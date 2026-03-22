Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Inter Miami 2026
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o NYCFC: Lionel Messi é o herói da vitória emocionante dos Herons no Yankee Stadium

Lionel Messi marcou um gol, mas o dia foi dos zagueiros do Inter Miami, já que seus dois zagueiros centrais balançaram as redes na vitória por 3 a 2, em uma partida cheia de reviravoltas, sobre o líder da Conferência Leste, o NYCFC. O Herons abriu o placar, mas nunca teve a vitória garantida e precisou recuperar duas vezes a vantagem mínima para voltar ao sul da Flórida com uma vitória suada — e subir para a terceira posição na Conferência Leste.

Desde o início, tudo parecia um confronto típico de Miami. Os Herons mantiveram a posse de bola, mas mostraram-se muito vulneráveis nos contra-ataques — especialmente na ausência de Rodrigo De Paul. Ainda assim,foram os Herons que abriram o placar. O gol veio de uma fonte inesperada. Gonzalo Lujan foi o primeiro a reagir a uma bola perdida na área e venceu o goleiro titular da seleção americana, Matt Freese, logo aos quatro minutos de jogo.

O NYCFC, porém, respondeu logo em seguida. Micael, a nova contratação do Miami, cometeu uma falta boba na entrada da área. Nico Fernández aproveitou, mandando a bola bater na trave e passar por Dayne St. Clair, que ficou sem reação no gol do Miami. Houve mais chances para os visitantes. Messi foi bem defendido por Freese antes de acertar a trave com um chute com efeito característico logo em seguida. 

O time da casa fez 2 a 1 no início do segundo tempo graças a um contra-ataque fluido. Maxi Moralez se posicionou no espaço e passou para Agustín Ojeda, que mandou para o fundo da rede. No entanto, o Miami conseguiu o empate. Messi, é claro, foi o responsável, enganando Freese com um chute de longa distância. Micael deu a vantagem de 3 a 2 dez minutos depois, subindo para cabecear com precisão um cruzamento de Noah Allen. A partir daí, o clima ficou um pouco tenso. O NYCFC buscou o terceiro gol, e St. Clair foi chamado a fazer algumas boas defesas no final da partida. Micael e Lujan, por sua vez, fizeram uma série de rebatidas na defesa. 

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Yankee Stadium...

  • Gonzalo Lujan Inter MiamiGetty

    Goleiro e Defesa

    Dayne St. Clair (7/10):

    Não teve absolutamente nada a ver com os dois gols do NYCFC. Fez algumas defesas importantes no final da partida. 

    Ian Fray (7/10):

    Uma atuação sólida na lateral direita, garantindo que o time da casa tivesse, reconhecidamente, poucas oportunidades. 

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Marcou um belo gol, especialmente para um zagueiro central. Deixou a desejar na jogada do segundo gol do NYCFC, mas compensou com algumas intervenções importantes no final da partida. 

    Micael (8/10):

    Cometeu uma falta um tanto boba que resultou no gol de empate do NYCFC. Se redimiu com uma cabeçada fantástica no segundo tempo e, em seguida, se empenhou para garantir a vitória. 

    Noah Allen (8/10):

    Fez um belo cruzamento que deu ao Miami a vantagem de 3 a 2. Foi substituído após uma hora de jogo de grande classe. 

    • Publicidade
  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Meio-campo

    Yannick Bright (6/10):

    Cobriu muito terreno, movimentou-se bastante, mas foi deslocado da sua posição e não conseguiu acompanhar Moralez. 

    David Ayala (6/10):

    Desempenho correto com a bola, mas claramente não tem a conexão no meio-campo com Bright para segurar o jogo. 

    Lionel Messi (8/10):

    Esteve envolvido desde o início. Teve alguns bons chutes defendidos e acertou a trave. Marcou um gol — mesmo que tenha sido após um erro do goleiro. 

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Ataque

    Mateo Silvetti (6/10):

    Entendeu bem com Messi, mas poderia ter sido um pouco mais preciso nas suas próprias oportunidades. 

    Tadeo Allende (7/10):

    Puxou a defesa para a esquerda e para a direita com seus movimentos. Não teve muitas chances, mas garantiu que o NYCFC nunca se sentisse à vontade. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Uma atuação disciplinada do venezuelano, que assumiu um papel mais de trabalho. 

  • Leandro StillitanoGetty

    Reservas e técnico

    Daniel Pinter (5/10):

    Uma entrada surpreendente. Faltou no final.

    Facundo Mura (6/10):

    Ajudou Allen no segundo tempo. Não cometeu nenhum erro. 

    German Berterame (5/10):

    Mandou a bola para o fundo da rede — mas viu o gol ser anulado por impedimento. Um começo frustrante com a camisa do Miami. 

    Leandro Stillitano (7/10):

    No comando do time, já que Javier Mascherano cumpria suspensão. Não reinventou a roda taticamente, mas conseguiu uma vitória para sua equipe. Missão cumprida. 

Major League Soccer
New York City FC crest
New York City FC
NYC
St. Louis City crest
St. Louis City
STL
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Austin FC crest
Austin FC
AUS