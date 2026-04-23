Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Real Salt Lake: Rodrigo De Paul e Luis Suárez mostram sua qualidade e ajudam os Herons a saírem com a vitória

O Real Salt Lake aprendeu uma dura lição na noite de quarta-feira: há noites em que você pode fazer quase tudo certo contra o Inter Miami, mas, em algumas dessas noites, isso simplesmente não faz diferença. Às vezes, o brilho das estrelas simplesmente prevalece.

Foi o que aconteceu em Utah na noite de quarta-feira, quando o Inter Miami escapou com uma vitória por 2 a 0. Você não diria isso pelo placar, mas “escapou” é a maneira certa de descrever o que aconteceu. Por longos períodos, o Inter Miami esteve em desvantagem e foi dominado por Diego Luna e Zavier Gozo. Eles sobreviveram a esses momentos e, então, com o tempo se esgotando, aproveitaram a sua chance.

O primeiro momento surgiu do nada. Aconteceu aos 82 minutos e partiu do pé da estrela do meio-campo do Miami, Rodrigo De Paul, que, até então, vinha enfrentando dificuldades. Então, com um chute fulminante de fora da área, o argentino virou o jogo, dando aos Herons uma vantagem de 1 a 0 que eles nunca mais perderiam.

Luis Suárez saiu do banco para marcar mais um, por via das dúvidas. Por mais bonito que tenha sido o gol de longa distância de De Paul, o de Suárez pode ter sido ainda mais bonito. Seu voleio fantástico aconteceu apenas dois minutos após o primeiro gol de De Paul, garantindo três pontos que, por um momento, pareciam improváveis.

Para o RSL, isso vai parecer uma oportunidade perdida. Para o Miami, vai parecer mais uma daquelas noites em que a qualidade pura faz toda a diferença.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no America First Stadium...