Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o New England Revolution: Luis Suárez e Germán Berterame garantem um ponto em mais um empate em casa no Nu Stadium

A nova catedral do Inter Miami ainda carece de uma coisa: uma vitória. O empate de sábado contra o New England Revolution mantém os Herons invictos — mas sem vitórias no Nu Stadium após três partidas.

O empate de sábado foi um daqueles jogos que parecia um ponto ganho, e não dois perdidos. Isso porque o Inter Miami teve que virar o placar contra um time muito bom do Revs, e conseguiu graças à atuação de duas de suas superestrelas mais subestimadas.

O chute de Luis Suárez foi defendido e caiu direto nos pés de German Berterame, que marcou seu terceiro gol na temporada para empatar o jogo em 1 a 1. O gol deve aliviar a pressão sobre Berterame, ao mesmo tempo em que destaca a influência crescente de Suárez, que busca um papel mais importante nesta equipe dos Herons.

Os dois foram escalados como titulares poucos dias depois de combinarem para marcar um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Real Salt Lake, em Utah, e, apesar do pouco descanso, o Miami começou bem. O primeiro tempo foi uma espécie de partida de xadrez, que deixou ambas as equipes ansiosas para atacar mais no segundo tempo. Isso quase valeu a pena para o Miami, quando o substituto Tadeo Allende balançou as redes, mas o gol foi anulado de forma controversa por impedimento.

O Revs, porém, desferiu o primeiro golpe, quando Carles Gil ficou livre para dançar pela área do Inter Miami aos 57 minutos. Sozinho, o craque espanhol chutou por cima do goleiro Dayne St. Clair de perto, silenciando a torcida e dando vida ao time visitante. Essa esperança foi tirada dos Revs aos 76 minutos, porém, quando Berterame marcou para garantir o empate. O Miami, na verdade, foi o time que esteve mais perto de conquistar os três pontos, mas o goleiro dos Revs, Matt Turner, fechou a porta repetidamente com uma série de defesas no final da partida.

A busca pela vitória em casa continua, então, e seguirá rumo a uma partida contra o acirrado rival Orlando City no próximo fim de semana.

A GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...