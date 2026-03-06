Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool Wolves ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Wolves: Andy Robertson ainda não terminou! O veterano escocês ajuda os Reds a garantirem uma vaga nas quartas de final da FA Cup, enquanto Rio Ngumoha aproveita sua chance para impressionar

O convocado Andy Robertson foi a estrela do espetáculo, com um gol e uma assistência, enquanto o Liverpool deu um passo para compensar a derrota totalmente embaraçosa na Premier League, na terça-feira, contra o Wolves. De fato, a revanche foi uma experiência muito melhor para os Reds, que voltaram ao Molineux na noite de sexta-feira para registrar uma vitória por 3 a 1, garantindo à equipe de Arne Slot uma vaga nas quartas de final da FA Cup.

O escocês foi utilizado apenas como reserva no meio da semana, mas começou a partida como titular na lateral esquerda, à frente de Milos Kerkez, e, após mais um primeiro tempo abaixo do esperado dos Reds, abriu o placar com um belo chute de primeira de fora da área logo após o intervalo. Poucos instantes depois, Robertson virou garçom, com o experiente zagueiro servindo Mohamed Salah para um gol relativamente fácil no segundo poste com um cruzamento perfeito da esquerda.

Curtis Jones coroou uma excelente atuação ao fazer 3 a 0 com uma bela jogada e finalização da entrada da área, mas o Liverpool perdeu o placar limpo nos acréscimos, quando Hwang Hee-Chan aproveitou um lançamento de Sam Jonnstone para marcar.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Liverpool em campo, enquanto os Reds aliviam a pressão sobre seu técnico antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Galatasaray na próxima semana...

  • FBL-ENG-FACUP-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (6/10):

    Mais uma vez, teve muito pouco trabalho durante longos períodos, embora tenha havido um momento de perigo em que quase sofreu um gol após falhar na tentativa de defender um cruzamento na trave posterior.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Com Slot decidindo sabiamente não pedir a Jeremie Frimpong, que estava recuperado, para começar duas partidas em três dias, o húngaro começou como lateral-direito e fez um trabalho decente, como de costume. No entanto, ele ficará frustrado por não ter conseguido cortar o passe de Johnstone para Hee-Chan marcar.

    Joe Gomez (7/10):

    Excelente resposta ao seu papel terrivelmente infeliz na vitória do Wolves na terça-feira, com o versátil zagueiro apresentando uma atuação muito composta na zaga. O Liverpool vai torcer para que ele permaneça em forma pelo resto da temporada.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Uma noite muito mais agradável para o holandês, que desta vez lidou facilmente com a ameaça física representada por Tolu Arokodare antes de ter um raro descanso a 10 minutos do fim. 

    Andy Robertson (8/10):

    Ainda há vida no velho guerreiro! O impetuoso escocês não tem ficado impressionado com sua falta de tempo de jogo nos últimos meses, mas ele não poderia ter feito muito mais para manter sua vaga na partida contra o Gala, depois de produzir o tipo de exibição impressionante pelo lado esquerdo que já foi sua marca registrada. No entanto, Robertson foi culpado por deixar Hee-Chan em posição legal para o gol de consolação do Wolves.

    • Publicidade
  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Após uma falta no início da partida, havia o receio de que o holandês tivesse outra noite difícil, mas ele reagiu de forma impressionante desta vez e, além de controlar o jogo, também esteve perto de marcar em algumas ocasiões.

    Curtis Jones (8/10):

    Justificou sua inclusão liderando bem a pressão e coroando uma exibição dinâmica com um gol elegante. O Liverpool precisa mais disso de um jogador talentoso que vem lutando contra a inconsistência há muito tempo.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Saiu mancando no final da partida após sofrer uma falta imprudente de Hwang Hee-Chan. Esperamos que não seja nada grave, pois o argentino mostrou alguns lampejos de seu melhor aqui.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (7/10):

    O gol de terça-feira parece ter feito muito bem ao egípcio. Ele esteve muito mais animado aqui e marcou seu gol com maestria.

    Cody Gakpo (6/10):

    Não se pode criticar o esforço do versátil holandês, mas seu rendimento final continua sendo motivo de preocupação.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Um jogador absolutamente dinâmico durante os mais de 60 minutos em que esteve em campo. A tomada de decisões do adolescente falhou em alguns momentos, mas isso é de se esperar na sua idade, e suas habilidades de drible fazem dele uma ameaça constante. Ngumoha também teve a única chance real do Liverpool no primeiro tempo.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Florian Wirtz (6/10):

    Um retorno bem-vindo aos gramados para o jogador da seleção alemã, que entrou no lugar de Ngumoha, mas assumiu sua habitual função de camisa 10.

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Mais minutos valiosos para o holandês, que substituiu Salah na ala direita e obrigou Johnstone a fazer uma boa defesa pouco tempo depois.

    Ibrahim Konate (N/A):

    Substituiu Van Dijk na defesa nos últimos 10 minutos e só ele sabe como falhou ao não converter o cruzamento de Gravenberch aos 90 minutos.

    Trey Nyoni (N/A):

    Substituiu Mac Allister no meio-campo no final da partida.

    Kieran Morrison (sem nota):

    Entrou em campo apenas alguns minutos antes do final, mas deveria ter feito melhor depois de receber um passe de Szoboszlai em boa posição dentro da área.

    Arne Slot (6/10):

    Merece algum crédito por finalmente ter escalado Ngumoha (mesmo que a oportunidade devesse ter surgido mais cedo!), mas chamar Robertson de volta foi obviamente a jogada que realmente valeu a pena. Com Salah marcando novamente e Wirtz voltando ao campo, o técnico de repente se sentirá muito melhor em relação à viagem da próxima semana a Istambul.

Liga dos Campeões
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
0