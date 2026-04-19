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Van Dijk Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Everton: Virgil van Dijk e Mohamed Salah são imortais de Merseyside! Lendas dos Reds se destacam para conquistar o Hill Dickinson Stadium e garantir uma vitória dramática no clássico

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Liverpool
V. van Dijk
M. Salah
Premier League
Especiais e Opinião
Everton x Liverpool

O Liverpool abriu sete pontos de vantagem na disputa por uma vaga entre os cinco primeiros da Premier League, graças a um gol de Virgil van Dijk no último suspiro que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Everton no domingo. Mohamed Salah marcou seu último Derby de Merseyside com o primeiro gol, antes que o empate de Beto no segundo tempo parecesse garantir a divisão dos pontos, mas Van Dijk balançou as redes e garantiu a vitória no primeiro confronto entre os grandes rivais no Hill Dickinson Stadium.

O Everton começou melhor, e Giorgi Mamardashvili teve que dar o seu melhor para defender de ponta-pé uma cabeçada de Beto. Beto também chutou para fora após receber um passe em profundidade, enquanto Iliman Ndiaye pensou ter aberto o placar ao mandar a bola para o fundo da rede, mas o VAR detectou um impedimento na jogada.

O Liverpool conseguiu aproveitar a vantagem poucos segundos depois, quando os Reds recuperaram a bola no meio do campo do Everton, o que permitiu a Cody Gakpo encontrar a corrida de Salah na trave oposta e chutar para além de Jordan Pickford. O goleiro inglês foi então forçado a fazer uma defesa em um chute de longa distância de Gakpo, enquanto a equipe de Arne Slot controlava o restante do primeiro tempo.

Os anfitriões, no entanto, não estavam dispostos a desistir facilmente e empataram quando Beto desviou para o gol um cruzamento rasteiro de Kiernan Dewsbury-Hall. A partir daí, ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar, com Gakpo tendo um cabeceio tirado em cima da linha por James Tarkowski, enquanto o goleiro reserva Freddie Woodman foi forçado a entrar em ação em algumas ocasiões após substituir Mamardashvili, que havia se lesionado.

No entanto, coube a Van Dijk garantir a vitória, ao subir mais alto em um escanteio nos acréscimos do segundo tempo para cabecear para o gol e provocar comemorações frenéticas na torcida visitante.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no Hill Dickinson Stadium...

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Fez uma defesa espetacular logo no início, impedindo Beto de marcar, e mostrou-se seguro no restante da partida. Foi retirado de maca após colidir com o atacante do Everton, quando este marcou o gol de empate.

    Curtis Jones (6/10):

    Alinhado como lateral, mas com a instrução de avançar para o meio-campo sempre que possível. Seus passes foram irregulares, e o gol de empate do Everton surgiu pelo seu lado, embora ele tenha se saído bem contra Ndiaye no restante do jogo.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Não conseguiu lidar com os movimentos de Beto no início da partida e falhou em acompanhar a arrancada de Dewsbury-Hall no gol de empate dos anfitriões. Um cabeceio desastroso quase permitiu que Dewsbury-Hall marcasse também, já que ele novamente parecia um erro prestes a acontecer.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Fez o que precisava quando foi testado, mesmo que algumas de suas saídas de bola tenham sido um pouco desajeitadas. Provou ser o herói da partida com uma cabeçada magnífica nos últimos instantes.

    Andy Robertson (6/10):

    Fez algumas intervenções defensivas importantes e deu alguns passes transversais impressionantes. Foi dominado fisicamente por Beto na jogada que resultou no gol do atacante à queima-roupa.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Meio-campo

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Teve seus momentos com a posse de bola, mas não esteve no seu nível habitual no meio-campo. Perdeu Dewsbury-Hall em algumas ocasiões no primeiro tempo, antes de ser pego de surpresa no campo quando seu adversário direto criou o gol de Beto. Compensou isso com uma excelente cobrança de escanteio que resultou na assistência para Van Dijk.

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Teve sorte de evitar um cartão amarelo logo no início, o que lhe permitiu manter a intensidade física no meio-campo. Levou a bola para frente com eficácia em várias ocasiões durante uma exibição sólida.

    Florian Wirtz (5/10):

    Ficava cercado sempre que pegava a bola no início e precisava recuar para encontrar espaço. Deu alguns bons passes em profundidade, mas precisava fazer mais.

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (7/10):

    Marcou um belo gol para abrir o placar após um início de partida sem grandes lances. Parecia revigorado por um período depois disso e representou uma ameaça quando conseguiu recuperar a posse de bola no terço final do campo.

    Alexander Isak (3/10):

    Praticamente irrelevante durante a maior parte da tarde. Desferiu um chute direto para Pickford, mas, fora isso, representou pouca ameaça para Tarkowski ou Branthwaite.

    Cody Gakpo (7/10):

    Uma de suas melhores atuações em uma temporada para esquecer. Fez um passe magnífico para Salah marcar o primeiro gol e parecia confiante ao driblar O'Brien. No entanto, desperdiçou algumas oportunidades dentro da área em algumas ocasiões.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Reservas e técnico

    Freddie Woodman (6/10):

    Teve um momento de confusão ao lidar com uma bola na entrada da área, mas, fora isso, não se deixou abalar em sua estreia na liga pelos Reds.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Fez algumas jogadas perigosas antes de chutar por cima do travessão em uma boa oportunidade no final da partida.

    Alexis Mac Allister (N/A):

    Entrou no lugar de Wirtz nos últimos 10 minutos.

    Jeremie Frimpong (N/A):

    Teve 10 minutos em campo após substituir Gakpo.

    Milos Kerkez (N/A):

    Substituiu Robertson nos minutos finais.

    Arne Slot (6/10):

    Precisa encontrar uma maneira de envolver Isak após sua última atuação fraca e talvez pudesse ter recorrido a Ngumoha mais cedo na partida. Sua equipe lidou bem com a situação, no entanto, antes de garantir a vitória no final.

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