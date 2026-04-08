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Liverpool PSG ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o PSG: a mudança tática de Arne Slot não surte efeito, e os Reds, sem poder ofensivo, são mais uma vez expostos na última derrota para os atuais campeões da Liga dos Campeões

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Especiais e Opinião
PSG x Liverpool

As esperanças do Liverpool de salvar a temporada sofreram mais um golpe devastador nesta quarta-feira, quando a equipe de Arne Slot, em fase difícil, sofreu uma derrota desanimadora por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O técnico, que vem enfrentando críticas, havia desafiado seus jogadores a darem uma resposta “forte e firme” à derrota na FA Cup no último fim de semana contra o Manchester City, mas, embora não tenham desistido no Parc des Princes, eles ainda assim sucumbiram sem resistência diante de um adversário muito superior.

Em um sinal evidente do desespero de Slot para evitar mais uma goleada, o técnico holandês escalou sua equipe em uma formação 3-4-2-1, que permitiu aos jogadores atuarem com cinco na defesa. No entanto, a zaga do Liverpool foi furada logo aos 11 minutos, com Desire Doue balançando as redes com um chute desviado — apesar de estar cercado por camisas vermelhas quando recebeu a bola.

Os visitantes não ofereceram absolutamente nada em resposta, não conseguindo sequer registrar um único chute no primeiro tempo, e o PSG acabou por merecidamente dobrar a vantagem quando Khvicha Kvaratskhelia aproveitou um passe de profundidade magnífico de João Neves antes de driblar o compatriota Giorgi Mamardashvili para marcar.

Slot fez quatro substituições aos 78 minutos para tentar conter o ataque, mas um PSG muito desperdiçador perdeu uma sucessão de chances gloriosas para matar a partida. Assim, o Liverpool ainda está vivo, mas seria preciso muita coragem para apostar que um time tão fraco avance às semifinais contra os atuais campeões da Europa.

O GOAL avalia todos os Reds em mais uma noite deprimente para Slot...

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    Não havia nada que ele pudesse ter feito em relação ao chute desviado de Doue, embora talvez pudesse ter sido um pouco mais reativo no gol de Kvaratskhelia. Ainda assim, ele fez várias defesas importantes que mantiveram o Liverpool na disputa — pelo menos em teoria.

    Joe Gomez (5/10):

    Surpreendentemente escalado para jogar em uma defesa de três, ele se saiu razoavelmente bem, realizando algumas disputas e intervenções importantes. Também criou algum perigo com seus lançamentos longos, enquanto o cartão que recebeu por uma entrada limpa foi ridículo.

    Ibrahima Konate (3/10):

    Foi facilmente ultrapassado por Doue na jogada que antecedeu o primeiro gol da partida, e a única maneira de lidar com Kvaratskhelia foi derrubá-lo. Teve sorte de escapar impune de uma entrada desesperada e de última hora em Zaire-Emery, que inicialmente foi marcada como pênalti. Simplesmente não tem nível suficiente para esta competição.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Ficou revoltado com a defesa desleixada ao seu redor no primeiro gol, mas precisa se perguntar por que sempre vira as costas para os chutes. Depois de criticar seus companheiros no Etihad, o capitão precisava liderar pelo exemplo em Paris. Ele não o fez.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Meio-campo

    Jeremie Frimpong (4/10):

    Uma boa opção pela ala direita, mas ele simplesmente não conseguiu colocar a bola certa na área.

    Ryan Gravenberch (3/10):

    Fez o possível para avançar e criar problemas para o PSG sempre que podia, mas não conseguiu exercer nenhum controle real sobre o jogo e foi o culpado pelo segundo gol, por não ter acompanhado a arrancada de Kvaratskhelia.

    Alexis Mac Allister (3/10):

    Correu muito, mas teve sorte de escapar impune de uma cabeçada terrivelmente mal direcionada que deveria ter resultado em um gol para Dembélé, enquanto sua frustração foi resumida por uma entrada boba em Doue na linha lateral que lhe rendeu um cartão amarelo.

    Milos Kerkez (4/10):

    Assim como Frimpong, a função de lateral-ala combina melhor com ele, mas não teve muitas oportunidades de avançar — e mesmo quando avançou, às vezes suas jogadas foram ignoradas.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Dominik Szoboszlai (4/10):

    O húngaro era frequentemente o jogador mais avançado do Liverpool quando a equipe não estava com a posse de bola, e fez o que pôde para pressionar o PSG, mas não teve o impacto ofensivo que gostaria.

    Florian Wirtz (5/10):

    Foi uma pena que o Liverpool não tenha conseguido passar a bola mais vezes para o alemão, pois Wirtz teve alguns toques lindos e mostrou do que era capaz com um passe por cima da defesa do PSG para Frimpong e outro passe em profundidade para Ekitike.

    Hugo Ekitike (3/10):

    Jogar sozinho na frente nessas circunstâncias nunca é fácil, mas Ekitike não ajudou a si mesmo ao escolher a opção errada com muita frequência. Uma noite realmente ruim para o francês na casa de seu ex-clube.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Andy Robertson (N/A):

    Assumiu a lateral esquerda no lugar de um Kerkez exausto.

    Alexander Isak (N/A):

    Fez seu tão esperado retorno após lesão, entrando no final da partida no lugar do ineficaz Ekitike.

    Curtis Jones (N/A):

    Entrou no lugar de Szoboszlai no meio-campo como parte da quadrupla substituição de Slot.

    Cody Gakpo (N/A):

    Entrou no lugar de Wirtz nos últimos 12 minutos.

    Trey Nyoni (N/A):

    Entrou apenas no lugar de Frimpong nos acréscimos.

    Arne Slot (2/10):

    Mudou para uma defesa com cinco jogadores na esperança de frustrar o PSG, mas, como time, o Liverpool, sem surpresa, nunca pareceu nem um pouco confortável na nova formação e teve sorte de escapar com apenas uma derrota por 2 a 0.

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