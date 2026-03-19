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Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Nashville SC: Lionel Messi marca seu mágico 900º gol, mas os Herons são eliminados da CONCACAF Champions Cup por causa dos gols fora de casa

Apesar de um gol brilhante do craque argentino, o Herons foi eliminado da competição continental por causa dos gols fora de casa.

Parecia que tudo valeria a pena. Depois de optar por poupar as maiores estrelas do time no empate do último fim de semana em Charlotte, o Inter Miami estava dominando em Nashville. Lionel Messi marcou, alcançando seu 900º gol na carreira. O jogo estava firmemente sob seu controle. Então, em um breve instante, eles perderam o controle quando o Nashville SC marcou. O gol fora de casa deixou o Miami atordoado — e o eliminou da CONCACAF Champions Cup. 

O gol de empate de Cristian Espinoza aos 74 minutos anulou o gol inicial de Messi, resultando em um empate de 1 a 1. Após o empate sem gols da semana passada no Tennessee, o Nashville está classificado. Essa derrota vai doer nos Herons por um bom tempo.

Grande parte dos dois primeiros terços da partida foi dominada pelo Miami, exceto pela lesão sofrida no primeiro tempo pelo recém-contratado Sergio Reguilón. Messi marcou seu gol com uma finalização precisa, confundindo os zagueiros do Nashville dentro da área antes de mandar a bola para o fundo da rede, como costuma fazer. Parecia que isso seria suficiente, até que não foi mais. Aos 74 minutos, Espinoza aproveitou um momento de caos, mandando a bola para o fundo da rede segundos depois de Dayne St. Clair ter feito uma defesa inicial. St. Clair e metade da defesa do Miami puderam apenas assistir, amontoados na própria área, enquanto Espinoza mandava seu chute com força, passando por eles.

Não houve mágica de última hora para Messi nem alívio de última hora para o Miami. Eles estão fora da competição, uma que estavam tão desesperados para vencer em sua busca para se tornar o melhor time da América do Norte. Isso não vai acontecer este ano, porém, já que os Herons não foram decisivos o suficiente para conseguir o resultado de que precisavam em casa.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Chase Stadium...

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Nunca foi posto à prova fora da área, o que se deveu em grande parte ao caos que se seguiu a uma defesa inicial. Ele poderia ter feito melhor? Talvez, mas era uma situação difícil de se estar.

    Sergio Reguilón (7/10):

    Deu a assistência para o gol de Messi, mas foi forçado a sair aos 40 minutos devido a uma lesão. Uma pena, considerando o quão bem ele jogou em sua primeira partida e meia pelo clube.

    Micael (6/10):

    Ficou um pouco distraído na jogada do gol. Não teve muito o que fazer além disso, exceto por um momento em que tanto ele quanto Lujan perderam Mukhtar.

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Perdeu a marcação na jogada que resultou no gol. Recebeu um cartão amarelo logo no início, o que certamente o prejudicou.

    Facundo Mura (7/10):

    Foi uma opção sólida pela lateral para o Miami e conseguiu chutar uma vez de longe para o gol.

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  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Meio-campo

    Yannick Bright (5/10):

    Precisava ter se saído melhor no gol de empate do Nashville. Cobriu muito espaço no resto da partida, mas aquele foi o momento que importou.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    É muito fácil perceber o quanto ele eleva o nível da equipe quando está em campo. Fez isso na quarta-feira, mesmo com o Nashville marcando-o com uma série de faltas.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Ataque

    Telasco Segovia (5/10):

    Não foi particularmente eficaz. Fez sentido quando foi substituído por Silvetti no início do segundo tempo.

    Tadeo Allende (5/10):

    Totalmente discreto. Nunca conseguiu realmente receber a bola e, nas poucas vezes em que o fez, não teve muito o que fazer com ela.

    Lionel Messi (7/10):

    Gol incrível, mas não fez muito além disso. Teve apenas mais um chute segundos antes do apito final, mas foi bloqueado.

    German Berterame (5/10):

    Mais uma vez ineficaz. Será que já é hora de nos preocuparmos um pouco com a falta de gols dele até agora?

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Noah Allen (6/10):

    Foi difícil entrar no jogo sem aquecimento, como substituto por lesão no primeiro tempo. Mas se saiu muito bem.

    Matteo Silvetto (5/10):

    Substituiu Segovia, mas não foi mais eficaz.

    David Ayala (6/10):

    Fez bem em causar impacto por todo o campo, mas nunca seria o jogador capaz de marcar o gol de que o Miami precisava.

    Luis Suárez (5/10)

    Tocou na bola apenas cinco vezes em quase 20 minutos. Mesmo um atacante tão letal quanto ele não consegue fazer muito com isso.

    Javier Mascherano (5/10):

    Realisticamente, é um jogo que pode ser atribuído a uma sequência ruim, algo que estava fora do controle de Mascherano. Dito isso, sua equipe também não conseguiu derrotar o Nashville, apesar de ter poupado jogadores importantes no fim de semana. Ele terá que responder a algumas perguntas sobre isso.

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