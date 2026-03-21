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Liverpool BrightonGetty/GOAL
Harry Sherlock

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Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Brighton: Danny Welbeck marca dois gols! Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté ficam adormecidos na derrota desastrosa da equipe de Arne Slot

O Liverpool foi derrotado por 2 a 1 pelo Brighton and Hove Albion no Amex Stadium no sábado, com dois gols de Danny Welbeck garantindo os três pontos para os Seagulls. Foi uma atuação desorganizada dos Reds, apesar do gol de Milos Kerkez, depois que Hugo Ekitike se lesionou nos primeiros 10 minutos. É mais um resultado desastroso para o técnico Arne Slot, que parece ter ficado sem ideias no banco de reservas.

Em apenas sete minutos, Hugo Ekitike foi substituído devido a uma lesão, após uma entrada de James Milner. E menos de 10 minutos depois, o Brighton abriu o placar com Welbeck, que cabeceou para o fundo da rede na trave oposta após um belo cruzamento do ex-jogador do Inter Miami, Diego Gomez. 

Kerkez reagiu, no entanto, ao arriscar em um passe longo do goleiro Giorgi Mamardashvili e aproveitar um erro defensivo de Lewis Dunk, que tentou cabecear a bola de volta para Bart Verbruggen, permitindo que o húngaro marcasse com um belo toque. 

No segundo tempo, o Brighton continuou a exercer intensa pressão e Welbeck marcou o segundo, quando Jack Hinshelwood apareceu por trás de Van Dijk e cruzou para o atacante, que completou sua dobradinha apesar dos apelos por impedimento.

O Liverpool pressionou em busca do empate no final, mas foi o Brighton que continuou criando chances, e Curtis Jones precisou bloquear um chute que ia direto para o gol na linha para manter a diferença em um gol.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no AMEX Stadium...

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Perdeu a bola na jogada que resultou no gol de Welbeck. Um erro grave. Foi prejudicado pelos zagueiros no segundo gol de Welbeck. Fez algumas defesas importantes, mas não se pode ser tão descuidado com a bola como Mamardashvili foi, pois isso custa caro à equipe.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Levou algumas pancadas fortes no primeiro tempo, mas continuou em campo. Teve dificuldades para conter Minteh durante toda a partida e foi substituído no segundo tempo, quando o Liverpool partiu para o ataque. 

    Ibrahima Konate (4/10):

    Foi superado no jogo aéreo por Welbeck na trave de fundo. Reclamou e pediu falta, mas ela nunca foi marcada. Também não apareceu no segundo gol. Foi substituído. Ele não está à altura.

    Virgil van Dijk (5/10):

    Confia em Konate para afastar a bola quando Welbeck marcou, mas ficou igualmente parado. Cochilou quando Hinshelwood passou por trás dele. Parece uma sombra do jogador que já foi.

    Milos Kerkez (6/10):

    Empatou de forma brilhante, arriscando em um passe longo e finalizando com habilidade para deixar o Liverpool empatado. Sempre enérgico, mas sua defesa deixa muito a desejar. Substituído.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Foi forte no meio-campo, mas recuou demais antes do segundo gol de Welbeck e perdeu a marcação. Perdeu o ritmo à medida que o jogo avançava.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Sua bela cabeçada no primeiro tempo foi defendida por uma defesa brilhante. Foi bem marcado pelo Brighton e ficou frustrado com sua falta de influência no terço final do campo.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Sempre envolvido. Sempre buscando avançar, mas faltou a sua magia nas jogadas ensaiadas. Criou mais do que qualquer outro meio-campista; ele é o melhor jogador do Liverpool, mesmo que este não tenha sido o seu dia.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Florian Wirtz (7/10):

    Entrou em campo de forma excelente, sempre se mostrou positivo, mas acrescentou um aspecto físico ao seu jogo que lhe permite defender. Uma exibição forte, mas ele simplesmente não conseguiu quebrar a defesa do Brighton.

    Hugo Ekitike (N/A):

    Precisou de atendimento médico após uma entrada violenta de James Milner logo no início. Tentou continuar jogando, mas não conseguiu fisicamente e foi substituído aos sete minutos.

    Cody Gakpo (5/10):

    Chutou algumas vezes a gol, mas não conseguiu marcar. Joga sempre na linha de impedimento, mas o Liverpool simplesmente não conseguiu liberá-lo. Uma tarde frustrante.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Reservas e técnico

    Curtis Jones (6/10):

    Entrou no lugar de Ekitike após apenas sete minutos. Forçou uma defesa muito boa, mas, fora isso, teve uma atuação discreta.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Entrou no lugar de Frimpong. Não conseguiu tocar na bola. 

    Federico Chiesa (N/A):

    Entrou no lugar de Konate. Sem impacto.

    Andrew Robertson (N/A):

    Substituiu Kerkez. Encaixou-se na defesa. 

    Arne Slot (4/10):

    O Liverpool parece ter ficado sem ideias. Não houve fluidez na partida, e suas substituições não ajudaram, já que a equipe perdeu um ponto de referência após a saída de Ekitike. Será que ele sabe como resolver isso? O júri continua indeciso. 

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