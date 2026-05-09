Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Toronto FC: Lionel Messi se torna o jogador mais rápido da MLS a atingir 100 participações em gols, em uma impressionante atuação ofensiva

Não é preciso muito para Lionel Messi dar um show, especialmente na MLS. Ele vem fazendo isso há anos no mais alto nível, com atuações marcadas pelo domínio. Todos os ingredientes estavam presentes no sábado e, como era de se esperar, Messi fez o que sabe fazer de melhor: dominar.

Enfrentando um time enfraquecido do Toronto FC, Messi marcou um gol, deu duas assistências e criou outra na vitória do Inter Miami por 4 a 2 no Canadá. O gol de Messi foi o quarto da partida, e os outros três vieram de algumas das estrelas mais conhecidas do Miami: Rodrigo de Paul, Luis Suárez e Sergio Reguilón, todos beneficiados por momentos da magia de Messi. Tem havido muita dessa magia desde que Messi chegou, já que, com seu desempenho no sábado, ele se tornou o jogador da MLS a atingir 100 contribuições para gols mais rapidamente.

O gol de De Paul saiu primeiro, quando ele aproveitou um chute de falta de Messi que foi bloqueado no primeiro tempo. Em seguida, veio Suárez, que recebeu passe de seu companheiro de longa data no Barcelona aos 10 minutos do segundo tempo. Depois, três minutos após dar assistência para o substituto Reguilón, Messi marcou seu gol aos 75 minutos, selando a vitória com um ponto de exclamação enfático.

O Miami precisava disso também. Uma defesa desleixada levou a dois gols do Toronto FC marcados por Emilio Aristizabal, colocando um freio defensivo em um dia de ataque quase perfeito. Sem muitos de seus titulares, o Toronto FC não teve forças suficientes para parar o Miami, no entanto. Poucos times conseguem, na verdade, e atuações como essa de Messi são geralmente a razão por trás disso.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no BMO Stadium...