Parecia que tudo valeria a pena. Depois de optar por poupar as maiores estrelas do time no empate do último fim de semana em Charlotte, o Inter Miami estava dominando em Nashville. Lionel Messi marcou, alcançando seu 900º gol na carreira. O jogo estava firmemente sob seu controle. Então, em um breve instante, eles perderam o controle quando o Nashville SC marcou. O gol fora de casa deixou o Miami atordoado — e o eliminou da CONCACAF Champions Cup.

O gol de empate de Cristian Espinoza aos 74 minutos anulou o gol inicial de Messi, resultando em um empate de 1 a 1. Após o empate sem gols da semana passada no Tennessee, o Nashville está classificado. Essa derrota vai doer nos Herons por um bom tempo.

Grande parte dos dois primeiros terços da partida foi dominada pelo Miami, exceto pela lesão sofrida no primeiro tempo pelo recém-contratado Sergio Reguilón. Messi marcou seu gol com uma finalização precisa, confundindo os zagueiros do Nashville dentro da área antes de mandar a bola para o fundo da rede, como costuma fazer. Parecia que isso seria suficiente, até que não foi mais. Aos 74 minutos, Espinoza aproveitou um momento de caos, mandando a bola para o fundo da rede segundos depois de Dayne St. Clair ter feito uma defesa inicial. St. Clair e metade da defesa do Miami puderam apenas assistir, amontoados na própria área, enquanto Espinoza mandava seu chute com força, passando por eles.

Não houve mágica de última hora para Messi nem alívio de última hora para o Miami. Eles estão fora da competição, uma que estavam tão desesperados para vencer em sua busca para se tornar o melhor time da América do Norte. Isso não vai acontecer este ano, porém, já que os Herons não foram decisivos o suficiente para conseguir o resultado de que precisavam em casa.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Chase Stadium...