Forest abriu o placar para o Liverpool aos dois minutos, quando Callum Hudson-Odoi apareceu por trás de Dominik Szoboszlai, mas Alisson Becker saiu rapidamente da linha e neutralizou o perigo. O time da casa dominou todo o primeiro tempo, enquanto o Liverpool lutava para encontrar uma maneira de subir no campo, mas não conseguiu aproveitar mais do que uma chance clara.
No segundo tempo, Curtis Jones, que havia substituído Wirtz, lesionado minutos antes do início da partida, teve a melhor chance do Reds até aquele momento, quando recebeu um passe na pequena área, mas Stefan Ortega esticou a perna para manter o placar zerado.
Surpreendentemente, o Liverpool pensou que tinha assumido a liderança a apenas dois minutos do fim; uma defesa brilhante de Ortega negou o gol a Hugo Ekitike e Mac Allister perseguiu o lançamento de Ola Aina, mandando a bola para o fundo da rede. No entanto, uma revisão do VAR revelou que a bola havia batido em seu cotovelo e o gol foi anulado.
Poucos minutos depois, Mac Allister marcou o gol da vitória, aproveitando um brilhante passe de Virgil van Dijk para garantir os três pontos.
O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no City Ground...