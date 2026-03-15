Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Tottenham: O letal Dominik Szoboszlai volta a brilhar — mas Andy Robertson e Joe Gomez apresentam um desempenho defensivo desastroso no empate desanimador

Apesar das dificuldades recentes, o Spurs se posicionou bem, e Souza, contratado em janeiro, testou Alisson Becker com um chute de longe. No entanto, foram os Reds que abriram o placar quando Szoboszlai cobrou uma falta com efeito de 25 metros, embora Guglielmo Vicario devesse ter feito melhor.

Cody Gakpo esteve perto de ampliar a vantagem do Liverpool quando seu chute da entrada da área foi desviado para a trave por Vicario, mas o Tottenham continuou sendo uma ameaça, e Richarlison primeiro cabeceou para fora antes de obrigar Alisson a fazer uma boa defesa após um escanteio.

Richarlison teve novamente um gol negado por seu companheiro de seleção brasileira logo após o intervalo, após avançar em direção ao gol, enquanto Rio Ngumoha chutou por cima quando estava bem posicionado durante o que foi uma estreia impressionante na Premier League para o adolescente.

Mohamed Salah e Hugo Ekitike entraram em campo quando o Liverpool buscava garantir a vitória, mas, em vez disso, sofreram outro golpe inesperado quando Richarlison chutou fraco, passando por Alisson, após boa jogada de Randal Kolo Muani.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...