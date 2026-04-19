Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Arsenal: Erling Haaland se vinga! O craque vira a corrida pelo título da Premier League de cabeça para baixo, enquanto Rayan Cherki brilha e o erro de Gigi Donnarumma fica impune

Mas Haaland marcou no segundo tempo, garantindo ao City uma vitória que significa que o time assumirá a liderança da tabela por diferença de gols caso vença o Burnley na quarta-feira.
O City começou com tudo e poderia ter marcado dois gols nos primeiros cinco minutos. Haaland pressionou David Raya após um chute curto de meta e quase foi recompensado; segundos depois, Haaland chutou, mas a bola foi bloqueada, levando Cherki a chutar para o gol. A bola ricocheteou no ombro de Gabriel Magalhães, bateu na trave e rolou pela linha, mas, de alguma forma, não entrou.
Cherki abriu o placar com um dos gols da temporada, criando a jogada sozinho, driblando três defensores antes de mandar a bola no canto inferior oposto. Mas menos de 60 segundos depois, seu momento de genialidade foi anulado por um momento de loucura de Donnarumma, que controlou mal a bola na sua área e seu chute desesperado acertou o corpo de Havertz e ricocheteou para dentro do gol.
Donnarumma conseguiu, de certa forma, compensar seu erro ao defender um chute à queima-roupa de Havertz em um lance de tirar o fôlego no segundo tempo, seguido rapidamente por um chute de Eberechi Eze na parte interna da trave. Haaland também havia acertado a trave no início do segundo tempo, mas quando teve uma segunda chance, não desperdiçou.
