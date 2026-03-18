Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Galatasaray: Mohamed Salah passa de zero a herói, enquanto Dominik Szoboszlai brilha mais uma vez na goleada dos Reds na Liga dos Campeões

Os Reds começaram bem e abriram o placar aos 25 minutos com Szoboszlai, quando Alexis Mac Allister encontrou o meio-campista à espreita na entrada da área após um escanteio, permitindo que o húngaro avançasse para receber o passe e mandasse um chute rasteiro cruzado para o fundo da rede.

No entanto, o Liverpool deveria ter marcado mais gols em um primeiro tempo dominante. Salah e Florian Wirtz desperdiçaram boas oportunidades, enquanto Mac Allister acertou a trave com uma cabeçada. Szoboszlai então sofreu um pênalti pouco antes do intervalo, mas a cobrança de Salah foi fraca e facilmente defendida pelo goleiro Ugurcan Cakir.

O “Rei Egípcio” do Liverpool se redimiu no início do segundo tempo, servindo a bola na bandeja para Hugo Ekitike mandar para o fundo da rede, fazendo 2 a 1 no placar agregado após boa jogada de Szoboszlai e Mac Allister. Segundos depois, o jogo ficou praticamente decidido quando o chute de Salah foi apenas defendido por Cakir e caiu nos pés de Ryan Gravenberch, que mandou para o fundo da rede.

Os anfitriões estavam agora no controle total e marcaram mais um aos 30 minutos, quando Salah cortou pela esquerda e chutou com precisão, contornando Cakir, para marcar o 50º gol de sua carreira na Liga dos Campeões. O gol foi a última participação real de Salah, que saiu pouco depois após pedir para ser substituído, o único momento amargo em mais uma grande noite europeia para os Reds.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...