Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Crystal Palace: Alexander Isak e Florian Wirtz marcam, enquanto Freddie Woodman se torna um herói instantâneo em Anfield - mas a turnê de despedida de Mohamed Salah pode ter sido cruelmente interrompida

Liverpool x Crystal Palace

O Liverpool subiu para a quarta posição na tabela da Premier League com uma vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace no sábado. Os gols de Alexander Isak e Andy Robertson no primeiro tempo colocaram os Reds no comando, enquanto o terceiro goleiro, Freddie Woodman, fez várias defesas espetaculares para ajudar a manter a vantagem, antes de Florian Wirtz garantir a vitória nos acréscimos. A tarde ficou um pouco amargurada, no entanto, depois que Mohamed Salah sofreu uma lesão que pode deixá-lo fora das últimas semanas de sua carreira no Liverpool.

Após um primeiro quarto de hora sonolento, durante o qual a torcida do Liverpool protestou contra o aumento previsto no preço dos ingressos, os Reds receberam um pênalti por uma falta sobre Salah, mas o VAR mostrou que Brennan Johnson havia tocado na bola, em vez de derrubar o atacante egípcio. Isso, pelo menos, deu um novo ânimo ao Liverpool, e Isak abriu o placar com apenas seu terceiro gol na Premier League nesta temporada, ao controlar um chute fraco de Alexis Mac Allister, virar-se e bater em Dean Henderson.

O Palace reagiu, e Freddie Woodman fez duas boas defesas contra Jean-Philippe Mateta, a segunda das quais desencadeou um contra-ataque que terminou com Robertson mandando uma bola certeira no canto inferior.

Woodman fez outra bela defesa pouco antes do intervalo, impedindo o gol de Maxence Lacroix, mas enquanto ele se tornava um herói na Kop, uma lenda do clube talvez tenha se despedido de vez, já que Salah foi forçado a sair de campo com uma lesão no tendão da coxa pouco antes da marca de uma hora.

O Palace marcou um gol polêmico quando Daniel Munoz chutou por cima de Woodman, que havia se lesionado ao defender um chute de Ismaila Sarr, criando um final de jogo tenso, durante o qual o substituto Jorgen Strand Larsen acertou a trave. O Liverpool resistiu, no entanto, antes de Wirtz finalizar com determinação diante da Kop, garantindo que a equipe de Arne Slot ultrapassasse o Aston Villa e mantivesse sua vantagem de oito pontos sobre o Brighton, sexto colocado, na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...

    Goleiro e defesa

    Freddie Woodman (9/10):

    Excelente estreia completa na Premier League pelos Reds do goleiro reserva. Fez defesas excelentes para impedir Mateta e Lacroix no final do segundo tempo e nunca pareceu intimidado pela ocasião. Esteve no centro do momento polêmico da partida após se lesionar ao fazer outra bela defesa contra Sarr, que resultou no gol de Munoz.

    Curtis Jones (7/10):

    Com exceção de uma jogada descuidada que deu uma chance a Mateta, ele foi muito bem na lateral direita, especialmente nas investidas para frente. Um passe em profundidade excelente colocou Robertson em posição de marcar.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Lidou relativamente bem com a ameaça representada por Mateta. Ainda há sempre o risco de um erro com o francês, mas ele evitou grandes falhas aqui.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Desviou com a cabeça vários lançamentos longos perigosos de Richards e se saiu bem na maior parte do tempo. Não conseguiu acompanhar a arrancada de Sarr na jogada que resultou no gol do Palace.

    Andy Robertson (7/10):

    Finalização magnífica para o que pode muito bem vir a ser seu último gol pelo Liverpool. Representou uma ameaça pela esquerda e foi sólido defensivamente.

    Meio-campo

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Entrou no jogo após uma primeira hora discreta. Manteve as coisas relativamente simples, em contraste com algumas de suas melhores atuações nesta temporada.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Foi impreciso nos passes no início, mas foi seu passe pela linha de fundo que deu início ao ataque que resultou no primeiro gol. Pareceu ganhar confiança com isso e passou a ditar o ritmo da partida, terminando o dia com duas assistências.

    Florian Wirtz (6/10):

    Fez vários toques bonitos e passes inteligentes, embora a maioria deles tenha ocorrido em contra-ataques. Ainda precisa descobrir como criar jogadas quando não tem espaço para isso. Finalização precisa para garantir os pontos.

    Ataque

    Mohamed Salah (6/10):

    Teve uma tarde de altos e baixos contra Canvot, mas o mais importante foi ter levado a melhor sobre o zagueiro do Palace na jogada que resultou no primeiro gol. A reação após sofrer uma lesão no início do segundo tempo sugeriu que ele pode ter disputado sua última partida pelo clube. Se for esse o caso, seria uma maneira infeliz de encerrar sua lendária carreira em Anfield.

    Alexander Isak (6/10):

    Marcou seu gol de forma brilhante e, por um breve momento, parecia que isso poderia reanimá-lo, mas, fora isso, ele ficou praticamente à margem das jogadas.

    Cody Gakpo (6/10):

    Mal tocou na bola no primeiro tempo, mas causou problemas ao avançar contra a defesa do Palace após o intervalo.

    Reservas e técnico

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Teve alguns momentos em que causou pânico na área do Palace após substituir Salah, que havia se lesionado.

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Recebeu cartão amarelo por uma falta tática durante sua breve participação após substituir Isak.

    Joe Gomez (N/A):

    Entrou nos minutos finais para reforçar a defesa.

    Milos Kerkez (N/A):

    Entrou no lugar de Robertson nos minutos finais.

    Arne Slot (6/10):

    Ainda precisa encontrar um esquema que tire o máximo proveito de Isak e Wirtz, mas já são três vitórias consecutivas na Premier League e a classificação para a Liga dos Campeões está praticamente garantida para a próxima temporada.

