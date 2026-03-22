Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o NYCFC: Lionel Messi é o herói da vitória emocionante dos Herons no Yankee Stadium

Desde o início, tudo parecia um confronto típico de Miami. Os Herons mantiveram a posse de bola, mas mostraram-se muito vulneráveis nos contra-ataques — especialmente na ausência de Rodrigo De Paul. Ainda assim,foram os Herons que abriram o placar. O gol veio de uma fonte inesperada. Gonzalo Lujan foi o primeiro a reagir a uma bola perdida na área e venceu o goleiro titular da seleção americana, Matt Freese, logo aos quatro minutos de jogo.
O NYCFC, porém, respondeu logo em seguida. Micael, a nova contratação do Miami, cometeu uma falta boba na entrada da área. Nico Fernández aproveitou, mandando a bola bater na trave e passar por Dayne St. Clair, que ficou sem reação no gol do Miami. Houve mais chances para os visitantes. Messi foi bem defendido por Freese antes de acertar a trave com um chute com efeito característico logo em seguida.
O time da casa fez 2 a 1 no início do segundo tempo graças a um contra-ataque fluido. Maxi Moralez se posicionou no espaço e passou para Agustín Ojeda, que mandou para o fundo da rede. No entanto, o Miami conseguiu o empate. Messi, é claro, foi o responsável, enganando Freese com um chute de longa distância. Micael deu a vantagem de 3 a 2 dez minutos depois, subindo para cabecear com precisão um cruzamento de Noah Allen. A partir daí, o clima ficou um pouco tenso. O NYCFC buscou o terceiro gol, e St. Clair foi chamado a fazer algumas boas defesas no final da partida. Micael e Lujan, por sua vez, fizeram uma série de rebatidas na defesa.
