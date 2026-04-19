Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Everton: Virgil van Dijk e Mohamed Salah são imortais de Merseyside! Lendas dos Reds se destacam para conquistar o Hill Dickinson Stadium e garantir uma vitória dramática no clássico

O Everton começou melhor, e Giorgi Mamardashvili teve que dar o seu melhor para defender de ponta-pé uma cabeçada de Beto. Beto também chutou para fora após receber um passe em profundidade, enquanto Iliman Ndiaye pensou ter aberto o placar ao mandar a bola para o fundo da rede, mas o VAR detectou um impedimento na jogada.

O Liverpool conseguiu aproveitar a vantagem poucos segundos depois, quando os Reds recuperaram a bola no meio do campo do Everton, o que permitiu a Cody Gakpo encontrar a corrida de Salah na trave oposta e chutar para além de Jordan Pickford. O goleiro inglês foi então forçado a fazer uma defesa em um chute de longa distância de Gakpo, enquanto a equipe de Arne Slot controlava o restante do primeiro tempo.

Os anfitriões, no entanto, não estavam dispostos a desistir facilmente e empataram quando Beto desviou para o gol um cruzamento rasteiro de Kiernan Dewsbury-Hall. A partir daí, ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar, com Gakpo tendo um cabeceio tirado em cima da linha por James Tarkowski, enquanto o goleiro reserva Freddie Woodman foi forçado a entrar em ação em algumas ocasiões após substituir Mamardashvili, que havia se lesionado.

No entanto, coube a Van Dijk garantir a vitória, ao subir mais alto em um escanteio nos acréscimos do segundo tempo para cabecear para o gol e provocar comemorações frenéticas na torcida visitante.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no Hill Dickinson Stadium...