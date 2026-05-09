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Gakpo Jones Slot Liverpool GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Chelsea: Cody Gakpo passa despercebido, enquanto Curtis Jones é deixado à própria sorte; Arne Slot volta a estar sob pressão após empate decepcionante

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Liverpool
C. Gakpo
C. Jones
A. Slot
Premier League
Liverpool x Chelsea
Especiais e Opinião

A campanha do Liverpool rumo à Liga dos Campeões sofreu um pequeno revés no sábado, quando o Chelsea, em fase difícil, conseguiu se recuperar para garantir um empate em 1 a 1 e um valioso ponto em Anfield. Ryan Gravenberch abriu o placar com um belíssimo chute logo no início, mas o domínio dos Reds diminuiu depois disso, com uma defesa vulnerável permitindo que os Blues voltassem ao jogo, que os anfitriões acabaram deixando escapar.

Parecia que seria um dia tranquilo para o Liverpool quando Gravenberch acertou o ângulo superior aos seis minutos, com Virgil van Dijk perdendo uma grande chance de ampliar a vantagem poucos minutos depois. Mas a defesa desorganizada foi explorada pelo Chelsea e, especialmente, por Marc Cucurella, que expôs a falta de experiência de Curtis Jones na função de lateral-direito para a qual havia sido escalado. Foi por aquele lado que os Blues tiveram grande facilidade, com Giorgi Mamardashvili sendo regularmente chamado a entrar em ação como resultado.

No entanto, foi outra fraqueza dos Reds que foi exposta no gol de empate do Chelsea, já que mais uma jogada ensaiada acabou sendo sua ruína pouco antes do intervalo. Wesley Fofana aproveitou para atacar o cruzamento rasteiro de Enzo Fernández, com Cody Gakpo completamente alheio à presença do francês antes que ele o empurrasse para fora do caminho para chutar a bola, deixando Mamardashvili impotente enquanto ela rolava para dentro do gol sem que ele conseguisse tocar nela.

O intervalo chegou em boa hora para o Liverpool, dada a forma como o adversário havia assumido a vantagem, mas o time ainda precisou da intervenção do VAR para impedir que o Chelsea abrisse o placar logo após o reinício, quando Cucurella estava ligeiramente impedido na jogada que antecedeu o que Cole Palmer acreditava ser um gol que colocaria sua equipe na frente.

As chances recairam principalmente sobre os Reds depois disso, com Jones vendo um cabeceio anulado por impedimento antes de Szoboszlai acertar as mãos de Filip Jorgensen e, em seguida, acertar a trave, com Van Dijk também acertando a trave no final da partida. Mas não houve mais avanços em um empate decepcionante contra uma equipe que havia perdido todas as suas seis partidas anteriores na Premier League. A equipe de Arne Slot ainda está em boa posição para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mas o fato de não ter conseguido dar um grande passo em direção a esse objetivo aqui será frustrante.

A GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Mostrou-se ágil e atento ao sair da linha durante toda a partida e fez várias defesas importantes em uma atuação realmente sólida.

    Curtis Jones (4/10):

    Foi escalado em uma função que não lhe é natural e seu posicionamento ruim foi constantemente explorado. Foi um verdadeiro problema para o Liverpool durante toda a tarde.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Seu próprio desempenho fraco agravou o problema das falhas de Jones ao seu lado.

    Virgil van Dijk (6/10):

    O melhor de um grupo ruim na defesa, mas o nível era baixo. Deveria ter se saído muito melhor em uma grande chance no início e chegou ainda mais perto quando acertou a trave no final da partida.

    Milos Kerkez (5/10):

    Não foi uma atuação ruim, mas também não teve grande impacto.

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Abriu o placar logo no início com um chute absolutamente maravilhoso. Esse foi o destaque de uma boa atuação combativa no meio-campo.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Fez algumas boas entradas, mas teve dificuldades para vencer os duelos em geral.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Um jogo discreto para os seus padrões. Encontrou seu ritmo melhor no segundo tempo, forçando Jorgensen a fazer uma grande defesa antes de acertar a trave sem conseguir outra finalização.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Um segundo tempo melhor após um primeiro de 45 minutos discreto. Ofereceu o apoio necessário a Jones na defesa e também teve mais impacto no ataque, embora ainda não tanto quanto seria desejável.

    Cody Gakpo (4/10):

    Teve dificuldades para se envolver e, quando a bola chegou até ele, parecia um jogador sem confiança. Cometeu um erro ao ficar em posição de impedimento ao dar a assistência para o cabeceio de Jones, que foi anulado.

    Rio Ngumoha (7/10):

    O jogador mais ativo do Liverpool durante toda a partida. Sempre procurou criar jogadas quando recebia a bola e muitas vezes conseguiu. A reação negativa da torcida de Anfield quando ele foi substituído pouco depois da hora de jogo dizia tudo.

  • Arne Slot 2026Getty Images

    Reservas e técnico

    Alexander Isak (5/10):

    Teve cerca de meia hora para deixar sua marca, mas não conseguiu entrar no jogo de forma alguma.

    Joe Gomez (N/A):

    Entrou nos últimos 15 minutos para reforçar uma defesa em dificuldades.

    Federico Chiesa (N/A):

    Outro jogador que entrou nos minutos finais.

    Arne Slot (4/10):

    Tinha algumas opções em potencial para a lateral direita e escolheu Jones, que foi constantemente surpreendido. Fez um ajuste no intervalo que ofereceu mais apoio naquele lado, mas continuou sendo um problema que não foi devidamente resolvido até a entrada de Gomez no final da partida. A decisão de tirar Ngumoha foi impopular, e compreensivelmente.

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