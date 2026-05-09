Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Chelsea: Cody Gakpo passa despercebido, enquanto Curtis Jones é deixado à própria sorte; Arne Slot volta a estar sob pressão após empate decepcionante

Parecia que seria um dia tranquilo para o Liverpool quando Gravenberch acertou o ângulo superior aos seis minutos, com Virgil van Dijk perdendo uma grande chance de ampliar a vantagem poucos minutos depois. Mas a defesa desorganizada foi explorada pelo Chelsea e, especialmente, por Marc Cucurella, que expôs a falta de experiência de Curtis Jones na função de lateral-direito para a qual havia sido escalado. Foi por aquele lado que os Blues tiveram grande facilidade, com Giorgi Mamardashvili sendo regularmente chamado a entrar em ação como resultado.

No entanto, foi outra fraqueza dos Reds que foi exposta no gol de empate do Chelsea, já que mais uma jogada ensaiada acabou sendo sua ruína pouco antes do intervalo. Wesley Fofana aproveitou para atacar o cruzamento rasteiro de Enzo Fernández, com Cody Gakpo completamente alheio à presença do francês antes que ele o empurrasse para fora do caminho para chutar a bola, deixando Mamardashvili impotente enquanto ela rolava para dentro do gol sem que ele conseguisse tocar nela.

O intervalo chegou em boa hora para o Liverpool, dada a forma como o adversário havia assumido a vantagem, mas o time ainda precisou da intervenção do VAR para impedir que o Chelsea abrisse o placar logo após o reinício, quando Cucurella estava ligeiramente impedido na jogada que antecedeu o que Cole Palmer acreditava ser um gol que colocaria sua equipe na frente.

As chances recairam principalmente sobre os Reds depois disso, com Jones vendo um cabeceio anulado por impedimento antes de Szoboszlai acertar as mãos de Filip Jorgensen e, em seguida, acertar a trave, com Van Dijk também acertando a trave no final da partida. Mas não houve mais avanços em um empate decepcionante contra uma equipe que havia perdido todas as suas seis partidas anteriores na Premier League. A equipe de Arne Slot ainda está em boa posição para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mas o fato de não ter conseguido dar um grande passo em direção a esse objetivo aqui será frustrante.

A GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...