Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Inter Miami contra o Nashville: Lionel Messi ficou discreto, enquanto o pesadelo de German Berterame continua no empate sem gols pela CONCACAF Champions Cup

O Inter Miami foi forçado a se contentar com um frustrante empate sem gols com o Nashville SC na primeira partida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup. Nenhuma das equipes criou muitas oportunidades, e Lionel Messi ficou surpreendentemente discreto em uma partida fraca entre duas equipes que pareciam mais interessadas em não perder. As duas equipes somaram apenas cinco chutes a gol ao longo dos 90 minutos.

O Miami teve poucas chances de destaque no primeiro tempo. Na verdade, o Nashville foi, de longe, o time mais assertivo. Sam Surridge foi um problema para os visitantes e testou Dayne St. Clair duas vezes, embora o ex-goleiro do Minnesota United tenha igualado suas duas tentativas com duas defesas sólidas. 

Messi, por sua vez, teve pouca participação, conectando-se esporadicamente, mas sem conseguir criar jogadas claras, enquanto Miami dominava a posse de bola, mas tinha pouco a mostrar por seus esforços. 

O Herons começou a se destacar após o intervalo. Messi, como era de se esperar, estava no centro de tudo, encontrando espaços e distribuindo a bola com eficácia. O caro atacante German Berterame teve a primeira - e única - grande chance do segundo tempo, mas de alguma forma chutou para fora com o gol aberto. E foi basicamente isso. O Miami talvez volte para casa mais feliz dos dois times, com a segunda partida marcada para a próxima semana. Ainda assim, este não foi um jogo memorável para nenhuma das equipes. 

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no Geodis Park...

  • Micael Inter MiamiGetty

    Goleiro e defesa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Fez algumas boas defesas, mas foi um pouco instável na distribuição. No entanto, ficará satisfeito com o fato de não ter sofrido gols. 

    Facundo Mura (6/10):

    Teve um desempenho melhor do que nas últimas semanas. Defendeu bem a lateral direita e fez bons passes. 

    Maxi Falcon (N/A):

    Saiu aos 10 minutos com uma aparente lesão. 

    Micael (8/10):

    Lutou durante toda a noite. Venceu as disputas aéreas e raramente cometeu erros. Comandou a defesa. 

    Noah Allen (6/10):

    Não foi sua melhor noite. Um pouco instável contra Cristian Espinoza, que o dominou durante toda a partida. No entanto, fez algumas defesas importantes. 

  • Rodrigo De Paul Inter Miami 2026Getty

    Meio-campo

    Yannick Bright (6/10):

    Teve dificuldades na função de meio-campista defensivo. Hany Mukhtar continuou encontrando espaços ao seu redor. 

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Uma atuação sólida de ponta a ponta. Apagou incêndios no meio-campo e conectou-se com os atacantes do Miami. 

    Telasco Segovia (6/10):

    Criou algumas chances e teve bons momentos. No entanto, nada deu certo para ele. 

    Tadeo Allende (5/10):

    Teve menos toques na bola do que qualquer outro jogador do meio-campo. Praticamente anônimo. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Ataque

    Lionel Messi (7/10):

    Discreto no primeiro tempo, mas muito mais eficaz no segundo. Articulou jogadas e tentou envolver seus companheiros. 

    German Berterame (4/10):

    Uma noite confusa. Inexplicavelmente escapou de um cartão vermelho por uma falta lamentável e, pouco depois, chutou para fora. 

  • Javier Mascherano Inter Miami 2026Getty

    Substitutos e treinador

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Entrou no lugar do lesionado Falcon, mas não conseguiu lidar com Surridge. 

    Ian Fray (7/10):

    Uma atuação sólida na lateral direita. Merece ser titular. 

    Mateo Silvetti (5/10):

    Sua primeira jogada foi perder a bola e ele nunca melhorou a partir daí. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Escolheu um time forte após a promessa do Miami de disputar a Champions Cup. O Miami foi sólido na defesa, mas bastante fraco com a bola. Não foi sua noite mais memorável como técnico. 

0