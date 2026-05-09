Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Brentford: Jeremy Doku brilha mais uma vez! O craque da lateral marca outro gol espetacular para coroar uma atuação deslumbrante e voltar a pressionar o Arsenal na disputa pelo título da Premier League

Buscando se recuperar do decepcionante empate com o Everton na última partida, o City tentou começar com tudo, e Doku obrigou Caoimhim Kelleher a fazer uma defesa rasteira logo nos primeiros três minutos. Haaland também teve chances: primeiro cabeceou por cima, depois mandou a bola direto para Kelleher e, por fim, teve um chute bloqueado por Nathan Collins.

Animado pelo desempenho no primeiro tempo, o Brentford começou a criar suas próprias oportunidades após o intervalo, e Gianluigi Donnarumma teve que fazer sua melhor defesa em um chute de Igor Thiago. O City, no entanto, não desistiu, e Doku produziu seu terceiro gol espetacular em uma semana ao cortar pela esquerda e chutar com efeito no ângulo superior da rede de Kelleher.

Os candidatos ao título então buscaram garantir a vitória, e logo depois que o substituto Phil Foden teve um chute defendido por Kelleher, Haaland conseguiu empurrar a bola para dentro com um toque de calcanhar à queima-roupa, após o Brentford não conseguir afastar a bola cruzada por Antoine Semenyo na área.

Foden foi impedido novamente por uma defesa espetacular de Kelleher antes de Marmoush receber um passe em profundidade de Haaland nos acréscimos para selar a vitória dos caçadores do triplo.

O GOAL avalia os jogadores do City no Etihad Stadium...