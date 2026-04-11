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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Fulham: Coloquem Mohamed Salah E Rio Ngumoha para jogar contra o PSG! Os alas dos Reds provam seu valor enquanto a equipe de Arne Slot reaviva as esperanças na Liga dos Campeões

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Premier League
Especiais e Opinião
A. Slot

A lenda do Liverpool, Mohamed Salah, pode ter marcado em sua primeira partida em Anfield desde que anunciou que deixará o clube no final da temporada, mas o jovem prodígio Rio Ngumoha foi, sem dúvida, a estrela do espetáculo, enquanto os Reds conquistavam uma vitória animadora por 2 a 0 sobre o Fulham na tarde de sábado, o que reforçou suas esperanças na Liga dos Campeões — em todos os sentidos.

Arne Slot havia deixado Salah no banco durante toda a triste derrota por 2 a 0 do time de Merseyside para o Paris Saint-Germain na noite de quarta-feira, mas o jogador deu uma demonstração oportuna de sua qualidade ao marcar o segundo gol do Liverpool com um belo remate de primeira, cinco minutos antes do intervalo.

Ngumoha, porém, esteve fortemente envolvido na jogada que culminou no gol de Salah, e foi ele quem abriu o placar momentos antes com um belo chute com efeito de dentro da área, após uma sequência de dribles.

Consequentemente, haverá um clamor justificado para que não apenas Salah seja titular na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões do Liverpool contra o PSG, mas Ngumoha também.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores dos Reds em campo, enquanto a equipe de Arne Slot levantava o ânimo antes desse confronto decisivo da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que reforçava suas esperanças de se classificar para a próxima edição do torneio, consolidando sua quinta colocação na Premier League...

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Embora não tenha tido muito trabalho, o georgiano fez algumas defesas sólidas e importantes no primeiro tempo. Parece estar ganhando confiança, o que é uma grande vantagem para o Liverpool, já que Alisson continua fora de ação devido a uma lesão.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Substituído no meio do segundo tempo, mas provavelmente porque Slot quer mantê-lo descansado para terça-feira. Frimpong foi um verdadeiro foguete pela direita durante o primeiro tempo e também defendeu bem.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Depois de suas dificuldades em Paris, uma atuação muito mais tranquila para o zagueiro central. De forma alguma dominante, mas não cometeu erros bobos nem teve lapsos de concentração.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Assim como Konate, o capitão passou por dificuldades no Parc des Princes na mal concebida defesa de cinco jogadores de Slot, mas esteve excelente aqui, realizando vários desarmes importantes e distribuindo bem a bola.

    Andy Robertson (7/10):

    Vai disputar a vaga de titular contra o PSG após uma atuação tipicamente enérgica e determinada na lateral esquerda da defesa. De fato, foi bom vê-lo jogar tão bem em sua primeira partida desde que anunciou sua saída iminente.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    O húngaro parecia um pouco perdido contra o PSG, principalmente devido à formação bizarra de Slot, mas voltou a mostrar a sua habitual dinâmica contra o Fulham. Realizou um trabalho enorme e também forneceu aos atacantes um fluxo constante de assistências.

    Curtis Jones (6/10):

    Estava indo bem, mantendo a organização e oferecendo muita energia, quando foi forçado a sair no intervalo devido a um aparente problema muscular sofrido pouco antes do intervalo.

    Florian Wirtz (7/10):

    Outro jogador substituído bem cedo, de olho no PSG. Wirtz não estava, de forma alguma, no seu melhor, e sua influência diminuiu no segundo tempo, mas ele se entrosou bem com os companheiros, especialmente com Ngumoha.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (8/10):

    Já vimos o “Rei Egípcio” do Liverpool fazer partidas melhores em Anfield, mas seu gol foi clássico de Salah e pareceu restaurar um pouco da confiança que ele havia perdido nas últimas semanas e meses. É um bom sinal para terça-feira...

    Cody Gakpo (6/10):

    Com Hugo Ekitike poupado e Alexander Isak ainda não totalmente recuperado, o holandês foi escolhido para liderar o ataque e se saiu bem, dando assistência para o gol de Salah com boas jogadas de retenção na área. Gakpo, sem dúvida, ficará desapontado por não ter marcado, já que teve algumas ótimas chances.

    Rio Ngumoha (8/10):

    A revelação da temporada do Liverpool foi simplesmente uma alegria de se ver. Ele tem uma confiança absurda para alguém tão jovem — mas por que não estaria transbordando de confiança?! Ele tem pés muito rápidos e é capaz de fazer coisas maravilhosas com a bola. Simplesmente precisa ser solto contra o PSG desde o apito inicial.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Recebeu um descanso merecido de Slot, mas teve que entrar no segundo tempo mesmo assim devido à lesão de Jones.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Mostrou-se animado após substituir Wirtz na posição de camisa 10 no meio do segundo tempo.

    Joe Gomez (5/10):

    Assumiu a lateral-direita no lugar de Frimpong e quase causou um gol com um passe ruim logo dentro do seu próprio campo.

    Alexander Isak (6/10):

    Subiu para o ataque após entrar no lugar de Ngumoha e, embora não tenha tido uma chance clara de gol, mostrou-se bastante ágil.

    Trey Nyoni (N/A):

    Entrou nos segundos finais no lugar de Salah.

    Arne Slot (7/10):

    As mudanças deram certo. O Liverpool parecia mais animado do que nas últimas semanas — pelo menos no primeiro tempo — e tanto Salah quanto Ngumoha justificaram suas voltas à equipe titular. Agora resta saber se Slot vai escalar os dois na terça-feira à noite...

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