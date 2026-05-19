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Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Bournemouth: A disputa pelo título chegou ao fim! A despedida perfeita de Pep Guardiola vai por água abaixo, enquanto Antoine Semenyo tem dificuldades no empate que entrega o troféu da Premier League ao Arsenal

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Manchester City
Premier League
Especiais e Opinião
Bournemouth x Manchester City
Bournemouth
P. Guardiola
E. Haaland

Apesar dos melhores esforços de Erling Haaland, o Manchester City entregou o título da Premier League ao Arsenal ao empatar em 1 a 1 com o Bournemouth na noite de terça-feira. Os visitantes chegaram ao Dean Court na esperança de reduzir a diferença para os Gunners a apenas dois pontos antes da última rodada de jogos, no domingo, e, assim, dar a Pep Guardiola a chance de levantar o troféu pela sétima vez antes de deixar o cargo de técnico.

No entanto, os visitantes nunca pareceram totalmente à vontade, talvez distraídos pelo alvoroço da mídia causado pela notícia de que o catalão encerrará sua passagem de dez anos pelo Etihad, ou talvez simplesmente exaustos pelos esforços na vitória de sábado sobre o Chelsea na final da FA Cup. Seja qual for a verdade, eles estavam muito aquém de seu ritmo habitual no primeiro tempo e sofreram um gol após um chute espetacular de Eli Junior Kroupi seis minutos antes do intervalo.

Pep Guardiola tentou mudar as coisas logo após o intervalo, tirando Antoine Semenyo, que teve um retorno desanimador ao seu antigo território, o surpreendentemente apagado Bernardo Silva e o desesperadamente decepcionante Mateo Kovacic — mas nenhum dos substitutos do trio causou qualquer impacto positivo no jogo.

Na verdade, o Bournemouth deveria ter conquistado os três pontos, mas a equipe de Andoni Iraola, que busca uma vaga na Liga dos Campeões, desperdiçou uma série de oportunidades claras antes de Haaland marcar um gol maravilhoso nos acréscimos, após uma confusão na área. É claro que foi tarde demais para o City, que agora enfrenta um futuro incerto sem um dos treinadores mais influentes e bem-sucedidos da história do futebol.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do City que entraram em campo nesta noite devastadora em Dean Court...


  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gigi Donnarumma (7/10):

    Ficou parado diante do chute de Junior Kroupi, mas o goleiro italiano manteve o City na partida com algumas grandes defesas.

    Matheus Nunes (4/10):

    O Bournemouth claramente mirou no lateral-direito improvisado como o ponto fraco da defesa do City, então não foi surpresa que o primeiro gol do Bournemouth tenha saído pelo seu lado.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    O zagueiro do Uzbequistão foi uma das razões pelas quais o City nunca pareceu sólido na defesa, já que seu posicionamento foi frequentemente ruim.

    Marc Guehi (5/10):

    Não foi uma grande noite para o ex-jogador do Crystal Palace, que saiu perdendo em muitos duelos.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Nunca pareceu totalmente à vontade na defesa e também desperdiçou uma excelente oportunidade de empatar o jogo no início do segundo tempo, após receber passe de Haaland para marcar.

    • Publicidade
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Rodri (7/10):

    Parecia pronto para dominar o jogo logo no início com seus passes precisos, que criaram algumas boas chances para o City, além de ter acertado a trave antes do gol de empate de Haaland. Mas o espanhol não estava exatamente no seu melhor, já que a defesa visitante foi repetidamente exposta pelos contra-ataques fulminantes do Bournemouth.

    Mateo Kovacic (3/10):

    Uma atuação desesperadamente ineficaz do croata, que contribuiu muito pouco na defesa e nada no ataque. Como era de se esperar, foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo.

    Bernardo Silva (4/10):

    Normalmente um jogador fundamental para o City — especialmente em partidas importantes —, mas o português nunca conseguiu entrar no jogo e foi substituído antes da marca de uma hora.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Criou uma ótima chance para Doku logo no início com uma excelente jogada pela lateral, antes de ver um gol bem marcado ser anulado por impedimento. No entanto, seus feitos heróicos em Wembley provavelmente o afetaram, já que ele foi substituído logo após o intervalo.

    Erling Haaland (8/10):

    Deu um belo passe em profundidade para Semenyo marcar, mas o ganês calculou mal o momento da arrancada, enquanto mais uma boa jogada do norueguês foi desperdiçada por O'Reilly. A grande pena para o City foi que só deram a Haaland sua primeira chance real de gol nos acréscimos — porque ele, inevitavelmente, aproveitou ao máximo.

    Jeremy Doku (5/10):

    Criou espaço para si mesmo na entrada da área com uma bela finta, mas chutou fraco para Djordje Petrovic. Teve bastante posse de bola depois disso, mas fez pouco com ela, e o jogador que mais se esforçou para manter vivo o sonho do título do City foi corretamente substituído a um quarto de hora do fim.


  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Rayan Cherki (5/10):

    Provavelmente deveria ter começado a partida, mas o francês não conseguiu virar o jogo, apesar de ter tido mais de meia hora para isso.

    Phil Foden (5/10):

    Parecia ter recuperado um pouco do seu antigo brilhantismo contra o Palace na semana passada, mas não conseguiu produzir a magia de que o City precisava aqui, ao entrar no segundo tempo.

    Savinho (5/10):

    Substituiu Semenyo na lateral, mas não se mostrou mais eficaz.

    Omar Marmoush (N/A):

    Entrou no lugar de Doku apenas nos últimos 15 minutos.

    Pep Guardiola (4/10):

    Uma noite desastrosa para o técnico que está de saída, cuja decisão de escalar Kovacic no lugar de Cherki não deu certo. O catalão foi ousado com suas substituições no segundo tempo, mas, pela primeira vez, nada do que fez funcionou. Um final sem brilho para sua última tentativa de conquistar o título da Premier League.

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