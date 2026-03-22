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Nico O'Reilly Carabao Cup finalGetty
Richard Martin

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Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Arsenal: A final de Nico O'Reilly! O jogador local garante a glória na Carabao Cup com dois gols decisivos

Nico O'Reilly gravou seu nome na história do Manchester City com dois gols espetaculares em um intervalo de quatro minutos, levando sua equipe à vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Carabao Cup. Nascido em Manchester e formado na base do City, O'Reilly aproveitou uma falha do goleiro Kepa Arrizabalaga para dar vantagem à equipe de Pep Guardiola em uma partida cautelosa em Wembley, aos 30 minutos do segundo tempo.

O jogador da seleção inglesa voltou a marcar quatro minutos depois com outra cabeçada, garantindo o nono título da Copa da Liga do City e o quinto sob o comando de Guardiola.

O primeiro tempo foi uma guerra de desgaste, por vezes parecendo uma partida de alto nível de rúgbi internacional, em que ambos os lados buscavam apenas ganhar território. James Trafford teve o papel principal, realizando uma defesa tripla para impedir Kai Havertz e Bukayo Saka (duas vezes). O Arsenal foi quem mais se destacou, sem criar muito mais, enquanto a única tentativa notável do City foi um cabeceio de Erling Haaland que passou por cima do travessão.

A maré mudou após o intervalo, quando o City começou a ditar o ritmo da partida. Jeremy Doku começou a dominar contra Ben White e forçou Kepa a sair do gol, ganhando uma falta e um cartão amarelo para o infeliz espanhol. O City ganhava confiança, e não foi surpresa quando assumiu a liderança, mesmo tendo se beneficiado das mãos fracas de Kepa, com O'Reilly aproveitando ao máximo e mostrando verdadeira determinação ao se abaixar e cabecear para o gol desprotegido.

O City estava em alta e foi direto ao ponto, e não demorou muito para que marcasse novamente através de seus dois laterais: Matheus Nunes cruzou para O'Reilly, que estava desmarcado, para que ele se lançasse novamente e garantisse o primeiro troféu da temporada, além de desferir o que o City espera que seja um golpe na confiança do Arsenal na disputa pelo título.

O GOAL avalia os jogadores do Man City no Estádio de Wembley...

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    James Trafford (8/10):

    Deu o tom com sua excelente defesa tripla e, em seguida, impediu Calafiori no final da partida. Uma atuação sólida, em total contraste com as falhas de Kepa.

    Matheus Nunes (8/10):

    Teve um primeiro tempo discreto, em que se destacou principalmente pela entrada em Havertz, e foi excelente no segundo tempo, lançando Haaland com um passe que rasgou a defesa e, em seguida, dando um cruzamento magnífico para o segundo gol de O'Reilly.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Aproveitou o desafio de sua primeira final com o City. Mostrou sua velocidade de recuperação com uma arrancada emocionante para parar Havertz. Recebeu cartão amarelo por uma entrada forte em Gyokeres.

    Nathan Ake (6/10):

    Chamado para substituir o lesionado Dias e se saiu bem. Seu melhor momento foi quando fez uma entrada saltando em Gyokeres após ter sido inicialmente surpreendido.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Uma exibição impressionante de jogo ofensivo implacável, apesar de ter sido escalado como lateral-esquerdo. Ajudou a neutralizar o Arsenal no primeiro tempo antes de dar o seu melhor como atacante para garantir a vitória.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Meio-campo

    Bernardo Silva (7/10):

    Assumiu o controle do jogo no segundo tempo. Uma jogada paciente na área liberou Doku para uma bela jogada, e foi ele quem deu a bola para Cherki cruzar, levando ao erro de Kepa.

    Rodri (7/10):

    Trabalhou em conjunto com Bernardo para controlar o jogo, especialmente no segundo tempo.

    Rayan Cherki (8/10):

    Deu aquele impulso que se revelou vital para desbloquear o Arsenal. Seu cruzamento poderia ter sido defendido por qualquer outro goleiro minimamente competente, mas foi sua ousadia que o tornou um candidato provável a fazer algo acontecer.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (7/10):

    Foi a principal ameaça do City no primeiro tempo com suas investidas persistentes pela ala direita, e sua energia ajudou a desgastar o Arsenal, já que ambos os gols partiram da sua ala direita.

    Erling Haaland (6/10):

    Mais uma partida sem gols em seu sétimo jogo em Wembley, embora sua emocionante arrancada pelo campo, quando foi desarmado no último momento por Saliba, tenha ajudado a colocar o Arsenal de joelhos.

    Jeremy Doku (8/10):

    Um primeiro tempo frustrante deu lugar a um segundo tempo brilhante, enquanto ele deixava White exausto.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Phil Foden (N/A):

    Substituiu Cherki aos 90 minutos.

    Pep Guardiola (8/10):

    Superou uma semana difícil acertando em cheio nas táticas e conquistando sua quinta Copa da Liga com o City.

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