Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Crystal Palace: Alexander Isak e Florian Wirtz marcam, enquanto Freddie Woodman se torna um herói instantâneo em Anfield - mas a turnê de despedida de Mohamed Salah pode ter sido cruelmente interrompida

Após um primeiro quarto de hora sonolento, durante o qual a torcida do Liverpool protestou contra o aumento previsto no preço dos ingressos, os Reds receberam um pênalti por uma falta sobre Salah, mas o VAR mostrou que Brennan Johnson havia tocado na bola, em vez de derrubar o atacante egípcio. Isso, pelo menos, deu um novo ânimo ao Liverpool, e Isak abriu o placar com apenas seu terceiro gol na Premier League nesta temporada, ao controlar um chute fraco de Alexis Mac Allister, virar-se e bater em Dean Henderson.
O Palace reagiu, e Freddie Woodman fez duas boas defesas contra Jean-Philippe Mateta, a segunda das quais desencadeou um contra-ataque que terminou com Robertson mandando uma bola certeira no canto inferior.
Woodman fez outra bela defesa pouco antes do intervalo, impedindo o gol de Maxence Lacroix, mas enquanto ele se tornava um herói na Kop, uma lenda do clube talvez tenha se despedido de vez, já que Salah foi forçado a sair de campo com uma lesão no tendão da coxa pouco antes da marca de uma hora.
O Palace marcou um gol polêmico quando Daniel Munoz chutou por cima de Woodman, que havia se lesionado ao defender um chute de Ismaila Sarr, criando um final de jogo tenso, durante o qual o substituto Jorgen Strand Larsen acertou a trave. O Liverpool resistiu, no entanto, antes de Wirtz finalizar com determinação diante da Kop, garantindo que a equipe de Arne Slot ultrapassasse o Aston Villa e mantivesse sua vantagem de oito pontos sobre o Brighton, sexto colocado, na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.
O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...