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Liverpool GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Aston Villa: Será que chegou a hora de Arne Slot?! Os Reds, em péssima fase, foram goleados por Ollie Watkins e companhia, apesar dos esforços do jovem Rio Ngumoha

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Especiais e Opinião
Aston Villa x Liverpool

A desastrosa campanha do Liverpool na defesa do título atingiu um novo ponto baixo na noite de sexta-feira, quando o time foi goleado pelo Aston Villa — que já está classificado para a Liga dos Campeões —, colocando em risco suas próprias esperanças de classificação. Os Reds foram atormentados por Ollie Watkins durante toda a partida, com o atacante marcando dois gols e dando uma assistência. A derrota por 4 a 2 deixa a equipe de Arne Slot em quinto lugar na Premier League, quatro pontos à frente do Bournemouth, sexto colocado, tendo disputado uma partida a mais.

O Villa partiu para cima desde o apito inicial e, após uma breve reação do Liverpool, abriu o placar pouco antes do intervalo, quando Morgan Rogers marcou com um belo chute com efeito ao final de uma jogada de escanteio bem trabalhada. Os visitantes empataram logo no início do segundo tempo, porém, com Virgil van Dijk, desmarcado, cabeceando para o gol após uma cobrança de falta.

Isso não serviu de catalisador para uma virada, no entanto, já que os jogadores de Unai Emery recuperaram a vantagem em menos de cinco minutos. Momentos depois de o impressionante Rio Ngumoha ter acertado na trave, o deslize de Dominik Szoboszlai no outro lado do campo foi brutalmente punido por uma combinação entre Rogers e Watkins, com este último mandando a bola no canto inferior. Emi Buendia acertou então na trave, mas o Villa não precisou esperar muito pelo terceiro gol, já que Watkins aproveitou de perto depois que Giorgi Mamardashvili defendeu um chute para uma área perigosa.

O atacante inglês então se tornou o garçom no último minuto do tempo regulamentar, dando um passe para John McGinn, que teve todo o tempo do mundo para acertar o ângulo superior da entrada da área e confirmar mais uma noite desastrosa para os campeões. Ainda deu tempo para Van Dijk marcar seu segundo gol com outra cabeçada, mas não passou de um gol de consolação. O resultado significa que o Villa ultrapassou o Liverpool e assumiu a quarta colocação, garantindo sua classificação para a Liga dos Campeões, enquanto a equipe de Slot ainda tem trabalho a fazer.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Goleiro e defesa

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Quase foi surpreendido ao sair da meta e não inspirou muita confiança. Poderia ter se saído melhor no primeiro gol e no terceiro do Villa, se formos rigorosos.

    Joe Gomez (4/10):

    Não venceu um único duelo no chão e contribuiu muito pouco como lateral-direito no aspecto ofensivo.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Atormentado por Watkins em mais uma atuação instável do francês, que não teve um momento sequer para se acomodar.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Apresentou um desempenho atípico ao sair jogando da defesa. Marcou dois gols fáceis de cabeça, mas o capitão passou a maior parte do tempo frustrado.

    Milos Kerkez (4/10):

    A ameaça do Villa vinha frequentemente pela sua lateral, já que ele se deslocava para a frente. Não foi particularmente eficaz em nenhuma das duas áreas. Defesa péssima contra McGinn no final.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Meio-campo

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Não teve qualquer controle sobre o jogo, mas pelo menos contribuiu na defesa. Fez uma simulação um tanto embaraçosa pouco antes do terceiro gol do Villa.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Passivo no meio-campo, facilmente dominado fisicamente e teve sorte de não ser punido após um erro grave. Foi substituído quando ainda faltava muito tempo para o fim da partida.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Testou Emi Martinez com um chute característico e com efeito de longe. Deu assistência para os dois gols de Van Dijk, mas seu escorregão horrível foi brutal no outro lado do campo.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Curtis Jones (5/10):

    Foi obrigado a se movimentar em busca da bola, mas trouxe um pouco de dinamismo. Foi forçado a recuar para a lateral-direita, o que o limitou.

    Cody Gakpo (4/10):

    Longe de ser rápido o suficiente para impedir Rogers no primeiro gol. O apoio não foi bom, mas ele ficou estático no ataque.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Mais uma vez, a maior faísca ofensiva do Liverpool. Sempre uma ameaça e teve muita azar ao acertar a base da trave.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Reservas e técnico

    Federico Chiesa (6/10):

    Parecia empenhado, mas não conseguiu fazer a diferença.

    Florian Wirtz (5/10):

    Não conseguiu entrar no jogo de forma alguma.

    Mohamed Salah (N/A):

    Igual a Wirtz – não teve o efeito desejado.

    Arne Slot (3/10):

    Pode ter sido divulgado que o cargo de Slot está garantido, mas esta foi mais uma noite terrível em que seus jogadores não tiveram resposta para a intensidade dos adversários. Foi o tipo de desempenho que pode influenciar a decisão da diretoria sobre o futuro de um técnico.

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