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Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o New England Revolution: Luis Suárez e Germán Berterame garantem um ponto em mais um empate em casa no Nu Stadium

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Inter Miami CF x New England Revolution
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L. Messi
G. Berterame
L. Suarez

O Herons conseguiu virar o jogo, enquanto Lionel Messi e seus companheiros continuam em busca de uma vitória em casa.

A nova catedral do Inter Miami ainda carece de uma coisa: uma vitória. O empate de sábado contra o New England Revolution mantém os Herons invictos — mas sem vitórias no Nu Stadium após três partidas.

O empate de sábado foi um daqueles jogos que parecia um ponto ganho, e não dois perdidos. Isso porque o Inter Miami teve que virar o placar contra um time muito bom do Revs, e conseguiu graças à atuação de duas de suas superestrelas mais subestimadas.

O chute de Luis Suárez foi defendido e caiu direto nos pés de German Berterame, que marcou seu terceiro gol na temporada para empatar o jogo em 1 a 1. O gol deve aliviar a pressão sobre Berterame, ao mesmo tempo em que destaca a influência crescente de Suárez, que busca um papel mais importante nesta equipe dos Herons.

Os dois foram escalados como titulares poucos dias depois de combinarem para marcar um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Real Salt Lake, em Utah, e, apesar do pouco descanso, o Miami começou bem. O primeiro tempo foi uma espécie de partida de xadrez, que deixou ambas as equipes ansiosas para atacar mais no segundo tempo. Isso quase valeu a pena para o Miami, quando o substituto Tadeo Allende balançou as redes, mas o gol foi anulado de forma controversa por impedimento.

O Revs, porém, desferiu o primeiro golpe, quando Carles Gil ficou livre para dançar pela área do Inter Miami aos 57 minutos. Sozinho, o craque espanhol chutou por cima do goleiro Dayne St. Clair de perto, silenciando a torcida e dando vida ao time visitante. Essa esperança foi tirada dos Revs aos 76 minutos, porém, quando Berterame marcou para garantir o empate. O Miami, na verdade, foi o time que esteve mais perto de conquistar os três pontos, mas o goleiro dos Revs, Matt Turner, fechou a porta repetidamente com uma série de defesas no final da partida.

A busca pela vitória em casa continua, então, e seguirá rumo a uma partida contra o acirrado rival Orlando City no próximo fim de semana.

A GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Nu Stadium...

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Deve estar um pouco frustrado com o gol, mas, na verdade, a culpa é dos jogadores à sua frente por terem perdido Gil. Fez uma defesa no final para ajudar a fechar o gol.

    Noah Allen: (6/10):

    Foi bem no primeiro tempo, mas foi substituído antes do segundo tempo, já que o Inter Miami buscava um pouco mais de vigor no ataque.

    Micael (6/10):

    Bastante sólido. Não passou por muitos momentos de tensão.

    Maxi Falcon (5/10):

    Ele poderia ter reagido um pouco melhor no gol do Revs? É uma pergunta válida. Mas fez bem em impedir um contra-ataque do Revs no final.

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Provavelmente o mais seguro dos três defensores e o menos culpado pelo gol do Revs.

    Facundo Mura (6/10):

    Foi apenas razoável. Não fez nada de especial nem na defesa nem no ataque.

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  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Meio-campo

    David Ruiz (5/10):

    Perdeu completamente Gil no gol, permitindo que o melhor jogador do Revs simplesmente entrasse sem resistência e marcasse. Foi substituído pouco depois.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Comandou o jogo a noite toda. Em outro dia, poderia ter dado várias assistências e certamente merecia, pela forma como estava servindo seus companheiros.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Ataque

    Luis Suárez (8/10):

    Começou bem, mas depois perdeu o ritmo. Ainda assim, foi o responsável pelo grande lance da partida, quando seu rebote foi aproveitado por Berterame para marcar.

    German Berterame (8/10):

    O gol não vai calar os críticos, mas talvez os acalme um pouco. O atacante está começando a entrar no ritmo, mesmo que essa finalização tenha sido um gol de puro oportunista.

    Lionel Messi (7/10):

    Esteve por todo o campo e teve algumas finalizações que passaram perto. O Revs, porém, marcou-o de forma fantástica, forçando a maioria de suas finalizações a serem feitas bem fora da área.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Tadeo Allende (7/10):

    Teve muito, muito azar ao ver um gol anulado que provavelmente não deveria ter sido. Ele também precisa de um, já que continua sem marcar nesta temporada.

    Ian Fray (5/10):

    Perdeu uma chance de ouro de empatar. Com certeza vai querer essa de volta

    Preston Plambeck (8/10):

    Exatamente o tipo de estreia que um jovem sonha. Mostrou-se totalmente à altura, deu um grande impulso à equipe e quase marcou um gol, mas foi impedido por uma defesa de Matt Turner. No geral, muito animador.

    Ezequiel Abadia-Reda (7/10):

    Mostrou-se bastante seguro com a bola, completando todos os seus 11 passes.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Merece crédito pelas substituições, pois confiou em alguns jovens para darem conta do recado. Eles cumpriram, e isso permitiu que os líderes mais experientes fizessem o seu trabalho e, no fim das contas, garantissem um ponto.

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