Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Doku Haaland Marmoush Man City GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Brentford: Jeremy Doku brilha de novo! O craque da lateral marca mais um golaço para coroar uma atuação deslumbrante e voltar a pressionar o Arsenal na disputa pelo título da Premier League

Player ratings
Manchester City
J. Doku
Premier League
Especiais e Opinião
Manchester City x Brentford

O Manchester City manteve a pressão sobre o Arsenal na disputa pelo título ao conquistar uma vitória suada por 3 a 0 sobre o Brentford no sábado. Gols marcados no segundo tempo por Jeremy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush ajudaram a equipe de Pep Guardiola a reduzir a diferença para os Gunners, líderes do campeonato, para dois pontos, antes da partida dos comandados de Mikel Arteta contra o West Ham no domingo.

Buscando se recuperar do decepcionante empate com o Everton na última partida, o City tentou começar com tudo, e Doku obrigou Caoimhim Kelleher a fazer uma defesa rasteira logo nos primeiros três minutos. Haaland também teve chances: primeiro cabeceou por cima, depois mandou a bola direto para Kelleher e, por fim, teve um chute bloqueado por Nathan Collins.

Animado pelo desempenho no primeiro tempo, o Brentford começou a criar suas próprias oportunidades após o intervalo, e Gianluigi Donnarumma teve que fazer sua melhor defesa em um chute de Igor Thiago. O City, no entanto, não desistiu, e Doku produziu seu terceiro gol espetacular em uma semana ao cortar pela esquerda e chutar com efeito no ângulo superior da rede de Kelleher.

Os candidatos ao título então buscaram garantir a vitória, e logo depois que o substituto Phil Foden teve um chute defendido por Kelleher, Haaland conseguiu empurrar a bola para dentro com um toque de calcanhar à queima-roupa, após o Brentford não conseguir afastar a bola cruzada por Antoine Semenyo na área.

Foden foi impedido novamente por uma defesa espetacular de Kelleher antes de Marmoush receber um passe em profundidade de Haaland nos acréscimos para selar a vitória dos caçadores do triplo.

O GOAL avalia os jogadores do City no Etihad Stadium...

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORDAFP

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Mais uma vez se mostrou inseguro ao lidar com jogadas ensaiadas e lançamentos longos para dentro da sua área, além de passar por alguns momentos de tensão com a bola nos pés. Fez uma boa defesa contra Thiago quando o placar estava 0 a 0 e também impediu que ele marcasse o gol de honra.

    Matheus Nunes (5/10):

    Teve sorte de não ser punido ao se envolver em uma confusão com Schade no primeiro tempo. Em geral, foi confiável, mas sem oferecer nada de espetacular além disso.

    Marc Guehi (7/10):

    Lidou muito bem com a ameaça representada por Thiago e se recuperou bem sempre que foi forçado a enfrentar o próprio gol.

    Nathan Ake (7/10):

    Nunca pareceu abalado quando o Brentford lançava ataques. Continua sendo um membro mais do que útil do elenco.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Causou problemas com algumas de suas investidas para a frente, mas muitas vezes faltou o toque final para fazer a diferença.

    • Publicidade
  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Levou a bola para frente bem em alguns momentos, mas foi pouco eficaz no terço final do campo. Foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

    Bernardo Silva (6/10):

    Continuou a se destacar no meio-campo, mesmo que sua frustração tenha levado a um cartão amarelo. Continua a organizar o jogo com seus passes.

    Rayan Cherki (5/10):

    Muitas vezes se perdeu em jogadas sem saída ou chutou para a defesa adversária, em uma atuação abaixo do esperado. Foi substituído no início do segundo tempo.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (6/10):

    Fez algumas jogadas pela lateral direita, sendo que a mais perigosa delas resultou no gol de Haaland. Não estava com o pé certo para chutar, já que suas tentativas foram imprecisas.

    Erling Haaland (7/10):

    Não tocou na bola até os 20 minutos e se mostrou pouco eficaz na frente do gol, até que sua persistência valeu a pena no segundo gol. Também deu um belo passe em profundidade para Marmoush marcar.

    Jeremy Doku (9/10):

    Já era a maior ameaça do City mesmo antes de abrir o placar com um chute sublime. Parecia que ele poderia marcar ou criar uma oportunidade sempre que recebia a bola, deixando a defesa do Brentford para trás.

  • Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Phil Foden (6/10):

    Infelizmente, teve duas chances defendidas por Kelleher durante sua participação de meia hora.

    Omar Marmoush (6/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo até ser encontrado por Haaland para selar a vitória nos acréscimos.

    Savinho (N/A):

    Entrou no lugar de Doku no último minuto e contribuiu para o terceiro gol.

    Pep Guardiola (6/10):

    Sua equipe conseguiu a vitória de que precisava após uma primeira hora frustrante. Dar liberdade a Doku para tentar dribles e chutes continuamente está valendo a pena.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY