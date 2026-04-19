Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Arsenal: Erling Haaland se vinga! O craque vira a corrida pelo título da Premier League de cabeça para baixo, enquanto Rayan Cherki brilha e o erro de Gigi Donnarumma fica impune

Erling Haaland marcou no domingo pela primeira vez na Premier League desde fevereiro, e sua participação valeu a pena esperar, pois garantiu ao Manchester City uma vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal, colocando o time em posição privilegiada para conquistar o título. Um drible mágico de Rayan Cherki deu a vantagem ao City no confronto decisivo em Manchester, mas um toque desastroso de Gianluigi Donnarumma permitiu que Kai Havertz empatasse.

Mas Haaland marcou no segundo tempo, garantindo ao City uma vitória que significa que o time assumirá a liderança da tabela por diferença de gols caso vença o Burnley na quarta-feira.

O City começou com tudo e poderia ter marcado dois gols nos primeiros cinco minutos. Haaland pressionou David Raya após um chute curto de meta e quase foi recompensado; segundos depois, Haaland chutou, mas a bola foi bloqueada, levando Cherki a chutar para o gol. A bola ricocheteou no ombro de Gabriel Magalhães, bateu na trave e rolou pela linha, mas, de alguma forma, não entrou.

Cherki abriu o placar com um dos gols da temporada, criando a jogada sozinho, driblando três defensores antes de mandar a bola no canto inferior oposto. Mas menos de 60 segundos depois, seu momento de genialidade foi anulado por um momento de loucura de Donnarumma, que controlou mal a bola na sua área e seu chute desesperado acertou o corpo de Havertz e ricocheteou para dentro do gol.

Donnarumma conseguiu, de certa forma, compensar seu erro ao defender um chute à queima-roupa de Havertz em um lance de tirar o fôlego no segundo tempo, seguido rapidamente por um chute de Eberechi Eze na parte interna da trave. Haaland também havia acertado a trave no início do segundo tempo, mas quando teve uma segunda chance, não desperdiçou.

O GOAL avalia os jogadores do City no Etihad Stadium...

  • Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Seu toque desastrado custou ao City o empate, mas ele fez duas intervenções decisivas para compensar, se esticando para impedir Havertz e, em seguida, iniciando a jogada que resultou no gol de Haaland com um passe rápido para O'Reilly.

    Matheus Nunes (6/10):

    Encontrou o equilíbrio certo entre alimentar os ataques e neutralizar a ameaça ao seu lado. Lançou Cherki para o primeiro gol, enquanto seu lançamento lateral para Donnarumma resultou no erro crasso, mas nenhum dos resultados foi culpa dele.

    Marc Guehi (6/10):

    Conseguiu conter os contra-ataques do Arsenal ao intervir agressivamente e interceptar passes em profundidade. Recebeu cartão amarelo por puxar Rice e cabeceou direto para Raya.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Acelerou para impedir Havertz em várias ocasiões — jogando de forma arriscada e evitando um possível cartão vermelho — e fez um bloqueio oportuno no chute do alemão depois que Gabriel acertou a trave.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Fez algumas jogadas brilhantes com a bola nos pés e aproveitou ao máximo sua força física para defender contra a ameaça do Arsenal em jogadas ensaiadas.

  • Meio-campo

    Rodrigo (6/10):

    Ajudou o City a controlar a posse de bola, mas parecia um pouco enferrujado, perdendo a bola no seu campo em uma ocasião. Saiu lesionado no final da partida.

    Bernardo Silva (7/10):

    Se esforçou do primeiro ao último minuto em sua última partida pelo City contra um adversário de ponta. Uma maneira digna de se despedir.

    Rayan Cherki (9/10):

    Tinha que ser ele quem abrisse o jogo com um momento de genialidade. Produziu mais um lance brilhante para lançar Semenyo, mas o toque do companheiro de equipe o deixou na mão.

  • Ataque

    Jeremy Doku (8/10):

    Causou problemas constantes a Cristhian Mosquera e pressionou com toda a garra. Teve um papel importante no gol da vitória.

    Erling Haaland (7/10):

    Esteve no centro da ação desde o momento em que marcou Raya e, após acertar a trave, sua tenacidade foi recompensada quando marcou o gol da vitória, de valor inestimável.

    Antoine Semenyo (5/10):

    O elo fraco do ataque do City. Piereo Hincapie o dominou durante toda a partida, com seu toque e passe final muitas vezes deixando a desejar.

  • Reservas e técnico

    Phil Foden (N/A):

    Substituiu Cherki aos 85 minutos.

    Savinho (N/A):

    Entrou aos 88 minutos.

    Nico Gonzalez (N/A):

    Entrou no lugar de Rodri no final da partida.

    Nathan Ake (N/A):

    Entrou para fazer o tempo passar e fez uma cabeçada decisiva.

    Pep Guardiola (8/10):

    Conquistou uma vitória monumental que pode garantir seu sétimo título em uma década, ao superar em estratégia seu ex-aprendiz.

