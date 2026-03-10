Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Galatasaray: Que desastre! Mohamed Salah tem mais uma atuação péssima, enquanto Ibrahima Konate volta a mostrar seu pior lado cômico, com os Reds desperdiçando chances e ficando atrás no placar na partida da Liga dos Campeões

Surpreendentemente, Ibrahima Konate teve um desempenho ainda pior do que há seis meses, com as tentativas do zagueiro central de afastar a bola chegando a ser cômicas em alguns momentos. O francês não foi o único jogador do Liverpool a ter um desempenho abaixo do esperado; Virgil van Dijk teve uma partida ruim ao lado de Konate, enquanto Mohamed Salah teve um péssimo desempenho e foi substituído no meio do segundo tempo, junto com Milos Kerkez.
Além disso, foi a incapacidade coletiva do Liverpool em lidar com jogadas ensaiadas que custou mais uma derrota ao time, com Mario Lemina marcando o único gol da noite à queima-roupa, após receber um cabeceio de Victor Osimhen em um escanteio.
Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Reds em campo no RAMS Park...