Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Bournemouth: A disputa pelo título chegou ao fim! A despedida perfeita de Pep Guardiola vai por água abaixo, enquanto Antoine Semenyo enfrenta dificuldades contra seu ex-clube em um empate que entrega o troféu da Premier League ao Arsenal

No entanto, os visitantes nunca pareceram totalmente à vontade, talvez distraídos pelo alvoroço da mídia causado pela notícia de que o catalão encerrará sua passagem de dez anos pelo Etihad, ou talvez simplesmente exaustos pelos esforços na vitória de sábado sobre o Chelsea na final da FA Cup. Seja qual for a verdade, eles estavam muito aquém do seu ritmo habitual no primeiro tempo e sofreram um gol após um chute espetacular de Eli Junior Kroupi seis minutos antes do intervalo.

Guardiola tentou mudar as coisas logo após o intervalo, tirando Antoine Semenyo, que teve um retorno desanimador ao seu antigo território, o surpreendentemente apagado Bernardo Silva e o desesperadamente decepcionante Mateo Kovacic — mas nenhum dos substitutos do trio causou qualquer impacto positivo no jogo.

Na verdade, o Bournemouth deveria ter conquistado os três pontos, mas a equipe de Andoni Iraola, que busca uma vaga na Liga dos Campeões, desperdiçou uma série de oportunidades claras antes de Haaland marcar um gol maravilhoso nos acréscimos, após uma confusão na área.

É claro que foi tudo muito pouco e muito tarde para o City, que agora enfrenta um futuro incerto sem um dos treinadores mais influentes e bem-sucedidos da história do futebol.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do City que entraram em campo nesta noite devastadora no Vitality Stadium...



