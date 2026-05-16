Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Chelsea: Antoine Semenyo, em grande forma, garante a conquista da FA Cup para Pep Guardiola e companhia, apesar de mais uma final para esquecer para Omar Marmoush

Com o Chelsea satisfeito em recuar e o City sem muita criatividade, o primeiro tempo revelou-se pobre em emoção e oportunidades. Erling Haaland teve um gol anulado depois que Matheus Nunes foi considerado impedido na jogada, antes de Haaland chutar direto para Robert Sanchez após receber um passe por trás da defesa de Marc Guehi pouco antes do intervalo.

Semenyo teve uma grande chance de abrir o placar no início do segundo tempo, mas cabeceou por cima na trave oposta após cruzamento de Nico O'Reilly. No outro lado do campo, entretanto, Rodri se recuperou bem e desviou de cabeça o cabeceio de Moises Caicedo que ia direto para o gol, com James Trafford sem chances.

O jogo começou a se abrir no meio do segundo tempo, e o City aproveitou. Haaland trocou passes com Bernardo Silva antes de cruzar de primeira para Semenyo, que mandou uma bola de primeira com um toque sublime, passando por Sanchez e indo no canto inferior. Enzo Fernández quase empatou na hora, porém, ao chutar de voleio por cima da trave após um lançamento longo.

Matheus Nunes e Rayan Cherki foram ambos impedidos por Sanchez enquanto o City buscava o segundo gol para garantir a vitória, mas isso não foi necessário, já que Guardiola conquistou o 20º troféu de sua carreira como técnico do City.

O GOAL avalia os jogadores do City no Estádio de Wembley...