Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o New York Red Bulls: Germán Berterame finalmente marca, mas Julian Hall castiga os Herons

O Miami deveria ter marcado logo nos primeiros minutos, quando Messi cruzou para Germán Berterame. Mas o jogador da seleção mexicana desperdiçou a chance com o gol aberto. E o Red Bulls abriu o placar. Julian Hall, excelente durante toda a noite, avançou pela lateral, driblou seu marcador e serviu Jorge Ruvalcaba, que finalizou sem chances para o goleiro.

O Herons empatou com a última jogada do primeiro tempo. Rodrigo De Paul cruzou com precisão para o segundo poste, onde Mateo Silvetti apareceu para mandar a bola no canto inferior.

Messi deveria ter marcado dois minutos após o início do segundo tempo, mas chutou para fora depois de driblar seu marcador. Berterame não cometeu erros logo em seguida. A bola caiu nos pés do mexicano dentro da área, e ele girou e chutou forte para marcar seu primeiro gol na MLS.

O Red Bulls pensou ter marcado o segundo aos 30 minutos, mas Cade Cowell estava em impedimento por pouco na jogada que culminou no belo gol de Robert Voloder. No entanto, eles acabaram empatando. E Hall esteve no centro da jogada mais uma vez, girando, passando pelo marcador e cruzando para o jovem Adri Mehmeti completar.

Os visitantes pressionaram em busca da vitória. Mas o Miami mostrou qualidade defensiva no final da partida. E depois que Luis Suárez obrigou Ethan Horvath a fazer uma bela defesa aos 90 minutos, o empate pareceu justo.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...