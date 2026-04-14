O sueco foi inevitavelmente discreto nos 45 minutos em que esteve em campo e, para piorar a situação, o Liverpool perdeu Hugo Ekitike devido a uma lesão que parecia grave durante um primeiro tempo acirrado e tenso, no qual o PSG dominou a posse de bola, mas precisou que o capitão Marquinhos impedisse Virgil van Dijk de marcar um gol fácil com uma defesa incrível na linha do gol.

Os anfitriões melhoraram muito após o intervalo, mas, apesar da entrada tardia de Rio Ngumoha, não conseguiram encontrar uma brecha na defesa do PSG, e Dembélé matou a partida com um belo chute da entrada da área após um rápido contra-ataque dos atuais campeões europeus, antes de marcar um segundo gol fácil no final da partida.

O GOAL classifica todos os jogadores do Liverpool em campo, já que o time foi eliminado da Europa pelo PSG pela segunda temporada consecutiva — mas, desta vez, de forma muito mais contundente e devastadora.