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Mais uma exibição sólida em Wembley do herói da final da Carabao Cup. Fez alguns cruzamentos perigosos e se saiu bem na tarefa de neutralizar Palmer.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Meio-campo

    Rodri (6/10):

    Jogou pouco mais de uma hora após seu retorno de lesão. Manteve o City em movimento no meio-campo, embora sua contribuição mais decisiva tenha sido ao tirar da linha o cabeceio de Caicedo no segundo tempo.

    Bernardo Silva (7/10):

    Não parou de correr, pressionando incansavelmente apesar da falta de jogadores no meio-campo do City. Contribuiu para o primeiro gol trocando passes com Haaland.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (8/10):

    Foi o jogador mais perigoso do City no primeiro tempo, deixando Cucurella para trás com frequência. Sua tentativa de cabeçada no início do segundo tempo foi fraca, mas ele mais do que compensou com um excelente toque para abrir o placar.

    Omar Marmoush (4/10):

    Teve dificuldades para se destacar de forma significativa ao liderar o ataque ao lado de Haaland. Foi substituído no intervalo, após uma segunda final consecutiva da FA Cup para esquecer para o egípcio.

    Erling Haaland (6/10):

    Mal tocou na bola, apesar de tentar recuar, enquanto sua espera por um gol em Wembley continua. No entanto, deu a assistência para Semenyo com um excelente cruzamento de primeira após trocar passes com Bernado.

    Jeremy Doku (5/10):

    O City tentou passar a bola para ele o máximo possível, mas Gusto e Palmer fizeram uma marcação dupla com grande eficácia. Continuou tentando criar jogadas, mas teve pouco sucesso.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Rayan Cherki (6/10):

    Deu mais trabalho ao Chelsea do que Marmoush depois de entrar no intervalo. Talvez devesse ter selado a vitória quando chutou direto para Sanchez no final da partida.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Entrou no lugar de Rodri e manteve a organização no meio-campo contra seu ex-clube.

    Pep Guardiola (5/10):

    Errou feio ao preferir Marmoush a Cherki, mas pelo menos corrigiu o erro no intervalo. Não foi seu melhor momento, mas, mesmo assim, ele tem mais uma medalha para adicionar à sua coleção.

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