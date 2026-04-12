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Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o New York Red Bulls: Germán Berterame finalmente marca, mas Julian Hall castiga os Herons

Player ratings
G. Berterame
L. Messi
Inter Miami CF
Especiais e Opinião
Inter Miami CF x Red Bull New York
Red Bull New York
Major League Soccer

O alemão Berterame finalmente marcou, e o Inter Miami criou inúmeras oportunidades, mas falhas defensivas custaram caro ao time no emocionante empate em 2 a 2 com o New York Red Bulls. Lionel Messi também esteve incomumente discreto, mas os visitantes demonstraram grande qualidade ofensiva e mereceram o resultado.

O Miami deveria ter marcado logo nos primeiros minutos, quando Messi cruzou para Germán Berterame. Mas o jogador da seleção mexicana desperdiçou a chance com o gol aberto. E o Red Bulls abriu o placar. Julian Hall, excelente durante toda a noite, avançou pela lateral, driblou seu marcador e serviu Jorge Ruvalcaba, que finalizou sem chances para o goleiro. 

O Herons empatou com a última jogada do primeiro tempo. Rodrigo De Paul cruzou com precisão para o segundo poste, onde Mateo Silvetti apareceu para mandar a bola no canto inferior. 

Messi deveria ter marcado dois minutos após o início do segundo tempo, mas chutou para fora depois de driblar seu marcador. Berterame não cometeu erros logo em seguida. A bola caiu nos pés do mexicano dentro da área, e ele girou e chutou forte para marcar seu primeiro gol na MLS. 

O Red Bulls pensou ter marcado o segundo aos 30 minutos, mas Cade Cowell estava em impedimento por pouco na jogada que culminou no belo gol de Robert Voloder. No entanto, eles acabaram empatando. E Hall esteve no centro da jogada mais uma vez, girando, passando pelo marcador e cruzando para o jovem Adri Mehmeti completar. 

Os visitantes pressionaram em busca da vitória. Mas o Miami mostrou qualidade defensiva no final da partida. E depois que Luis Suárez obrigou Ethan Horvath a fazer uma bela defesa aos 90 minutos, o empate pareceu justo. 

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Não teve como fazer nada em relação aos dois gols do Red Bulls. Fora isso, foi uma noite bastante tranquila. 

    Ian Fray (8/10):

    Uma atuação agressiva como lateral-direito. Correu de um lado a outro pela lateral, criou chances e provavelmente deveria ter dado algumas assistências nos primeiros 15 minutos. Sólido também quando atuou na direita da zaga de três. 

    Maxi Falcon (5/10):

    Totalmente irregular. Fez algumas defesas cruciais no último momento, mas foi pego lamentavelmente fora de posição no gol do Red Bulls.

    Micael (5/10):

    Perdeu a marcação de Hall no primeiro gol do Red Bulls. Não conseguiu lidar com a velocidade de Hall de forma alguma. Um jogo para esquecer. 

    Sergio Reguilon (4/10):

    Um primeiro tempo um tanto apavorante. Não conseguiu lidar com o ritmo do Red Bulls pela lateral e foi um pouco desleixado no ataque. 

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  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Meio-campo

    Mateo Silvetti (7/10):

    Animado, depois discreto, e então marcou um gol fantástico. 

    Yannick Bright (6/10):

    Interrompeu jogadas, completou alguns dribles, mas não traz a criatividade de que o Miami precisa nessa área. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Recuperou a bola na jogada que resultou no primeiro gol do Miami. Criou algumas chances. Sua dedicação é muito valiosa. 

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Devia ter marcado no primeiro tempo, mas compensou com uma bela assistência. Desempenhou-se bem na função de meio-campista direito e foi muito melhor quando foi deslocado para o meio no segundo tempo.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Ataque

    German Berterame (6/10):

    Perdou uma chance claríssima nos primeiros 10 minutos. Passou cerca de 50 minutos sem fazer grande coisa. Marcou um gol um tanto fortuito. Desapareceu depois disso. 

    Lionel Messi (7/10):

    Deixou alguns adversários no ridículo, abriu espaços e deu a assistência para o gol de Berterame. Forçou uma defesa impressionante no final. Uma noite de trabalho sólida — mesmo que não tenha marcado nenhum gol.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Daniel Pinter (7/10):

    Sua entrada mudou tudo. Permitiu que o Miami passasse a jogar com três zagueiros e trouxe qualidade real pelas laterais. 

    Gonzalo Lujan (6/10)

    Entrou para dar cobertura defensiva, mas não conseguiu oferecer o que era esperado. 

    Luis Suárez (N/A):

    Perdou uma boa chance poucos segundos após entrar em campo. Forçou uma grande defesa de Horvath no final da partida. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Mudou o esquema e deu a Berterame a chance de começar no meio. O Miami jogou bem no primeiro tempo e melhor ainda no segundo. Mas falhas defensivas custaram caro. Não é um resultado terrível, mas o Miami ainda tem perguntas a responder. 

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