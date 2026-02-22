Goal.com
Liverpool GFX Getty
Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Nottingham Forest: Alexis Mac Allister vem ao resgate! O show do argentino no final do jogo tira Mohamed Salah e o ataque ineficaz dos Reds da prisão, em uma vitória vital para os candidatos à Liga dos Campeões

Alexis Mac Allister marcou o gol da vitória aos 96 minutos, quando o Liverpool venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 no City Ground, no domingo. O jogador da seleção argentina pensou que havia vencido o jogo a dois minutos do fim, mas o VAR anulou o gol. No entanto, o meio-campista não desistiu e os Reds derrotaram o Forest, mesmo sem o lesionado Florian Wirtz.

Forest abriu o placar para o Liverpool aos dois minutos, quando Callum Hudson-Odoi apareceu por trás de Dominik Szoboszlai, mas Alisson Becker saiu rapidamente da linha e neutralizou o perigo. O time da casa dominou todo o primeiro tempo, enquanto o Liverpool lutava para encontrar uma maneira de subir no campo, mas não conseguiu aproveitar mais do que uma chance clara.

No segundo tempo, Curtis Jones, que havia substituído Wirtz, lesionado minutos antes do início da partida, teve a melhor chance do Reds até aquele momento, quando recebeu um passe na pequena área, mas Stefan Ortega esticou a perna para manter o placar zerado.

Surpreendentemente, o Liverpool pensou que tinha assumido a liderança a apenas dois minutos do fim; uma defesa brilhante de Ortega negou o gol a Hugo Ekitike e Mac Allister perseguiu o lançamento de Ola Aina, mandando a bola para o fundo da rede. No entanto, uma revisão do VAR revelou que a bola havia batido em seu cotovelo e o gol foi anulado.

Poucos minutos depois, Mac Allister marcou o gol da vitória, aproveitando um brilhante passe de Virgil van Dijk para garantir os três pontos.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no City Ground...

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (6/10):

    Boa defesa no início da partida contra Hudson-Odoi. Algumas distribuições ruins no início, mas ele se recuperou e manteve o placar zerado.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Teve dificuldades contra a objetividade de Hudson-Odoi. Ele tem um excelente preparo físico, mas suas falhas defensivas foram um pouco expostas pelo ex-jogador do Chelsea.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Resistiu bem à pressão implacável do Forest no primeiro tempo. O zagueiro mais autoritário do Liverpool.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Levou uma pancada forte na nuca com um chute de longa distância. Resistiu bem e desempenhou um papel fundamental no gol da vitória de Mac Allister.

    Milos Kerkez (6/10):

    Manteve Hutchinson razoavelmente quieto. Teve dificuldades para avançar e causar impacto mais à frente, mas foi uma boa exibição. Substituído no final.

    Meio-campo

    Curtis Jones (5/10):

    Substituiu Wirtz depois que o jogador da seleção alemã se lesionou durante o aquecimento. Perdeu a melhor chance do Reds, mas pareceu jogar em várias posições e foi colocado em uma situação difícil, sem muita preparação. Foi substituído no final da partida.

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Jogou com garra na defesa, mas não recebeu a bola em posição alta o suficiente para criar jogadas. Pensou que tinha marcado o gol da vitória no final com uma jogada brilhante, mas o VAR corretamente anulou o gol; se recompôs e venceu de qualquer maneira. Que mentalidade!

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Organizado com a bola quando ela chegava até ele, mas foi pressionado pelo Forest.

    Ataque

    Mohamed Salah (4/10):

    Passou grande parte do primeiro tempo defendendo. Desistiu após uma pancada no ombro no segundo tempo e foi substituído pouco depois. Ele está há nove jogos sem marcar gols — sua maior seca desde que chegou a Anfield — e parece uma sombra do jogador que era na temporada passada.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Ficou sem receber passes durante grande parte do jogo. Conseguiu apenas dois chutes antes de perder uma chance clara, quando sua cabeçada de 12 metros foi bem defendida por Ortega.

    Cody Gakpo (3/10):

    Não recebeu a bola com frequência suficiente e, quando recebeu, não conseguiu criar nenhuma chance. Anônimo, foi substituído pelo elétrico Ngumoha. Ele deve estar preocupado com sua vaga no time.

    Substitutos e treinador

    Federico Chiesa (6/10):

    Entrou no lugar de Salah em uma substituição surpreendente.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Substituiu Gakpo. Um cruzamento brilhante criou a chance de Ekitike e o gol anulado de Mac Allister, além de ter feito um drible excepcional antes de marcar o gol da vitória. Merece mais minutos se esse for o impacto que ele pode causar.

    Joe Gomez (N/A):

    Substituiu Jones no final da partida.

    Andy Robertson (N/A):

    Entrou no lugar de Kerkez no final.

    Arne Slot (4/10):

    Não pareceu haver nenhum ajuste tático quando Wirtz se lesionou no aquecimento, e isso custou caro ao Liverpool. Suas substituições adicionaram alguma energia — Ngumoha em particular —, mas o Liverpool careceu de qualquer semblante de ritmo. O fato de terem vencido o jogo deve ser visto como uma grande sorte.

