Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Real Salt Lake: Rodrigo De Paul e Luis Suárez mostram sua qualidade e ajudam os Herons a saírem com a vitória

Player ratings
Inter Miami CF
Major League Soccer
Especiais e Opinião
Real Salt Lake x Inter Miami CF
Real Salt Lake

Durante grande parte da noite de quarta-feira, parecia que o Inter Miami perderia pontos em Utah, mas dois dos maiores nomes do clube se destacaram com finalizações de nível internacional.

O Real Salt Lake aprendeu uma dura lição na noite de quarta-feira: há noites em que você pode fazer quase tudo certo contra o Inter Miami, mas, em algumas dessas noites, isso simplesmente não faz diferença. Às vezes, o brilho das estrelas simplesmente prevalece.

Foi o que aconteceu em Utah na noite de quarta-feira, quando o Inter Miami escapou com uma vitória por 2 a 0. Você não diria isso pelo placar, mas “escapou” é a maneira certa de descrever o que aconteceu. Por longos períodos, o Inter Miami esteve em desvantagem e foi dominado por Diego Luna e Zavier Gozo. Eles sobreviveram a esses momentos e, então, com o tempo se esgotando, aproveitaram a sua chance.

O primeiro momento surgiu do nada. Aconteceu aos 82 minutos e partiu do pé da estrela do meio-campo do Miami, Rodrigo De Paul, que, até então, vinha enfrentando dificuldades. Então, com um chute fulminante de fora da área, o argentino virou o jogo, dando aos Herons uma vantagem de 1 a 0 que eles nunca mais perderiam.

Luis Suárez saiu do banco para marcar mais um, por via das dúvidas. Por mais bonito que tenha sido o gol de longa distância de De Paul, o de Suárez pode ter sido ainda mais bonito. Seu voleio fantástico aconteceu apenas dois minutos após o primeiro gol de De Paul, garantindo três pontos que, por um momento, pareciam improváveis.

Para o RSL, isso vai parecer uma oportunidade perdida. Para o Miami, vai parecer mais uma daquelas noites em que a qualidade pura faz toda a diferença.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no America First Stadium...

  • New York City FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Foi vaiado pela torcida da casa durante toda a partida. Em determinado momento, Messi pareceu frustrado com a distribuição de St. Clair, que não foi muito boa. Fez algumas defesas para manter o gol invicto.

    Noah Allen (5/10):

    Uma noite difícil na defesa contra Gozo, que fez praticamente o que quis no lado do campo de Allen.

    Micael (7/10):

    Com exceção de uma pequena confusão com Luna, o zagueiro mostrou muita compostura, especialmente quando o RSL partiu em contra-ataque.

    Maxi Falcon (7/10):

    Usou o corpo na medida certa. O zagueiro central foi tão físico quanto podia, mas, de alguma forma, conseguiu evitar qualquer problema.

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Não se destacou tanto quanto os outros dois zagueiros centrais, mas isso se deveu principalmente ao fato de ele não ter sido tão desorganizado.

    Facundo Mura (6/10):

    Seu lado não foi nem de longe tão agressivo quanto o de Allen, mas o RSL também teve muitas oportunidades por lá.

    • Publicidade
  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Meio-campo

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Muito, muito desleixado nas duas fases do jogo, mas foi impecável no gol da vitória. Um chute incrível de um jogador de alta qualidade, que nunca baixou a cabeça antes de mandar para o fundo da rede aquele gol decisivo.

    Telasco Segovia (6/10):

    Recebeu um cartão amarelo que custou caro, o que lhe rendeu uma suspensão para este fim de semana. Não foi particularmente preciso com a bola e, embora tecnicamente tenha recebido o crédito pela assistência no gol de De Paul, tudo foi feito pelo argentino.


  • Ataque

    Tadeo Allende (5/10):

    Mostrou-se animado nos primeiros minutos, mas quase não tocou na bola depois disso.

    German Berterame (5/10):

    Fez um bom trabalho com Suárez para dar uma assistência. Quando chegou a sua vez, porém, basicamente chutou ao redor do gol em vez de acertar o alvo. Ele não pode ser tão desperdiçador.

    Lionel Messi (6/10):

    Teve alguns momentos perigosos, mas nenhum daqueles mágicos em que ele domina o jogo. Considerando o desempenho dos companheiros, o Miami precisava desesperadamente de um desses momentos. Eles vão ficar gratos por dois dos companheiros de longa data de Messi terem conseguido marcar gols numa noite em que ele não estava exatamente no seu melhor.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Ian Fray (6/10):

    Com Luna e Gozo em alta, o Miami precisava de um pouco mais de estabilidade, e Fray proporcionou isso.

    Luis Suárez (9/10):

    O Pistolero de sempre. Finalização absolutamente incrível do veterano uruguaio, que voltou no tempo para garantir a vitória.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    É possível ver a visão tática. Hoyos está claramente buscando que o Miami tenha mais controle defensivo, deixando que suas estrelas façam o resto. Isso vai funcionar em muitas noites, e funcionou nesta também.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
New England Revolution crest
New England Revolution
NER
Major League Soccer
LA Galaxy crest
LA Galaxy
LAG
Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL