Em um sinal evidente do desespero de Slot para evitar mais uma goleada, o técnico holandês escalou sua equipe em uma formação 3-4-2-1, que permitiu aos jogadores atuarem com cinco na defesa. No entanto, a zaga do Liverpool foi furada logo aos 11 minutos, com Desire Doue balançando as redes com um chute desviado — apesar de estar cercado por camisas vermelhas quando recebeu a bola.

Os visitantes não ofereceram absolutamente nada em resposta, não conseguindo sequer registrar um único chute no primeiro tempo, e o PSG acabou por merecidamente dobrar a vantagem quando Khvicha Kvaratskhelia aproveitou um passe de profundidade magnífico de João Neves antes de driblar o compatriota Giorgi Mamardashvili para marcar.

Slot fez quatro substituições aos 78 minutos para tentar conter o ataque, mas um PSG muito desperdiçador perdeu uma sucessão de chances gloriosas para matar a partida. Assim, o Liverpool ainda está vivo, mas seria preciso muita coragem para apostar que um time tão fraco avance às semifinais contra os atuais campeões da Europa.

O GOAL avalia todos os Reds em mais uma noite deprimente para Slot...