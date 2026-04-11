Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Fulham: Coloquem Mohamed Salah E Rio Ngumoha para jogar contra o PSG! Os alas dos Reds provam seu valor enquanto a equipe de Arne Slot reaviva as esperanças na Liga dos Campeões

Arne Slot havia deixado Salah no banco durante toda a triste derrota por 2 a 0 do time de Merseyside para o Paris Saint-Germain na noite de quarta-feira, mas o jogador deu uma demonstração oportuna de sua qualidade ao marcar o segundo gol do Liverpool com um belo remate de primeira, cinco minutos antes do intervalo.

Ngumoha, porém, esteve fortemente envolvido na jogada que culminou no gol de Salah, e foi ele quem abriu o placar momentos antes com um belo chute com efeito de dentro da área, após uma sequência de dribles.

Consequentemente, haverá um clamor justificado para que não apenas Salah seja titular na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões do Liverpool contra o PSG, mas Ngumoha também.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores dos Reds em campo, enquanto a equipe de Arne Slot levantava o ânimo antes desse confronto decisivo da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que reforçava suas esperanças de se classificar para a próxima edição do torneio, consolidando sua quinta colocação na Premier League...