Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Galatasaray: Que desastre! Mohamed Salah tem mais uma atuação péssima, enquanto Ibrahima Konate volta a mostrar seu pior lado cômico, com os Reds desperdiçando chances e ficando atrás no placar na partida da Liga dos Campeões

O técnico do Liverpool, Arne Slot, afirmou que sua equipe estava em uma situação muito melhor ao retornar a Istambul para enfrentar o Galatasaray pela Liga dos Campeões na terça-feira, mas os Reds pareciam não ter feito nenhum progresso, pois sofreram outra derrota por 1 a 0 no RAMS Park, o que desta vez os coloca em risco real de eliminação.

Surpreendentemente, Ibrahima Konate teve um desempenho ainda pior do que há seis meses, com as tentativas do zagueiro central de afastar a bola chegando a ser cômicas em alguns momentos. O francês não foi o único jogador do Liverpool a ter um desempenho abaixo do esperado; Virgil van Dijk teve uma partida ruim ao lado de Konate, enquanto Mohamed Salah teve um péssimo desempenho e foi substituído no meio do segundo tempo, junto com Milos Kerkez.

Além disso, foi a incapacidade coletiva do Liverpool em lidar com jogadas ensaiadas que custou mais uma derrota ao time, com Mario Lemina marcando o único gol da noite à queima-roupa, após receber um cabeceio de Victor Osimhen em um escanteio.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Reds em campo no RAMS Park... 

    Goleiro e defesa

    Giorgio Mamardashvili (5/10):

    Começou no lugar do lesionado Alisson e, embora não tenha podido fazer muito no primeiro gol do Gala, teve sorte ao se safar após calcular mal um cruzamento da esquerda de Lang. Fez uma boa defesa em chute de Sanchez logo em seguida, mas nunca pareceu convincente, principalmente com a bola nos pés.

    Joe Gomez (5/10):

    Não foi uma grande surpresa vê-lo ser escolhido em vez de Frimpong para um confronto tão difícil e físico, mas ele não impressionou particularmente na defesa, enquanto suas deficiências técnicas foram inevitavelmente expostas no ataque.

    Ibrahima Konate (3/10):

    O retorno da versão desastrosa de Konate da primeira metade da temporada. Teve muita sorte ao se safar de duas tentativas de rebatidas atrozes - ambas que deveriam ter resultado em gols para Osimhen - enquanto seus passes foram terríveis durante toda a partida.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Fez uma interceptação oportuna para impedir um contra-ataque muito perigoso do Gala, mas ficou preso no meio do caminho na chance de cabeça de Sanchez, e seu cartão amarelo por uma falta desnecessária em Sara resumiu bem sua atuação desleixada no geral.

    Milos Kerkez (4/10):

    Recebeu um cartão amarelo por uma falta desajeitada em Sara no primeiro tempo, então Slot sabiamente o tirou de campo no meio do segundo tempo, já que ele corria o risco de receber um cartão vermelho devido ao seu estilo de jogo combativo.

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Não se esquivou da luta e mostrou alguns toques encantadores, mas nunca conseguiu trazer o tipo de controle e compostura que o Liverpool tanto precisava. 

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Nunca parou de lutar, mas perdeu mais duelos do que ganhou e seus passes também não foram muito bons. Além disso, ele deveria ter chutado em vez de passar a bola depois de receber um passe na área no início da partida.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Jogou com muita energia e determinação, mas não conseguiu exercer nenhuma influência real sobre o jogo, com suas contribuições mais notáveis sendo alguns chutes decentes de longa distância.

    Ataque

    Mohamed Salah (3/10):

    Depois de mostrar sinais de vida na semana passada contra o Wolves, esta foi mais uma exibição dolorosamente ineficaz do “Rei Egípcio” do Liverpool. Não conseguiu um único chute e teve um toque na área antes de ser substituído por Frimpong no meio do segundo tempo.

    Hugo Ekitike (4/10):

    Uma ameaça ocasional com sua velocidade e movimentação, mas não ofereceu o suficiente no geral. Quando sua grande chance chegou, ele não conseguiu aproveitá-la. 

    Florian Wirtz (4/10):

    Um retorno bem-vindo à equipe titular para o alemão, mas ele realmente deveria ter aproveitado melhor a melhor chance do Liverpool no primeiro tempo, além de ter sido culpado por tentar ser esperto demais em alguns momentos. O Liverpool realmente precisa de Wirtz em plena forma e com tudo para a partida de volta.

    Substitutos e treinador

    Andy Robertson (6/10):

    Sem dúvida ficou frustrado por ter sido relegado ao banco após sua atuação decisiva em Molineux na sexta-feira, mas teve um bom desempenho depois de entrar no lugar de Kerkez.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Acrescentou um pouco de velocidade ao ataque do Liverpool, mas não conseguiu causar impacto.

    Cody Gakpo (N/A):

    Entrou no lugar de Wirtz a pouco mais de 15 minutos do fim do tempo regulamentar.

    Arne Slot (5/10):

    Mais uma noite infernal em Istambul para Slot. Nenhuma de suas grandes escolhas deu certo, com Kerkez tendo dificuldades contra Sara pelo lado esquerdo e Wirtz, sem surpresa, não parecendo pronto para um jogo dessa intensidade. Slot realmente precisa arquitetar uma virada clássica em Anfield na próxima semana, porque ser eliminado das oitavas de final da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva — e por este time do Galatasaray — seria terrível para um técnico que já está sob enorme pressão. O PSG certamente não é o caso.

