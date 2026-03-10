Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Galatasaray: Que desastre! Mohamed Salah tem mais uma atuação péssima, enquanto Ibrahima Konate volta a mostrar seu pior lado cômico, com os Reds desperdiçando chances e ficando atrás no placar na partida da Liga dos Campeões

Giorgio Mamardashvili (5/10):

Começou no lugar do lesionado Alisson e, embora não tenha podido fazer muito no primeiro gol do Gala, teve sorte ao se safar após calcular mal um cruzamento da esquerda de Lang. Fez uma boa defesa em chute de Sanchez logo em seguida, mas nunca pareceu convincente, principalmente com a bola nos pés.

Joe Gomez (5/10):

Não foi uma grande surpresa vê-lo ser escolhido em vez de Frimpong para um confronto tão difícil e físico, mas ele não impressionou particularmente na defesa, enquanto suas deficiências técnicas foram inevitavelmente expostas no ataque.

Ibrahima Konate (3/10):

O retorno da versão desastrosa de Konate da primeira metade da temporada. Teve muita sorte ao se safar de duas tentativas de rebatidas atrozes - ambas que deveriam ter resultado em gols para Osimhen - enquanto seus passes foram terríveis durante toda a partida.

Virgil van Dijk (4/10):

Fez uma interceptação oportuna para impedir um contra-ataque muito perigoso do Gala, mas ficou preso no meio do caminho na chance de cabeça de Sanchez, e seu cartão amarelo por uma falta desnecessária em Sara resumiu bem sua atuação desleixada no geral.

Milos Kerkez (4/10):

Recebeu um cartão amarelo por uma falta desajeitada em Sara no primeiro tempo, então Slot sabiamente o tirou de campo no meio do segundo tempo, já que ele corria o risco de receber um cartão vermelho devido ao seu estilo de jogo combativo.