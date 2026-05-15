Avaliações dos jogadores do Liverpool contra o Aston Villa: Será que chegou a hora de Arne Slot?! Os Reds, em péssima fase, foram goleados por Ollie Watkins e companhia, apesar dos esforços do jovem Rio Ngumoha

O Villa partiu para cima desde o apito inicial e, após uma breve reação do Liverpool, abriu o placar pouco antes do intervalo, quando Morgan Rogers marcou com um belo chute com efeito ao final de uma jogada de escanteio bem trabalhada. Os visitantes empataram logo no início do segundo tempo, porém, com Virgil van Dijk, desmarcado, cabeceando para o gol após uma cobrança de falta.

Isso não serviu de catalisador para uma virada, no entanto, já que os jogadores de Unai Emery recuperaram a vantagem em menos de cinco minutos. Momentos depois de o impressionante Rio Ngumoha ter acertado na trave, o deslize de Dominik Szoboszlai no outro lado do campo foi brutalmente punido por uma combinação entre Rogers e Watkins, com este último mandando a bola no canto inferior. Emi Buendia acertou então na trave, mas o Villa não precisou esperar muito pelo terceiro gol, já que Watkins aproveitou de perto depois que Giorgi Mamardashvili defendeu um chute para uma área perigosa.

O atacante inglês então se tornou o garçom no último minuto do tempo regulamentar, dando um passe para John McGinn, que teve todo o tempo do mundo para acertar o ângulo superior da entrada da área e confirmar mais uma noite desastrosa para os campeões. Ainda deu tempo para Van Dijk marcar seu segundo gol com outra cabeçada, mas não passou de um gol de consolação. O resultado significa que o Villa ultrapassou o Liverpool e assumiu a quarta colocação, garantindo sua classificação para a Liga dos Campeões, enquanto a equipe de Slot ainda tem trabalho a fazer.

O GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Villa Park...