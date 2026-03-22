Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Arsenal: A final de Nico O'Reilly! O jogador local garante a glória na Carabao Cup com dois gols decisivos

O jogador da seleção inglesa voltou a marcar quatro minutos depois com outra cabeçada, garantindo o nono título da Copa da Liga do City e o quinto sob o comando de Guardiola.

O primeiro tempo foi uma guerra de desgaste, por vezes parecendo uma partida de alto nível de rúgbi internacional, em que ambos os lados buscavam apenas ganhar território. James Trafford teve o papel principal, realizando uma defesa tripla para impedir Kai Havertz e Bukayo Saka (duas vezes). O Arsenal foi quem mais se destacou, sem criar muito mais, enquanto a única tentativa notável do City foi um cabeceio de Erling Haaland que passou por cima do travessão.

A maré mudou após o intervalo, quando o City começou a ditar o ritmo da partida. Jeremy Doku começou a dominar contra Ben White e forçou Kepa a sair do gol, ganhando uma falta e um cartão amarelo para o infeliz espanhol. O City ganhava confiança, e não foi surpresa quando assumiu a liderança, mesmo tendo se beneficiado das mãos fracas de Kepa, com O'Reilly aproveitando ao máximo e mostrando verdadeira determinação ao se abaixar e cabecear para o gol desprotegido.

O City estava em alta e foi direto ao ponto, e não demorou muito para que marcasse novamente através de seus dois laterais: Matheus Nunes cruzou para O'Reilly, que estava desmarcado, para que ele se lançasse novamente e garantisse o primeiro troféu da temporada, além de desferir o que o City espera que seja um golpe na confiança do Arsenal na disputa pelo título.

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