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Lionel Messi, Inter MiamiGOAL
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Orlando City SC: o Nu Stadium está amaldiçoado? Lionel Messi e companhia desperdiçam vantagem de três gols em derrota vergonhosa para os rivais

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L. Messi

O Inter Miami desperdiçou uma vantagem de 3 a 0 contra o Orlando City em uma reviravolta impressionante contra seus rivais da Flórida, perdendo por 4 a 3 e dando continuidade à sua sequência sem vitórias no Nu Stadium. Lionel Messi marcou um gol e deu duas assistências, mas foi a defesa do Miami que foi questionada, com inúmeras falhas que levaram o time a perder pontos em casa pelo quarto jogo consecutivo.

O jogo foi caótico desde o primeiro minuto. E Messi estava no centro de tudo. Atuando em uma função livre, ele criava jogadas de todos os lados. No entanto, foi Telasco Segovia quem deu a assistência para o primeiro gol do Miami. O venezuelano cruzou com precisão na direção da cabeça de Ian Fray, que desviou para o gol aos três minutos. E seu domínio continuou a partir daí. Ele deu mais uma assistência aos 25 minutos, cruzando para Telasco Segovia, que finalizou com facilidade para o gol vazio. Em seguida, ele marcou um gol. Foi um clássico de Messi: um corte para o pé esquerdo e um chute com efeito no canto inferior. Martin Ojeda descontou pouco antes do intervalo, mas o estrago já parecia estar feito.

Este foi, talvez, o melhor primeiro tempo do Miami na temporada até o momento. Luis Suárez e Germán Berterame começaram juntos no ataque, e os Herons combinaram-se com eficácia. No intervalo, eles já haviam chutado 10 vezes no alvo. Sem algumas defesas heroicas de Maxime Crepeau, o Miami poderia ter marcado quatro ou cinco gols.

No entanto, o Orlando não desistiu e foi de longe o melhor time após o intervalo. Ojeda marcou o segundo aos 68 minutos e continuou pressionando pelo empate. E eles conseguiram. Maxi Falcon cometeu uma falta na área. O jogador de Orlando se posicionou e mandou para o fundo da rede. O quarto gol saiu nos acréscimos – e foi fácil demais. Tyrese Spicer correu por trás da defesa. Braian Ojeda deu o passe. Spicer finalizou entre as pernas de St. Clair. A nova casa do Miami pode estar amaldiçoada, já que o time ainda não venceu em seu novo estádio apesar de quatro tentativas, sendo que o sábado marcou sua primeira derrota no local.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...

  • Dayne St. ClairGetty

    Goleiro e Defesa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Não teve como impedir o gol do Orlando no primeiro tempo. Ficou bastante impotente nos dois gols seguintes. Levou um gol de nutmeg no quarto, mas fez algumas defesas decentes no meio disso tudo.

    Ian Fray (6/10):

    Fez uma cabeçada incrível. Ajudou na defesa e participou do ataque no terço final do campo. Saiu com uma lesão preocupante aos 66 minutos.

    Maxi Falcon (4/10):

    Um verdadeiro pesadelo. Nunca marcou seu adversário de perto, concedeu um pênalti e foi irregular durante toda a partida.

    Micael (4/10):

    Posicionamento totalmente desorganizado. Não sabia se devia avançar ou recuar.

    Noah Allen (6/10):

    O Orlando não criou muitas oportunidades pelo seu lado, e ele movimentou bem a bola.

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  • Meio-campo

    Yannick Bright (6/10):

    Por vezes, ficou um pouco sobrecarregado no meio-campo, embora estivesse frequentemente em desvantagem numérica.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Não foi seu melhor jogo. Teve a posse de bola muitas vezes, mas não fez quase nada com ela.

    Telasco Segovia (7/10):

    Deu a assistência para o gol de Fray. Correu muito. Sólido, como de costume.

    Lionel Messi (8/10):

    Se destacou em uma função livre, especialmente no primeiro tempo. Difícil contestar um gol e duas assistências.

  • Luis SuarezGetty

    Ataque

    German Berterame (6/10):

    Teve dificuldades para encontrar seus espaços após começar a partida pela esquerda. Mostrou muito empenho, mas pouco resultado.

    Luis Suárez (7/10):

    Teve um impacto real. Foi fundamental na jogada que resultou no segundo gol e poderia ter marcado um ele mesmo. Parecia exausto quando foi substituído.


  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Facundo Mura (5/10):

    Substituiu Fray, que se lesionou. Foi completamente dominado no quarto gol do Orlando.

    Tadeo Allende (5/10):

    Quase não teve impacto nos 20 minutos em que esteve em campo.

    Guillermo Hoyos (5/10):

    Escalou Suárez e Berterame. Parecia ter acertado após 45 minutos. Mas sua equipe desmoronou. Foi um início desastroso no novo estádio.

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