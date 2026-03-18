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Liverpool Galatasaray ratings GFXGetty/GOAL
Gill Clark

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Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Galatasaray: Mohamed Salah passa de zero a herói, enquanto Dominik Szoboszlai brilha mais uma vez na goleada dos Reds na Liga dos Campeões

O Liverpool garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira com uma vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray em Anfield. A equipe de Arne Slot se recuperou da derrota por 1 a 0 sofrida na Turquia na semana passada com uma exibição dominante diante de sua torcida. Dominik Szoboszlai voltou a brilhar pelos Reds, enquanto Mohamed Salah também teve um desempenho de destaque, apesar de ter perdido um pênalti no primeiro tempo.

Os Reds começaram bem e abriram o placar aos 25 minutos com Szoboszlai, quando Alexis Mac Allister encontrou o meio-campista à espreita na entrada da área após um escanteio, permitindo que o húngaro avançasse para receber o passe e mandasse um chute rasteiro cruzado para o fundo da rede.

No entanto, o Liverpool deveria ter marcado mais gols em um primeiro tempo dominante. Salah e Florian Wirtz desperdiçaram boas oportunidades, enquanto Mac Allister acertou a trave com uma cabeçada. Szoboszlai então sofreu um pênalti pouco antes do intervalo, mas a cobrança de Salah foi fraca e facilmente defendida pelo goleiro Ugurcan Cakir.

O “Rei Egípcio” do Liverpool se redimiu no início do segundo tempo, servindo a bola na bandeja para Hugo Ekitike mandar para o fundo da rede, fazendo 2 a 1 no placar agregado após boa jogada de Szoboszlai e Mac Allister. Segundos depois, o jogo ficou praticamente decidido quando o chute de Salah foi apenas defendido por Cakir e caiu nos pés de Ryan Gravenberch, que mandou para o fundo da rede.

Os anfitriões estavam agora no controle total e marcaram mais um aos 30 minutos, quando Salah cortou pela esquerda e chutou com precisão, contornando Cakir, para marcar o 50º gol de sua carreira na Liga dos Campeões. O gol foi a última participação real de Salah, que saiu pouco depois após pedir para ser substituído, o único momento amargo em mais uma grande noite europeia para os Reds.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (7/10):

    Teve muito pouco trabalho no primeiro tempo e limitou-se a assistir à goleada de sua equipe no segundo.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Enfrentou o perigoso Yilmaz e fez um bom trabalho. Teve alguns momentos brilhantes no ataque também.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Foi ajudado pela lesão de Osimhen, que viu o atacante realmente sofrer antes de sair de campo.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Defensivamente, não teve problemas durante toda a noite. Uma ameaça no jogo aéreo em jogadas ensaiadas.

    Milos Kerkez (8/10):

    Excelente atuação do lateral, com ótimos momentos no ataque. 

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Meio-campo

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    Mais uma atuação brilhante do meio-campista do Liverpool. Marcou o primeiro gol, sofreu um pênalti e participou do segundo gol do Liverpool. 

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Presença influente no meio-campo e marcou o terceiro gol, que ampliou a vantagem entre as duas equipes.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Acertou a trave no primeiro tempo, deu assistência para Szoboszlai marcar o primeiro gol e também teve participação importante no segundo gol.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (9/10):

    Perdou uma boa chance e um pênalti no primeiro tempo, mas se redimiu após o intervalo. Participou de dois gols antes de marcar pela 50ª vez na Liga dos Campeões com um chute com efeito característico. Pareceu ter sofrido uma contusão e foi substituído no final da partida.

    Hugo Ekitike (8/10):

    O francês teve momentos de instabilidade, mas aproveitou bem a chance que teve.

    Florian Wirtz (7/10):

    Teve um chute desviado por cima da trave à queima-roupa no primeiro tempo, e fez uma bela jogada combinada com Salah antes de marcar o quarto gol do Liverpool.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Cody Gakpo (6/10):

    Substituiu Salah, mas não conseguiu marcar.

    Curtis Jones (6/10):

    Entrou no lugar de Frimpong.

    Federico Chiesa (N/A):

    Entrou bem no final da partida.

    Trey Nyoni (N/A):

    Entrou apenas nos últimos minutos.

    Rio Ngumoha (N/A):

    Também entrou apenas nos últimos instantes.

    Arne Slot (7/10):

    Uma exibição muito melhor da sua equipe, que foi merecidamente vencedora e garantiu com facilidade sua vaga nas quartas de final. Um resultado e um desempenho que vão aliviar um pouco da pressão sobre o técnico do Liverpool, pelo menos por enquanto.

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