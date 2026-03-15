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Robertson Szoboszlai Liverpool Spurs GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Tottenham: O letal Dominik Szoboszlai volta a brilhar — mas Andy Robertson e Joe Gomez apresentam um desempenho defensivo desastroso no empate desanimador

O Liverpool perdeu a chance de subir para os quatro primeiros colocados da Premier League ao empatar em 1 a 1 com o Tottenham, que luta contra o rebaixamento, no domingo. O quarto gol de falta direta de Dominik Szoboszlai na temporada parecia que seria o gol da vitória para a equipe de Arne Slot, mas Richarlison apareceu no último minuto do tempo regulamentar para garantir um ponto para os Spurs.

Apesar das dificuldades recentes, o Spurs se posicionou bem, e Souza, contratado em janeiro, testou Alisson Becker com um chute de longe. No entanto, foram os Reds que abriram o placar quando Szoboszlai cobrou uma falta com efeito de 25 metros, embora Guglielmo Vicario devesse ter feito melhor.

Cody Gakpo esteve perto de ampliar a vantagem do Liverpool quando seu chute da entrada da área foi desviado para a trave por Vicario, mas o Tottenham continuou sendo uma ameaça, e Richarlison primeiro cabeceou para fora antes de obrigar Alisson a fazer uma boa defesa após um escanteio.

Richarlison teve novamente um gol negado por seu companheiro de seleção brasileira logo após o intervalo, após avançar em direção ao gol, enquanto Rio Ngumoha chutou por cima quando estava bem posicionado durante o que foi uma estreia impressionante na Premier League para o adolescente.

Mohamed Salah e Hugo Ekitike entraram em campo quando o Liverpool buscava garantir a vitória, mas, em vez disso, sofreram outro golpe inesperado quando Richarlison chutou fraco, passando por Alisson, após boa jogada de Randal Kolo Muani.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (8/10):

    Teve que dar o seu melhor para defender contra Souza e Richarlison (três vezes). Saiu bem da linha para interceptar bolas lançadas por cima com extrema tranquilidade.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Muito bom na defesa, marcando Tel e outros. Usou bem a bola no ataque. Coroou sua atuação com mais um gol de falta.

    Joe Gomez (4/10):

    Teve dificuldades em alguns momentos contra Solanke. Parecia estar sem confiança.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Ficou em desvantagem contra Richarlison em mais de uma ocasião, mas se recuperou bem em alguns momentos.

    Andy Robertson (4/10):

    Alguns toques imprecisos arruinaram oportunidades de contra-ataques. A falha em marcar Kolo Muani levou diretamente ao gol de empate de Richarlison.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Usou constantemente suas longas pernas para recuperar a bola no meio-campo e dar início aos ataques do Liverpool.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Sempre procurou receber a bola e recirculá-la o mais rápido possível. Deu alguns passes inteligentes, especialmente para Ngumoha. Perdeu a posse de bola com muita frequência no terço final do campo.

    Florian Wirtz (7/10):

    Foi o protagonista do primeiro tempo, movimentando-se com agilidade pela área do Tottenham. Perdeu um pouco de intensidade após o intervalo, antes de ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Envolveu-se numa boa disputa com Spence, da qual saiu vencedor em alguns momentos. Faltou-lhe eficácia no último terço do campo.

    Cody Gakpo (5/10):

    Alinhado como atacante central, trabalhou incansavelmente sem a bola. Teve um chute defendido por Vicario, que acertou a trave, mas o seu remate final ou passe foram, de resto, decepcionantes.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Foi entrando aos poucos em sua estreia completa na Premier League, mas, quando foi substituído pouco depois da marca de uma hora, era o jogador mais perigoso em campo. Deixou Porro para trás em várias ocasiões e, se não fosse pela falta de precisão na finalização, teria marcado um gol.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    Reservas e técnico

    Hugo Ekitike (5/10):

    Representou uma ameaça nos contra-ataques, mas seus passes finais e chutes ficaram bem aquém do esperado, inclusive durante um contra-ataque no final da partida.

    Mohamed Salah (7/10):

    Um verdadeiro destaque após substituir Frimpong. Criou oportunidades e teve um chute defendido por Vicario.

    Curtis Jones (6/10):

    Não foi tão incisivo quanto Wirtz, mas teve uma atuação sólida durante meia hora.

    Trey Nyoni (N/A):

    Substituiu Gakpo nos últimos oito minutos, aproximadamente.

    Federico Chiesa (N/A):

    Entrou nos acréscimos, enquanto o Liverpool buscava o gol da vitória.

    Arne Slot (4/10):

    Dada a forma do Spurs, um resultado desastroso. Nem todas as suas substituições deram certo, mesmo que algumas estrelas tenham descansado. A falta de eficiência no ataque mais uma vez custou caro, já que o time desperdiçou mais pontos no final da partida.

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