Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Toronto FC: Lionel Messi se torna o jogador mais rápido da MLS a atingir 100 participações em gols, em uma impressionante atuação ofensiva

Player ratings
L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Especiais e Opinião
Toronto FC x Inter Miami CF
Toronto FC

O argentino esteve no seu melhor no sábado, quando deu uma lição de futebol a um time enfraquecido do TFC e, de quebra, fez história.

Não é preciso muito para Lionel Messi dar um show, especialmente na MLS. Ele vem fazendo isso há anos no mais alto nível, com atuações marcadas pelo domínio. Todos os ingredientes estavam presentes no sábado e, como era de se esperar, Messi fez o que sabe fazer de melhor: dominar.

Enfrentando um time enfraquecido do Toronto FC, Messi marcou um gol, deu duas assistências e criou outra na vitória do Inter Miami por 4 a 2 no Canadá. O gol de Messi foi o quarto da partida, e os outros três vieram de algumas das estrelas mais conhecidas do Miami: Rodrigo de Paul, Luis Suárez e Sergio Reguilón, todos beneficiados por momentos da magia de Messi. Tem havido muita dessa magia desde que Messi chegou, já que, com seu desempenho no sábado, ele se tornou o jogador da MLS a atingir 100 contribuições para gols mais rapidamente.

O gol de De Paul saiu primeiro, quando ele aproveitou um chute de falta de Messi que foi bloqueado no primeiro tempo. Em seguida, veio Suárez, que recebeu passe de seu companheiro de longa data no Barcelona aos 10 minutos do segundo tempo. Depois, três minutos após dar assistência para o substituto Reguilón, Messi marcou seu gol aos 75 minutos, selando a vitória com um ponto de exclamação enfático.

O Miami precisava disso também. Uma defesa desleixada levou a dois gols do Toronto FC marcados por Emilio Aristizabal, colocando um freio defensivo em um dia de ataque quase perfeito. Sem muitos de seus titulares, o Toronto FC não teve forças suficientes para parar o Miami, no entanto. Poucos times conseguem, na verdade, e atuações como essa de Messi são geralmente a razão por trás disso.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no BMO Stadium...

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair (7/10):

    Fez algumas defesas espetaculares em momentos decisivos e não pode ser culpado por nenhum dos dois gols. Uma de suas atuações mais sólidas desde que chegou ao clube.

    Noah Allen (6/10):

    Nada de espetacular, mas, na verdade, o Miami raramente precisa de jogadas espetaculares de seus laterais, dado o talento que tem à frente deles

    Micael (7/10):

    Teve bastante posse de bola na construção de jogadas e assumiu os riscos certos com ela. Fez o mesmo quando o Toronto estava com a bola também.

    Gonzalo Lujan (6/10):

    De modo geral, foi sólido na defesa, mas poderia ter se saído um pouco melhor na jogada do segundo gol de Aristizabal.

    Facundo Mura (7/10):

    Muito ativo pelo lado direito, criando perigo quando tinha a bola e recuperando-a algumas vezes quando o Herons precisava dele.

    • Publicidade
  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Meio-campo

    Telasco Segovia (6/10):

    O menos envolvido entre os meio-campistas, mas não foi nada mal.

    Yannick Bright (8/10):

    Absolutamente monstruoso na defesa. Não receberá tanto crédito quanto os artilheiros, mas foi tão essencial para a vitória quanto eles.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Marcou seu gol na hora certa, aproveitando um sexto sentido para aproveitar a bola rebatida na cobrança de falta de Messi. Também ajudou a comandar o meio-campo, em uma atuação de destaque.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Luis Suárez (8/10):

    Devia ter dado uma assistência no primeiro tempo, mas Messi, de forma atípica, chutou para fora. O argentino compensou isso dando uma assistência ao seu amigo de longa data no início do segundo tempo, dando início à investida

    German Berterame (6/10):

    Aparentemente, o único jogador do Miami que não teve um momento de destaque. O mais perto que chegou foi de uma colisão feia com Luka Gavran.

    Lionel Messi (9/10):

    Por onde começar? Passou a tarde inteira dando assistências para seus companheiros antes de marcar seu próprio gol, elevando o placar para 4 a 0. Este foi o Messi no seu melhor: altruísta, decisivo e, no fim das contas, imparável.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Sergio Reguilón (8/10):

    Um sinal do que está por vir? Tem sido limitado por lesões, mas seu finalização foi uma boa demonstração da qualidade que ele traz.

    David Ayala (4/10):

    Errou feio em um passe, permitindo que o Toronto FC marcasse seu gol. Uma maneira absolutamente desastrosa de levar um gol, e Ayala deve estar grato por o jogo já estar praticamente perdido quando isso aconteceu.

    Preston Plambeck (6/10):

    Apenas algumas jogadas para o jovem.

    Daniel Pinter (N/A):

    Quase não viu a bola.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Às vezes, é tão simples quanto colocar as peças em campo e deixá-las fazer o seu trabalho. Hoyos acertou em cheio nessa parte neste jogo, e terá algumas lições a transmitir à sua equipe daqui para frente, o que sempre ajuda um técnico que está tentando construir algo.

Major League Soccer
FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
CIN
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Major League Soccer
Charlotte FC crest
Charlotte FC
CLT
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC