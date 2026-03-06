Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Wolves: Andy Robertson ainda não terminou! O veterano escocês ajuda os Reds a restaurar o orgulho na revanche em Molineux, enquanto Rio Ngumoha aproveita a chance para impressionar na vitória da FA Cup

O escocês foi utilizado apenas como suplente no meio da semana, mas foi titular na lateral esquerda, à frente de Milos Kerkez, na revanche e, após mais um primeiro tempo abaixo do esperado dos Reds, abriu o placar com um belo chute de primeira de fora da área logo após o intervalo. Poucos instantes depois, Robertson virou garçom, com o veterano zagueiro servindo Mohamed Salah para um finalização relativamente fácil no segundo poste com um cruzamento fantástico da esquerda.
Curtis Jones coroou uma excelente atuação ao fazer 3 a 0 com uma bela jogada e finalização da entrada da área, mas o Liverpool perdeu o placar limpo nos acréscimos, quando Hwang Hee-Chan aproveitou um lançamento de Sam Jonnstone para marcar.
Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Liverpool em campo, enquanto os Reds aliviam a pressão sobre o técnico antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Galatasaray na próxima semana...