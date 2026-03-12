O Miami teve poucas chances de destaque no primeiro tempo. Na verdade, o Nashville foi, de longe, o time mais assertivo. Sam Surridge foi um problema para os visitantes e testou Dayne St. Clair duas vezes, embora o ex-goleiro do Minnesota United tenha igualado suas duas tentativas com duas defesas sólidas.

Messi, por sua vez, teve pouca participação, conectando-se esporadicamente, mas sem conseguir criar jogadas claras, enquanto Miami dominava a posse de bola, mas tinha pouco a mostrar por seus esforços.

O Herons começou a se destacar após o intervalo. Messi, como era de se esperar, estava no centro de tudo, encontrando espaços e distribuindo a bola com eficácia. O caro atacante German Berterame teve a primeira - e única - grande chance do segundo tempo, mas de alguma forma chutou para fora com o gol aberto. E foi basicamente isso. O Miami talvez volte para casa mais feliz dos dois times, com a segunda partida marcada para a próxima semana. Ainda assim, este não foi um jogo memorável para nenhuma das equipes.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Geodis Park...