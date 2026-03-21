Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Brighton: Danny Welbeck marca dois gols! Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté ficam adormecidos na derrota desastrosa da equipe de Arne Slot

Em apenas sete minutos, Hugo Ekitike foi substituído devido a uma lesão, após uma entrada de James Milner. E menos de 10 minutos depois, o Brighton abriu o placar com Welbeck, que cabeceou para o fundo da rede na trave oposta após um belo cruzamento do ex-jogador do Inter Miami, Diego Gomez.

Kerkez reagiu, no entanto, ao arriscar em um passe longo do goleiro Giorgi Mamardashvili e aproveitar um erro defensivo de Lewis Dunk, que tentou cabecear a bola de volta para Bart Verbruggen, permitindo que o húngaro marcasse com um belo toque.

No segundo tempo, o Brighton continuou a exercer intensa pressão e Welbeck marcou o segundo, quando Jack Hinshelwood apareceu por trás de Van Dijk e cruzou para o atacante, que completou sua dobradinha apesar dos apelos por impedimento.

O Liverpool pressionou em busca do empate no final, mas foi o Brighton que continuou criando chances, e Curtis Jones precisou bloquear um chute que ia direto para o gol na linha para manter a diferença em um gol.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool no AMEX Stadium...