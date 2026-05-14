Há certas batalhas que simplesmente não se deve entrar. Na MLS, uma delas está ficando cada vez mais clara: não se deixe envolver em um tiroteio de gols com Lionel Messi e o Inter Miami.

Quando os gols são marcados, o Inter Miami geralmente é quem sai por cima, e foi o que aconteceu novamente na quarta-feira, em um jogo emocionante com oito gols contra o FC Cincinnati. Com Messi em campo o tempo todo e o ataque do Miami em alta, os Herons saíram vitoriosos por 5 a 3 fora de casa, apesar de terem levado um gol duas vezes durante a noite. No final, apesar dos erros defensivos, o ataque do Miami foi simplesmente imbatível. Mais uma vez, nunca se deve entrar em um confronto direto com Messi e companhia.

O Miami desferiu o primeiro golpe no primeiro tempo, quando o desvio de Matt Miazga acertou Messi e entrou no gol, mas o FC Cincinnati respondeu com dois gols, um de Kevin Denkey de pênalti e outro de Pavel Bucha no segundo poste. Messi então empatou a partida aos 55 minutos, mas o astro sul-americano do Cincinnati, Evander, marcou um golaço para restaurar a vantagem. Messi deu assistência para Mateo Silvetti empatar o jogo, German Berterame marcou o que acabou sendo o gol da vitória após um erro do Cincy, e o Miami garantiu os três pontos aos 89 minutos, quando Roman Celentano desviou a bola para o próprio gol.

Essa partida, em muitos aspectos, foi o Miami de sempre. Não foi a versão nova e aprimorada do time, aquela que buscava e encontrava equilíbrio. Não, essa foi a versão caótica e bela dos Herons, que marcam muitos gols, aquela que entra em qualquer estádio da MLS com o plano de marcar mais gols que o adversário, não importa quantos levem.

Vencer assim nem sempre é sustentável, mas o Miami consegue fazer isso melhor do que a maioria, e eles conseguiram novamente na noite de quarta-feira.

O GOAL avalia os jogadores do Inter Miami no TQL Stadium...