Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Orlando City SC: o Nu Stadium está amaldiçoado? Lionel Messi e companhia desperdiçam vantagem de três gols em derrota vergonhosa para os rivais

O jogo foi caótico desde o primeiro minuto. E Messi estava no centro de tudo. Atuando em uma função livre, ele criava jogadas de todos os lados. No entanto, foi Telasco Segovia quem deu a assistência para o primeiro gol do Miami. O venezuelano cruzou com precisão na direção da cabeça de Ian Fray, que desviou para o gol aos três minutos. E seu domínio continuou a partir daí. Ele deu mais uma assistência aos 25 minutos, cruzando para Telasco Segovia, que finalizou com facilidade para o gol vazio. Em seguida, ele marcou um gol. Foi um clássico de Messi: um corte para o pé esquerdo e um chute com efeito no canto inferior. Martin Ojeda descontou pouco antes do intervalo, mas o estrago já parecia estar feito.

Este foi, talvez, o melhor primeiro tempo do Miami na temporada até o momento. Luis Suárez e Germán Berterame começaram juntos no ataque, e os Herons combinaram-se com eficácia. No intervalo, eles já haviam chutado 10 vezes no alvo. Sem algumas defesas heroicas de Maxime Crepeau, o Miami poderia ter marcado quatro ou cinco gols.

No entanto, o Orlando não desistiu e foi de longe o melhor time após o intervalo. Ojeda marcou o segundo aos 68 minutos e continuou pressionando pelo empate. E eles conseguiram. Maxi Falcon cometeu uma falta na área. O jogador de Orlando se posicionou e mandou para o fundo da rede. O quarto gol saiu nos acréscimos – e foi fácil demais. Tyrese Spicer correu por trás da defesa. Braian Ojeda deu o passe. Spicer finalizou entre as pernas de St. Clair. A nova casa do Miami pode estar amaldiçoada, já que o time ainda não venceu em seu novo estádio apesar de quatro tentativas, sendo que o sábado marcou sua primeira derrota no local.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...