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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Paris Saint-Germain: Arne Slot erra feio de novo! A aposta do técnico em Alexander Isak sai pela culatra, enquanto a lesão de Hugo Ekitike agrava a triste eliminação dos Reds da Liga dos Campeões

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PSG
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Liverpool x PSG
Premier League
Especiais e Opinião
A. Slot
A. Isak
H. Ekitike
J. Frimpong

As esperanças do Liverpool de salvar uma temporada desastrosa foram por água abaixo em uma noite desastrosa em Merseyside na terça-feira à noite, quando dois gols de Ousmane Dembélé garantiram ao Paris Saint-Germain uma vitória por 2 a 0 em Anfield, levando os jogadores de Luis Enrique às semifinais da Liga dos Campeões com um placar agregado de 4 a 0. Assim como na partida de ida no Parc des Princes, Arne Slot errou feio na escalação inicial, com o técnico dos Reds decidindo, de forma surpreendente, escalar Alexander Isak como titular pela primeira vez desde que se recuperou de uma fratura na perna no início deste mês.

O sueco foi inevitavelmente discreto nos 45 minutos em que esteve em campo e, para piorar a situação, o Liverpool perdeu Hugo Ekitike devido a uma lesão que parecia grave durante um primeiro tempo acirrado e tenso, no qual o PSG dominou a posse de bola, mas precisou que o capitão Marquinhos impedisse Virgil van Dijk de marcar um gol fácil com uma defesa incrível na linha do gol.

Os anfitriões melhoraram muito após o intervalo, mas, apesar da entrada tardia de Rio Ngumoha, não conseguiram encontrar uma brecha na defesa do PSG, e Dembélé matou a partida com um belo chute da entrada da área após um rápido contra-ataque dos atuais campeões europeus, antes de marcar um segundo gol fácil no final da partida.

O GOAL classifica todos os jogadores do Liverpool em campo, já que o time foi eliminado da Europa pelo PSG pela segunda temporada consecutiva — mas, desta vez, de forma muito mais contundente e devastadora.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Atento ao perigo, impediu Warren Zaire-Emery de chegar ao gol antes de fazer uma defesa pouco ortodoxa com o punho, enquanto pedalava para trás, para impedir Dembele, que tentava passar por cima dele. Mais tarde, porém, foi facilmente superado duas vezes pelo camisa 10 do PSG.

    Jeremie Frimpong (3/10):

    Uma atuação péssima do holandês, que não foi tão mal defensivamente, mas perdeu a bola repetidamente durante o primeiro tempo. Como resultado, foi substituído no intervalo.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Uma noite muito melhor para o francês, que fez uma interceptação particularmente importante para impedir Dembélé no primeiro tempo e fez o possível para manter o PSG afastado enquanto pôde.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Parecia certo que abriria o placar, mas foi impedido por um bloqueio brilhante de Marquinhos e comandou bem a defesa na maior parte do tempo.

    Milos Kerkez (7/10):

    Esteve muito perto de abrir o placar com um desvio de deslize na trave de fundo, que foi brilhantemente defendido por Matvey Safonov, antes de desperdiçar outra chance com seu pé direito, menos habilidoso. No entanto, teve um desempenho sólido no geral.

    • Publicidade
  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Uma de suas atuações mais dinâmicas com a camisa vermelha em muito tempo. O jogador da seleção holandesa ajudou o Liverpool a assumir o controle da partida no início do segundo tempo e também avançou para o ataque em absolutamente todas as oportunidades.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Mais uma vez, teve uma atuação impressionante no meio-campo, vencendo inúmeros duelos e recuperando a posse de bola para sua equipe. Mas, ao contrário de outros jogos importantes nesta temporada, não conseguiu proporcionar o momento de inspiração de que o Liverpool precisava.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Liderou bem a pressão e pensou ter conquistado um pênalti ao chegar na bola antes de Willian Pacho dentro da área, mas a decisão foi controversamente anulada. No geral, porém, mais uma atuação abaixo do esperado do argentino, que recebeu outro cartão bobo por uma entrada violenta na linha lateral.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Hugo Ekitike (N/A):

    À parte alguns bons dribles, teve um início de jogo bastante discreto antes de ser forçado a sair aos trinta minutos com uma suspeita de lesão no tendão de Aquiles. Um golpe devastador para o francês, especialmente tendo em vista a Copa do Mundo.

    Alexander Isak (4/10):

    Surpreendentemente, em sua primeira partida como titular em 2026, o sueco não estava nem um pouco em forma devido à falta de preparo físico e foi substituído no intervalo após apenas cinco toques na bola. Não foi culpa dele, no entanto. Era pedir demais que ele causasse impacto em uma partida como essa nesta fase de sua recuperação.

    Florian Wirtz (5/10):

    Alinhado pelo lado esquerdo, o alemão parecia o jogador com mais chances de abrir a defesa do PSG com uma bela tabela ou um passe habilidoso — mas, mais uma vez, não conseguiu fazer nada acontecer. Ele realmente precisa começar a se destacar em jogos como este.

  • Reservas e técnico

    Mohamed Salah (6/10):

    Criou confusão na área do PSG com um belo cruzamento poucos segundos depois de entrar no lugar do fraco Ekitike — e fez o mesmo com outra bola para o segundo poste para Kerkez. Mas também perdeu a bola com alguns toques desleixados.

    Joe Gomez (6/10):

    Assumiu a lateral-direita no lugar de Frimpong, mas foi forçado a sair de campo com mais uma lesão no meio do segundo tempo. Uma pena, pois ele estava jogando bem.

    Cody Gakpo (6/10):

    O esperado substituto de Isak no ataque e imediatamente representou uma ameaça ofensiva maior, mas simplesmente não foi bom o suficiente — mais uma vez.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Apesar dos apelos para que o jovem fosse titular, ele só entrou aos 68 minutos — mas quase marcou momentos depois com um belo chute rasteiro. 

    Curtis Jones (N/A):

    Entrou apenas no lugar de Mac Allister a cerca de 15 minutos do fim.

    Arne Slot (4/10):

    Tomou algumas decisões importantes sobre a escalação e errou quase todas. A decisão de escalar Isak foi ridícula, enquanto deixar Ngumoha no banco até o meio do segundo tempo foi uma farsa. Slot vai destacar o desempenho no segundo tempo — pelo qual ele merece crédito por ter inspirado —, mas é difícil imaginar para onde o holandês seguirá a partir daqui, especialmente depois de desperdiçar a vantagem na primeira partida.

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