Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Wolves: Andy Robertson ainda não terminou! O veterano escocês ajuda os Reds a garantirem uma vaga nas quartas de final da FA Cup, enquanto Rio Ngumoha aproveita sua chance para impressionar

Alisson Becker (6/10):

Mais uma vez, teve muito pouco trabalho durante longos períodos, embora tenha havido um momento de perigo em que quase sofreu um gol após falhar na tentativa de defender um cruzamento na trave posterior.

Dominik Szoboszlai (6/10):

Com Slot decidindo sabiamente não pedir a Jeremie Frimpong, que estava recuperado, para começar duas partidas em três dias, o húngaro começou como lateral-direito e fez um trabalho decente, como de costume. No entanto, ele ficará frustrado por não ter conseguido cortar o passe de Johnstone para Hee-Chan marcar.

Joe Gomez (7/10):

Excelente resposta ao seu papel terrivelmente infeliz na vitória do Wolves na terça-feira, com o versátil zagueiro apresentando uma atuação muito composta na zaga. O Liverpool vai torcer para que ele permaneça em forma pelo resto da temporada.

Virgil van Dijk (7/10):

Uma noite muito mais agradável para o holandês, que desta vez lidou facilmente com a ameaça física representada por Tolu Arokodare antes de ter um raro descanso a 10 minutos do fim.

Andy Robertson (8/10):

Ainda há vida no velho guerreiro! O impetuoso escocês não tem ficado impressionado com sua falta de tempo de jogo nos últimos meses, mas ele não poderia ter feito muito mais para manter sua vaga na partida contra o Gala, depois de produzir o tipo de exibição impressionante pelo lado esquerdo que já foi sua marca registrada. No entanto, Robertson foi culpado por deixar Hee-Chan em posição legal para o gol de consolação do Wolves.